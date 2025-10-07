Xiaomi 17T सीरीज में आएंगे दो तगड़े स्मार्टफोन, फीचर्स हो गए लीक, अगले साल लॉन्चिंग

चीनी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने सितंबर में 15T और Xiaomi 15T Pro को ग्लोबल मार्केट में उतारा था. इनमें मीडियाटेक डायमेंसिटी चिपसेट, 5,500mAh की बैटरी और रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिला था. अब कुछ ही दिनों बाद T-series में नेक्स्ट जनरेशन हैंडसेट से जुड़ी इंफो लीक हो गई है. बताया जा रहा है कि शाओमी 16T लाइनअप को स्किप कर सीधा Xiaomi 17T और Xiaomi 17T Pro ही लॉन्च करेगी. 17T Pro को हाल में IMEI डेटाबेस में स्पॉट किया गया था, जहां से इसके मॉडल नंबर और डिवाइस नाम का पता चला है.

कब लॉन्च होंगे नए स्मार्टफोन?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, IMEI डेटाबेस में नए हैंडसेट को मॉडल नंबर 2602EPTC0G और 2602EPTC0R के साथ लिस्ट किया गया था. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मोबाइल को अगले साल फरवरी में लॉन्च किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो यह कंपनी की लॉन्च टाइमलाइन में बड़ा बदलाव होगा. आमतौर पर शाओमी T-series के मॉडल को सितंबर में लॉन्च करती आई है.

मीडियाटेक डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ लॉन्च होंगे नए स्मार्टफोन

नई सीरीज के फीचर्स को लेकर अभी तक ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि Xiaomi 17T को मीडियाटेक डायमेंसिटी 8500 प्रोसेसर से लैस किया जा सकता है तो प्रो मॉडल में मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है.

सितंबर में लॉन्च हुए थे Xiaomi 15T और Xiaomi 15T Pro

शाओमी ने पिछले महीने ही अपनी 15T के तहत Xiaomi 15T और Xiaomi 15T Pro को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था. इस सीरीज की शुरुआती कीमत लगभग 65,000 रुपये है. इस सीरीज के स्मार्टफोन Xiaomi HyperOS 2 पर रन करते हैं और इनमें 5,500mAh की बैटरी दी गई है. फोन को गर्म होने से बचाने के लिए इनमें 3D IceLoop सिस्टम दिया गया है. 15T में डायमेंसिटी 8400 Ultra चिपसेट है, वहीं प्रो मॉडल को डायमेंसिटी 9400+ प्रोसेसर से लैस किया गया है.

