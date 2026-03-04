हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Happy Holi 2026: ये धमाकेदार WhatsApp स्टेटस वीडियो अभी डाउनलोड करें और Instagram-Facebook पर मचाएं रंगों की धूम

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 04 Mar 2026 07:51 AM (IST)
Preferred Sources

Holi 2026: होली साल का वह खास त्योहार है, जब हर तरफ रंग, उमंग और अपनापन नजर आता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. साथ ही, यह बसंत ऋतु के आगमन और नई शुरुआत का संदेश भी देता है. गुलाल की उड़ती रंगत, ढोल की थाप, हंसी-मजाक और मिठाइयों की मिठास सब मिलकर इस दिन को यादगार बना देते हैं. आज के डिजिटल दौर में लोग अपने जज्बात सिर्फ आमने-सामने ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी साझा करते हैं. ऐसे में छोटा और आकर्षक वीडियो स्टेटस आपके होली संदेश को और खास बना सकता है.

WhatsApp और Instagram के लिए शॉर्ट वीडियो का ट्रेंड
इन दिनों त्योहारों पर छोटे वीडियो क्लिप्स शेयर करना काफी लोकप्रिय हो गया है. रंगों, डांस, संगीत और प्यारे संदेशों से सजे ये वीडियो कुछ ही सेकंड में त्योहार का माहौल बना देते हैं. आप अपने होली वीडियो को और खास बनाने के लिए उसमें अपनी फोटो, परिवार की झलक, पसंदीदा गाना या खास शुभकामना संदेश जोड़ सकते हैं. इमोजी और रंग-बिरंगे टेक्स्ट भी इसे और आकर्षक बना देते हैं.

WhatsApp पर होली वीडियो स्टेटस कैसे लगाएं?
सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp खोलें और Updates या Status सेक्शन में जाएं. वहां दिए गए प्लस आइकन पर टैप करें और गैलरी से अपनी पसंद का वीडियो चुन लें. इसके बाद आप कैप्शन में अपनी तरफ से होली की शुभकामनाएं लिख सकते हैं. चाहें तो रंगीन इमोजी जोड़कर संदेश को और खुशनुमा बना दें. प्राइवेसी सेटिंग में यह भी तय कर सकते हैं कि आपका स्टेटस कौन देख सकेगा. अंत में शेयर पर टैप करते ही आपका होली वीडियो लाइव हो जाएगा.

खुद बनाएं अपना कस्टम होली वीडियो
अगर आप तैयार वीडियो के बजाय कुछ अलग और पर्सनल बनाना चाहते हैं तो कई फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और AI टूल्स की मदद ले सकते हैं. इनकी सहायता से Holi festive vibes थीम पर नया वीडियो तैयार किया जा सकता है. आप अपनी पसंद के रंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और संदेश जोड़कर एक अनोखा Happy Holi 2026 वीडियो बना सकते हैं और अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं.

डिजिटल दुनिया में रंगों की नई उड़ान
होली सिर्फ रंग खेलने का नाम नहीं है, बल्कि रिश्तों को फिर से रंगने का मौका भी है. इस बार अपने प्यार और शुभकामनाओं को एक सुंदर वीडियो के जरिए साझा करें और त्योहार की खुशियों को हर स्क्रीन तक पहुंचाएं. 

Published at : 04 Mar 2026 07:51 AM (IST)
WhatsApp Status TECH NEWS HINDI Holi 2026
