हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीहोली खेलते समय नहीं रहेगी टेंशन, फोन को रंगों और पानी से बचाने के लिए करें ये काम

होली खेलते समय नहीं रहेगी टेंशन, फोन को रंगों और पानी से बचाने के लिए करें ये काम

होली के मौके पर फोन के भीगने की बड़ी टेंशन रहती है. हालांकि, कुछ तरीके अपनाकर इस टेंशन से बचा जा सकता है. साथ ही भीगे हुए फोन को लेकर भी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 04 Mar 2026 07:22 AM (IST)
Preferred Sources

होली के त्योहार की पहचान ही रंगों से जुड़ी हुई है. अगर आप होली खेलने घर से बाहर निकलने वाले हैं तो जाहिर तौर पर आपको अपने फोन की टेंशन होगी. रंग या पानी गिरने से फोन खराब हो सकता है. इस टेंशन के साथ आप होली का पूरा मजा नहीं ले पाएंगे. इसे दूर करने के लिए हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे फोन को भीगने या रंगों में होने से बचाया जा सकता है.

फोन को पानी और रंगों से ऐसे बचाएं

फोन को सेफ रखने के लिए वाटरप्रूफ पाउच को यूज करें. ऐसे पाउच आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे और ये आपके फोन को पानी के साथ-साथ रंगों से भी पूरी प्रोटेक्शन देंगे. ये पाउच ट्रांसपेरेंट होते हैं और इसके लगे होने पर भी फोन को चलाया जा सकता है. यह तरीका सबसे सस्ता और इफेक्टिव है.


वाटरप्रूफ कवर- आपको बाजार में ऐसे कवर भी मिल जाएंगे, जो फोन के पोर्ट और बटन वाले एरिया को पूरी तरह कवर कर लेते हैं. ये कवर होली के अलावा स्विमिंग, रैन डांस, बोटिंग और हाइकिंग आदि के दौरान आपके फोन को पानी से प्रोटेक्शन दे सकते हैं.

बड़ा बॉक्स भी करेगा काम- अगर आप होली पर ऐसी किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जहां आपको लगातार फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप किसी प्लास्टिक के बॉक्स में अपना फोन रख सकते हैं. ऐसे में अगर कोई गलती से भी उधर रंग या पानी उछाल दे तो भी आपका फोन एकदम प्रोटेक्टेड रहेगा. आप ऐसे बॉक्स में एक साथ कई फोन रख सकते हैं.

इन बातों का भी रखें ध्यान

अगर आपका फोन पूरी तरह भीग गया है तो पैनिक न हों. सबसे पहले फोन को स्विच ऑफ कर दें. इसे सुखाने के लिए हेयर ड्रायर आदि की मदद न लें. इसे किसी सुरक्षित और हवादार जगह पर रखकर पूरी तरह सूखने दें. 

अगर फोन भीगा नहीं और जरा-सी नमी अंदर चली गई है तो फोन को केबल की मदद से चार्ज न करें. नमी के कारण इंटरनल पार्ट्स खराब हो सकते हैं. इसलिए फोन को पूरी तरह सूखने दें और उसके बाद ही चार्जिंग पर लगाएं.

Published at : 04 Mar 2026 07:22 AM (IST)
Tags :
Smartphone HOLI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
होली खेलते समय नहीं रहेगी टेंशन, फोन को रंगों और पानी से बचाने के लिए करें ये काम
होली खेलते समय नहीं रहेगी टेंशन, फोन को रंगों और पानी से बचाने के लिए करें ये काम
टेक्नोलॉजी
Holi 2026: दूर बैठे अपनों के साथ त्योहार मनाने का मजा देंगे WhatsApp के ये फीचर्स, ऐसे करें यूज
Holi 2026: दूर बैठे अपनों के साथ त्योहार मनाने का मजा देंगे WhatsApp के ये फीचर्स, ऐसे करें यूज
टेक्नोलॉजी
लंबा इंतजार होगा खत्म, आखिरकार Galaxy S27 Ultra में मिल सकती है यह अपग्रेड, टिकी हैं सबकी नजरें
लंबा इंतजार होगा खत्म, आखिरकार Galaxy S27 Ultra में मिल सकती है यह अपग्रेड, टिकी हैं सबकी नजरें
टेक्नोलॉजी
Apple iPhone 17e vs iPhone 16e: ऐप्पल का लेटेस्ट आईफोन किन मामलों में है पुराने से बेहतर? यहां देखें सारी डिटेल्स
Apple iPhone 17e vs iPhone 16e: ऐप्पल का लेटेस्ट आईफोन किन मामलों में है पुराने से बेहतर? यहां देखें सारी डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर हम हमला न करते तो...' ट्रंप ने ईरान पर अटैक को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले- स्पेन से खत्म करेंगे व्यापार
'अगर हम हमला न करते तो...' ट्रंप ने ईरान पर अटैक को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले- स्पेन से खत्म करेंगे व्यापार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Iran Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध पर सरकार अलर्ट, CM धामी बोले- फंसे लोगों को नहीं पहुंचने देंगे नुकसान
उत्तराखंड: ईरान-इजरायल युद्ध पर सरकार अलर्ट, CM धामी बोले- फंसे लोगों को नहीं पहुंचने देंगे नुकसान
टेलीविजन
अनस सैफी संग उड़ी अफेयर की अफवाह, वड़ा पाव गर्ल ने बदला धर्म? चंद्रिका दीक्षित ने किया रिएक्ट
अनस सैफी संग उड़ी अफेयर की अफवाह, वड़ा पाव गर्ल ने बदला धर्म? चंद्रिका दीक्षित ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
भारतीय टीम के प्रैक्टिस टाइम में अचानक किया गया बदलाव, मचा हड़कंप, क्या ‘चंद्र ग्रहण’ है वजह
भारतीय टीम के प्रैक्टिस टाइम में अचानक किया गया बदलाव, मचा हड़कंप, क्या ‘चंद्र ग्रहण’ है वजह
यूटिलिटी
दक्षिण पूर्व रेलवे ने रोकी इन ट्रेनों का रफ्तार, मई तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, देख लें लिस्ट
दक्षिण पूर्व रेलवे ने रोकी इन ट्रेनों का रफ्तार, मई तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, देख लें लिस्ट
ट्रेंडिंग
Video: होली पर हुड़दंगियों ने गाय को पिलाई बियर, वीडियो वायरल होते ही खौला इंटरनेट का खून, यूजर्स ने लगा दी क्लास
होली पर हुड़दंगियों ने गाय को पिलाई बियर, वीडियो वायरल होते ही खौला इंटरनेट का खून, यूजर्स ने लगा दी क्लास
ब्यूटी
Holi 2026 Beauty Guide: होली में ऐसे रखें स्किन और बालों का खास ख्याल, जानें जरूरी स्किन और हेयर केयर टिप्स
होली में ऐसे रखें स्किन और बालों का खास ख्याल, जानें जरूरी स्किन और हेयर केयर टिप्स
विश्व
खामेनेई के बाद अब उत्तराधिकारियों पर संकट, नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बीच'असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स' पर इजरायल ने किया हमला
खामेनेई के बाद उत्तराधिकारियों पर संकट, नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बीच इजरायल ने किया बड़ा हमला
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget