हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीXiaomi 17T सीरीज में आएंगे दो तगड़े स्मार्टफोन, फीचर्स हो गए लीक, अगले साल लॉन्चिंग

Xiaomi 17T सीरीज में आएंगे दो तगड़े स्मार्टफोन, फीचर्स हो गए लीक, अगले साल लॉन्चिंग

चीनी कंपनी शाओमी ने पिछले महीने 15T सीरीज लॉन्च की थी और अब नई सीरीज की तैयारियों में जुट गई है. कंपनी 16T सीरीज को स्किप कर सीधा 17T सीरीज लॉन्च करेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 07 Oct 2025 07:40 AM (IST)
Preferred Sources

चीनी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने सितंबर में 15T और Xiaomi 15T Pro को ग्लोबल मार्केट में उतारा था. इनमें मीडियाटेक डायमेंसिटी चिपसेट, 5,500mAh की बैटरी और रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिला था. अब कुछ ही दिनों बाद T-series में नेक्स्ट जनरेशन हैंडसेट से जुड़ी इंफो लीक हो गई है. बताया जा रहा है कि शाओमी 16T लाइनअप को स्किप कर सीधा Xiaomi 17T और Xiaomi 17T Pro ही लॉन्च करेगी. 17T Pro को हाल में IMEI डेटाबेस में स्पॉट किया गया था, जहां से इसके मॉडल नंबर और डिवाइस नाम का पता चला है. 

कब लॉन्च होंगे नए स्मार्टफोन?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, IMEI डेटाबेस में नए हैंडसेट को मॉडल नंबर 2602EPTC0G और 2602EPTC0R के साथ लिस्ट किया गया था. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मोबाइल को अगले साल फरवरी में लॉन्च किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो यह कंपनी की लॉन्च टाइमलाइन में बड़ा बदलाव होगा. आमतौर पर शाओमी T-series के मॉडल को सितंबर में लॉन्च करती आई है.

मीडियाटेक डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ लॉन्च होंगे नए स्मार्टफोन

नई सीरीज के फीचर्स को लेकर अभी तक ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि Xiaomi 17T को मीडियाटेक डायमेंसिटी 8500 प्रोसेसर से लैस किया जा सकता है तो प्रो मॉडल में मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है.  

सितंबर में लॉन्च हुए थे Xiaomi 15T और Xiaomi 15T Pro 

शाओमी ने पिछले महीने ही अपनी 15T के तहत Xiaomi 15T और Xiaomi 15T Pro को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था. इस सीरीज की शुरुआती कीमत लगभग 65,000 रुपये है. इस सीरीज के स्मार्टफोन Xiaomi HyperOS 2 पर रन करते हैं और इनमें 5,500mAh की बैटरी दी गई है. फोन को गर्म होने से बचाने के लिए इनमें 3D IceLoop सिस्टम दिया गया है. 15T में डायमेंसिटी 8400 Ultra चिपसेट है, वहीं प्रो मॉडल को डायमेंसिटी 9400+ प्रोसेसर से लैस किया गया है.

ये भी पढ़ें-

Oppo करेगी धमाका! 200MP कैमरा और 10,000mAH की बैटरी के साथ लाएगी Reno 15 सीरीज, जानें कब होगी लॉन्च

Published at : 07 Oct 2025 07:40 AM (IST)
Tags :
Xiaomi TECH NEWS Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
Advertisement

वीडियोज

University Drugs Scandal: Jaunpur के Veer Bahadur Singh Purvanchal University में शराब-ड्रग्स का खुलासा
Mine Blast: Chhattisgarh के Chirmiri Open Cast कोयला खदान में धमाका, 8 मजदूर घायल
Sansani: महामंडलेश्वर की खूनी साजिश, पुलिस की तलाश जारी | Pooja Shakun Pandey Murder
Dalit Lynching: रायबरेली में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर और पीटा!
Dalit Lynching: UP में Hariom की हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर पीटा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
ट्रेंडिंग
बत्तख ने की दुकान से चोरी! सामान उठाकर झटपट भागी, भावुक कर देगी आगे की कहानी- वीडियो वायरल
बत्तख ने की दुकान से चोरी! सामान उठाकर झटपट भागी, भावुक कर देगी आगे की कहानी- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
Bihar Election 2025: वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
ट्रैवल
दिल्ली में कहां मिलती हैं सबसे सस्ती चूड़ियां? यहां से करें करवाचौथ की शॉपिंग
दिल्ली में कहां मिलती हैं सबसे सस्ती चूड़ियां? यहां से करें करवाचौथ की शॉपिंग
बिहार
CJI गवई पर हमले की कोशिश, भड़के तेजस्वी यादव बोले- 'यह हमारे लोकतंत्र की रीढ़ पर चोट है'
CJI गवई पर हमले की कोशिश, भड़के तेजस्वी यादव बोले- 'यह हमारे लोकतंत्र की रीढ़ पर चोट है'
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget