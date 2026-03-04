फिर खुला ऐप्पल का पिटारा, M5 चिपसेट के साथ लॉन्च हुई नई MacBook Air, जानें क्या मिला नया

टेक दिग्गज ऐप्पल के पिटारे से एक के बाद एक प्रोडक्ट्स निकलना जारी है. कंपनी ने MacBook Air को रिफ्रेश करते हुए इसे M5 चिप के साथ अपग्रेड किया है. नए चिपसेट के साथ अब यह मैकबुक पहले से फास्ट परफॉर्मेंस देगी और इसकी एआई कैपेबिलिटीज भी और दमदार हुई है. साथ ही कंपनी ने इसकी बेस स्टोरेज को बढ़ाकर डबल कर दिया है. इसके अलावा कंपनी ने MacBook Pro को भी नए चिपसेट से लैस कर अपग्रेड किया है.

M5 MacBook Air में अब क्या मिलेगा?

ऐप्पल का कहना है कि नए M5 प्रोसेसर में 10-कोर CPU और अप-टू 10-कोर GPU है, जिसकी हर कोर में न्यूरल एक्सलरेटर लगा है. इसका फायदा यह होगा कि नया मैकबुक एयर आउटगोइंग मॉडल की तुलना में 4 गुना फास्ट एआई परफॉर्मेंस देगा. यह मैकबुक क्रिएटिव वर्कलोड के साथ-साथ ऑन-डिवाइस लार्ज-लैंग्वेज मॉडल यूज के लिए भी कैपेबल है. इसकी रेंडरिंग परफॉर्मेंस को भी इनहैंस किया गया है.

बेस स्टोरेज हुई डबल

ऐप्पल ने नए MacBook Air की बेस स्टोरेज को डबल कर दिया है और अब यह 512GB से शुरू होती है और इसे 4TB तक कॉन्फिगर किया जा सकता है. ऐप्पल का कहना है कि नई SSD में पहले से दोगुना फास्ट रीड और राइट स्पीड मिलेगी, जिससे फाइल ट्रांसफर और बड़े प्रोजेक्ट की लोडिंग तेज होगी. कनेक्टिविटी के लिए इसमें नई N1 वायरलेस चिप दी गई है. ऐप्पल का दावा है कि इसकी बैटरी 18 घंटे तक चल सकती है.

प्राइस और अवेलेबिलिटी

भारत में नए MacBook Air के 13 इंच वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपये और 15 इंच वेरिएंट की कीमत 1,44,900 रुपये से शुरू होगी. इनके प्री-ऑर्डर आज से शुरू हो जाएंगे और बिक्री 11 मार्च से शुरू होगी. इसे स्काई ब्लू, मिडनाइट स्टारलाइट और सिल्वर कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है.

MacBook Pro को भी किया गया अपग्रेड

ऐप्पल ने अपने प्रोफेशनल लैपटॉप MacBook Pro को भी M5 Pro और M5 Max चिपसेट से अपग्रेड किया है. नए मैकबुक प्रो में पहले की तरह प्रीमियम डिजाइन मिलेगा, लेकिन एआई परफॉर्मेंस, मेमोरी बैंडविड्थ और फास्टर स्टोरेज पर खास फोकस किया गया है. कंपनी ने बताया कि नए चिपसेट के कारण यह लैपटॉप आउटगोइंग मॉडल की तुलना में 4 गुना फास्ट एआई परफॉर्मेंस देगा. इसके प्री-ऑर्डर भी आज से शुरू हो जाएंगे और 11 मार्च से यह अवेलेबल हो जाएगा.

कितनी है कीमत?

भारत में इसकी कीमत की बात करें तो 14 इंच वाले M5 Pro MacBook Pro की कीमत 2,49,900 रुपये और M5 Max चिपसेट वाले लैपटॉप की कीमत 3,99,900 से शुरू होती है. 16 इंच वेरिएंट की बात करें तो M5 Pro चिपसेट के साथ यह 2,99,900 रुपये और M5 Max के साथ 4,29,900 रुपये में मिलेगा.