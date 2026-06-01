सिर्फ ChatGPT नहीं! आपके फोन में मौजूद हैं 12 दमदार AI फीचर्स, ज्यादातर लोग आज भी हैं अंजान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्मार्टफोन AI फीचर्स रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाते हैं।

Circle to Search बिना ऐप छोड़े जानकारी खोजना संभव।

AI तस्वीरों से अनचाहे तत्व हटा, कॉल ट्रांसक्रिप्ट करे।

AI लेखन, वॉलपेपर, वेब पेज समरी में मदद करे।

Smartphone AI Features: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ चैटबॉट्स या तस्वीरें बनाने वाले टूल्स तक सीमित नहीं रह गया है. पिछले कुछ वर्षों में स्मार्टफोन कंपनियों ने ऐसे कई AI फीचर्स पेश किए हैं जो यूजर्स की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना रहे हैं. चाहे फोटो एडिटिंग हो भाषाओं का अनुवाद करना हो या फिर लंबी बातचीत का सार समझना हो, AI अब आपके फोन के अंदर कई रूपों में मौजूद है. दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई फीचर्स पहले से ही आपके स्मार्टफोन में उपलब्ध हैं लेकिन ज्यादातर लोग उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. आइए जानते हैं ऐसे 12 AI फीचर्स के बारे में जो आपके स्मार्टफोन अनुभव को और बेहतर बना सकते हैं.

Circle to Search

कुछ चुनिंदा एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मिलने वाला Circle to Search फीचर किसी भी ऐप से बाहर निकले बिना जानकारी खोजने की सुविधा देता है. स्क्रीन पर दिखाई देने वाली किसी तस्वीर, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सिर्फ सर्कल या टैप करके उससे जुड़ी जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकती है.

AI Object Remover

आज के स्मार्टफोन AI की मदद से तस्वीरों में मौजूद अनचाहे लोगों, तारों, रिफ्लेक्शन या अन्य डिस्टर्ब करने वाले तत्वों को पहचानकर हटा सकते हैं. इसके बाद AI खुद ही बैकग्राउंड को भर देता है जिससे फोटो ज्यादा साफ और प्रोफेशनल दिखती है.

Live Translation

विदेश यात्रा के दौरान या अलग भाषा बोलने वाले लोगों से बातचीत करते समय Live Translation फीचर बेहद काम आता है. यह आपकी बात को रियल टाइम में दूसरी भाषा में बदल देता है जिससे संवाद करना काफी आसान हो जाता है.

AI Call Transcripts

कुछ प्रीमियम स्मार्टफोन्स अब फोन कॉल्स को टेक्स्ट में बदलने की सुविधा देते हैं. इससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और बाद में बातचीत के जरूरी हिस्सों को आसानी से खोजा और पढ़ा जा सकता है.

AI Writing Assistant

अगर आप मैसेज, ईमेल या कोई अन्य टेक्स्ट लिखते हैं तो AI Writing Assistant आपकी मदद कर सकता है. यह वाक्यों को बेहतर बना सकता है, व्याकरण संबंधी गलतियां सुधार सकता है लेखन का टोन बदल सकता है और लंबे टेक्स्ट का संक्षिप्त समरी भी तैयार कर सकता है.

Voice Recording Summary

मीटिंग, इंटरव्यू या लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद पूरी ऑडियो सुनना समय लेने वाला काम हो सकता है. AI अब लंबी रिकॉर्डिंग को समझकर उसका छोटा और महत्वपूर्ण सार तैयार कर देता है जिससे जरूरी जानकारी जल्दी मिल जाती है.

Smart Photo Search

AI आधारित फोटो सर्च की मदद से पुरानी तस्वीरें ढूंढना पहले से कहीं आसान हो गया है. अब आपको फोटो टैग करने की जरूरत नहीं पड़ती. कुत्ता, समुद्र तट, जन्मदिन या लाल कार जैसे शब्द लिखकर संबंधित तस्वीरें खोजी जा सकती हैं.

AI Wallpaper Generator

कुछ स्मार्टफोन अब AI की मदद से कस्टम वॉलपेपर तैयार करने की सुविधा देते हैं. आप किसी थीम या टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के आधार पर कुछ ही सेकंड में बिल्कुल नया और अनोखा वॉलपेपर बना सकते हैं.

Web Page Summary

कई AI ब्राउजर और डिजिटल असिस्टेंट अब लंबे आर्टिकल या वेबपेज का सार तैयार कर सकते हैं. इससे आपको हजारों शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती और मुख्य जानकारी कम समय में मिल जाती है.

AI Noise Cancellation

कॉल के दौरान आसपास के शोर को कम करने के लिए आधुनिक स्मार्टफोन AI का उपयोग करते हैं. यह फीचर इंसानी आवाज और बैकग्राउंड नॉइज में अंतर पहचानकर अनचाहे शोर को दबा देता है जिससे बातचीत ज्यादा स्पष्ट सुनाई देती है.

Smart Replies और Predictive Text

AI आधारित प्रेडिक्टिव टेक्स्ट और स्मार्ट रिप्लाई फीचर्स अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुके हैं. ये बातचीत के संदर्भ को समझकर पूरे वाक्य या संभावित जवाब सुझा सकते हैं जिससे टाइपिंग का समय बचता है.

AI Photo Enhancement

AI फोटो की ब्राइटनेस, रंग, शार्पनेस और डिटेल्स को अपने आप बेहतर बना सकता है. कई स्मार्टफोन पुराने फोटो को रीस्टोर करने और कम क्वालिटी वाली तस्वीरों को ज्यादा स्पष्ट बनाने में भी सक्षम हैं.

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