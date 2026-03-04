होली खेलते समय नहीं रहेगी टेंशन, फोन को रंगों और पानी से बचाने के लिए करें ये काम

होली के त्योहार की पहचान ही रंगों से जुड़ी हुई है. अगर आप होली खेलने घर से बाहर निकलने वाले हैं तो जाहिर तौर पर आपको अपने फोन की टेंशन होगी. रंग या पानी गिरने से फोन खराब हो सकता है. इस टेंशन के साथ आप होली का पूरा मजा नहीं ले पाएंगे. इसे दूर करने के लिए हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे फोन को भीगने या रंगों में होने से बचाया जा सकता है.

फोन को पानी और रंगों से ऐसे बचाएं

फोन को सेफ रखने के लिए वाटरप्रूफ पाउच को यूज करें. ऐसे पाउच आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे और ये आपके फोन को पानी के साथ-साथ रंगों से भी पूरी प्रोटेक्शन देंगे. ये पाउच ट्रांसपेरेंट होते हैं और इसके लगे होने पर भी फोन को चलाया जा सकता है. यह तरीका सबसे सस्ता और इफेक्टिव है.



वाटरप्रूफ कवर- आपको बाजार में ऐसे कवर भी मिल जाएंगे, जो फोन के पोर्ट और बटन वाले एरिया को पूरी तरह कवर कर लेते हैं. ये कवर होली के अलावा स्विमिंग, रैन डांस, बोटिंग और हाइकिंग आदि के दौरान आपके फोन को पानी से प्रोटेक्शन दे सकते हैं.

बड़ा बॉक्स भी करेगा काम- अगर आप होली पर ऐसी किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जहां आपको लगातार फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप किसी प्लास्टिक के बॉक्स में अपना फोन रख सकते हैं. ऐसे में अगर कोई गलती से भी उधर रंग या पानी उछाल दे तो भी आपका फोन एकदम प्रोटेक्टेड रहेगा. आप ऐसे बॉक्स में एक साथ कई फोन रख सकते हैं.

इन बातों का भी रखें ध्यान

अगर आपका फोन पूरी तरह भीग गया है तो पैनिक न हों. सबसे पहले फोन को स्विच ऑफ कर दें. इसे सुखाने के लिए हेयर ड्रायर आदि की मदद न लें. इसे किसी सुरक्षित और हवादार जगह पर रखकर पूरी तरह सूखने दें.

अगर फोन भीगा नहीं और जरा-सी नमी अंदर चली गई है तो फोन को केबल की मदद से चार्ज न करें. नमी के कारण इंटरनल पार्ट्स खराब हो सकते हैं. इसलिए फोन को पूरी तरह सूखने दें और उसके बाद ही चार्जिंग पर लगाएं.