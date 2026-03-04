हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
iPhone 17e vs iPhone 17: एक जैसे प्रोसेसर वाले इन दोनों आईफोन में कई और समानताएं भी हैं, लेकिन कीमत में बड़ा अंतर है. ऐसे में अगर आपका बजट कम है तो iPhone 17e एक अच्छी च्वॉइस हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 04 Mar 2026 09:16 AM (IST)
Preferred Sources

iPhone 17e vs iPhone 17: ऐप्पल ने हाल ही में iPhone 17e को लॉन्च किया था. यह कंपनी का सबसे सस्ता आईफोन है, लेकिन इसमें कई शानदार अपग्रेड्स दी गई हैं. सबसे बड़ी अपग्रेड की बात करें तो इसमें iPhone 17 वाला A19 चिपसेट दिया गया है. ऐसे में परफॉर्मेंस के लिए आईफोन खरीदने वाले लोगों के लिए अब एक जैसे दो ऑप्शन हो गए हैं और दोनों की कीमतों में बड़ा अंतर है. आइए जानते हैं कि क्या iPhone 17e की जगह iPhone 17 को खरीदना अब फायदे का सौदा बचा है या नहीं.

iPhone 17e vs iPhone 17: फुल कंपेरिजन

डिस्प्ले और डिजाइन- iPhone 17e को 6.1 इंच की स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया है, जो iPhone 17 के 6.3 इंच के डिस्प्ले के मुकाबले छोटी है. iPhone 17e का डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जबकि iPhone 17 का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. दोनों ही फोन को एल्युमिनियम/ग्लास डिजाइन दिया गया है. हालांकि, iPhone 17e से iPhone 17 में मिलने वाला कैमरा कंट्रोल बटन और डायनामिक आईलैंड गायब है.

प्रोसेसर- दोनों ही डिवाइस में लगभग एक जैसा A19 चिपसेट दिया गया है, जो 3 nm प्रोसेस पर बना है. इसके अलावा iPhone 17e में ऐप्पल का C1X मॉडम और इनहैंस्ड वाईफाई के लिए N1 चिप भी दी गई है, जबकि iPhone 17 में ऐप्पल का इन-हाउस मॉडम नहीं मिलता. इसमें Snapdragon X80 5G मॉडम दिया गया है. दोनों ही फोन 8GB रैम के साथ आते हैं. ऐसे में परफॉर्मेंस के मामले में कम कीमत वाला 17e आगे दिखता है.

कैमरा- iPhone 17e में 48MP का सिंगल कैमरा दिया गया है, जो 2X ऑप्टिकल जूम के साथ आता है. इसकी तुलना में iPhone 17 में 48MP के प्राइमरी कैमरा के साथ 48MP का अल्ट्रावाइड लेंस भी दिया गया है. नए मॉडल में iPhone 17 वाली कैमरा कंट्रोल बटन गायब है. सेल्फी कैमरा में भी बड़ा अंतर है. iPhone 17 में 18MP वाला सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि iPhone 17e में पुराना 12MP वाला कैमरा है.

बैटरी लाइफ और चार्जिंग- iPhone 17e में 16e मॉडल वाली  4,005 mAh की बैटरी दी गई है, जो इस मॉडल के हिसाब से काफी इम्प्रेसिव है. इसकी तुलना में iPhone 17 में 3,692 mAh का बैटरी पैक दिया गया है. नए मॉडल में C1X चिपसेट के कारण बैटरी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई है. चार्जिंग की बात करें तो iPhone 17  40W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि 17e केवल 20W के साथ इस मामले में पीछे रह जाता है. दोनों ही फोन में MagSafe सपोर्ट मिलता है.

कीमत- कीमत के मामले में दोनों ही आईफोन में काफी अंतर है. iPhone 17e को भारत में 64,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है, जबकि iPhone 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये है. 

Published at : 04 Mar 2026 09:16 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
iPhone 17e vs iPhone 17: क्या लेटेस्ट की जगह कुछ महीने पुराने आईफोन के ज्यादा पैसे देने का है फायदा? यहां जानें
iPhone 17e vs iPhone 17: क्या लेटेस्ट की जगह कुछ महीने पुराने आईफोन के ज्यादा पैसे देने का है फायदा? यहां जानें
