Google Pixel 11 की कितनी होगी कीमत? ये धांसू फीचर्स आ गए सामने, जानें कब होगा लॉन्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Google Pixel 11: गूगल ने पिछले साल अगस्त में पिक्सल 10 सीरीज को लॉन्च किया था. अब कंपनी पिक्सल 11 सीरीज की तैयारी में जुट गई है और इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट गूगल पिक्सल 11 से जुड़ी कई जानकारी सामने आ चुकी है. लीक्स के मुताबिक, गूगल इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले और कैमरा को अपग्रेड करेगी. इसके अलावा भी इसमें कई और धांसू अपडेट्स मिलने वाली हैं. आइए जानते हैं कि इस फोन के बारे में अब तक क्या-क्या जानकारी सामने आई है और इसकी कितनी कीमत रह सकती है.

गूगल पिक्सल 11 के एक्सपेक्टेड फीचर्स

पिक्सल 11 को पिक्सल 10 की तरह ही रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप से लैस किया जा सकता है, लेकिन नए फोन में 100X जूम और बेहतर सिनेमैटिक ब्लर मिलने की उम्मीद है. सिनेमैटिक ब्लर 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है. पिक्सल 11 का डिजाइन मौजूदा मॉडल की तरह ही रहेगा. हालांकि, कुछ जगहों पर छोटा-मोटा बदलाव देखे को मिल सकता है. डिस्प्ले की बात करें तो पिक्सल 11 में इम्प्रूव्ड ब्राइटनेस और कलर एक्यूरेसी के साथ OLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है. इसे गूगल टेन्सर G6 प्रोसेसर से लैस किया जा सकता है.

कीमत और लॉन्चिंग

अभी तक गूगल की तरफ से आधिकारिक तौर पर पिक्सल 11 की लॉन्चिंग और कीमत की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो इसे भारत में 80,000-85,000 रुपये की कीमत पर अगस्त में लॉन्च किया जा सकता है. पिक्सल 11 सीरीज में स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ पिक्सल 11 प्रो, पिक्सल 11 प्रो XL और पिक्सल 11 प्रो फोल्ड शामिल होंगे.

गैलेक्सी S26 से होगा मुकाबला

सैमसंग अगले कुछ हफ्तों में अपना नया गैलेक्सी S26 फोन लॉन्च करने वाली है. यह फोन गूगल पिक्सल 11 को टक्कर देने वाला होगा. गैलेक्सी S26 में 6.3 इंच का डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 4300 mAh की लिथियम-आयन बैटरी मिल सकती है. इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा.

ये भी पढ़ें-

प्रोजेक्टर के ये फायदे तो आपने सोचे ही नहीं होंगे, जान लिए तो टीवी को भूल जाएंगे