नए साल में ग्राहकों पर दोहरी मार, फोन के रेट बढ़ने हुए शुरू, डिस्काउंट भी हो गए कम

2026 में नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे ग्राहकों पर दोहरी मार पड़ने वाली है. सैमसंग, वीवो, शाओमी और नथिंग समेत कई कंपनियां अपने स्मार्टफोन्स के दाम बढ़ा चुकी हैं और माना जा रहा है कि दूसरी कंपनियां भी जल्द ही प्राइस हाइक का ऐलान कर सकती हैं. पिछले लगभग 2 महीनों में स्मार्टफोन के दाम 5.21 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं और जानकारों कहना है कि अगर कंपोनेंट की लागत ऐसे ही बढ़ती रही और रुपये की हालत नहीं सुधरी तो अप्रैल तक दामों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है.

क्यों महंगे हो रहे मोबाइल?

पिछले कुछ समय से दुनियाभर में मेमोरी चिप की शॉर्टेज चल रही है, जिसके चलते इनके दाम आसमान छूने लगे है. फोन में रैंडम एक्सेस मेमोरी (रैम) के लिए जिन चिप्स का यूज होता है, उनका प्रोडक्शन कम हो गया है, जिसके चलते कंपनियों को इन्हें खरीदने के लिए अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं. इसके अलावा दूसरे कंपोनेंट भी महंगे हुए हैं, जिनसे फोन बनाने की लागत बढ़ी है. गिरता रुपया भी इस आग में घी डाल रहा है और इसका बोझ फोन खरीदने वाले ग्राहकों पर पड़ रहा है.

डिस्काउंट भी हुए कम

सैमसंग ने 5 जनवरी को ही अपने कई स्मार्टफोन्स की बढ़ी हुई कीमतों का ऐलान किया था. साउथ कोरियाई कंपनी ने अपनी गैलेक्सी ए सीरीज और एफ सीरीज के दामों में 1,000-2,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है. दूसरी तरफ कंपनी ने अपग्रेड ऑफर भी कम कर दिए हैं. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग ने अपने Galaxy S25 FE, S25, Fold 7 और Flip 7 पर अपग्रेड ऑफर्स विदड्रॉ कर लिए हैं. इनकी जगह कंपनी अब कम कीमत वाली UPI-बेस्ड कैशबैक स्कीम्स लेकर आई हैं, जिसके बाद अब लोगों को नया फोन खरीदने के लिए पहले की तुलना में लगभग 5,000 रुपये तक ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं.

