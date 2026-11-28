X Post Scheduling Feature : सोशल मीडिया पर कई बार ऐसा होता है कि यूजर्स के पास पोस्ट करने के लिए कंटेंट तो तैयार होता है, लेकिन उसे सही समय पर शेयर करना याद नहीं रहता है. खासकर उन लोगों के लिए यह परेशानी ज्यादा होती है, जो नियमित रूप से X पर पोस्ट करते हैं और पहले से अपना कंटेंट तैयार रखते हैं. ऐसे यूजर्स के लिए X ने अपने Android ऐप में एक नया फीचर जोड़ दिया है.

अब Android स्मार्टफोन यूज करने वाले यूजर्स भी अपनी पोस्ट को पहले से शेड्यूल कर सकेंगे. खास बात यह है कि यूजर्स अपनी पोस्ट को 18 महीने पहले तक शेड्यूल कर पाएंगे. इस फीचर के आने से Android यूजर्स को भी वह सुविधा मिल गई है, जो पहले X की वेबसाइट और iOS ऐप पर उपलब्ध थी.

X के Android ऐप में आया पोस्ट शेड्यूल करने का फीचर

X ने आखिरकार अपने Android ऐप के लिए पोस्ट शेड्यूलिंग फीचर जारी कर दिया है. कंपनी में स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस अपडेट की जानकारी दी. इस सुविधा के जरिए यूजर्स अपनी पोस्ट तैयार करके उसके पब्लिश होने की तारीख और समय पहले ही तय कर सकते हैं. इससे उन्हें हर बार पोस्ट को खुद जाकर पब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.



18 महीने पहले तक तय कर सकेंगे पोस्ट का समय

इस फीचर की सबसे खास बात इसकी टाइम लिमिट है. Android यूजर्स अपनी पोस्ट को 18 महीने पहले तक शेड्यूल कर सकते हैं. अगर किसी यूजर को आने वाले कई महीनों के लिए पोस्ट तैयार करनी है, तो वह एक साथ कंटेंट बनाकर अलग-अलग तारीखों और समय के हिसाब से सेट कर सकता है. इससे पहले यह सुविधा सिर्फ X की वेबसाइट और iOS ऐप पर मिलती थी.

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शेड्यूल की गई पोस्ट को एडिट और डिलीट करने का विकल्प

पोस्ट शेड्यूल करने के बाद भी यूजर्स के पास उस पर कंट्रोल रहेगा. यूजर अपनी पहले से तय की गई पोस्ट को देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी कर सकते हैं. इसके अलावा अगर किसी पोस्ट को पब्लिश नहीं करना है, तो उसे डिलीट करने का ऑप्शन भी मिलेगा.

फोटो और वीडियो वाली पोस्ट भी कर सकेंगे शेड्यूल

X के नए अपडेट में सिर्फ टेक्स्ट पोस्ट ही नहीं, बल्कि फोटो और वीडियो वाली पोस्ट को भी शेड्यूल करने की सुविधा दी गई है. यूजर्स अपनी पोस्ट में मीडिया फाइल जोड़ने के बाद उसके पब्लिश होने का समय तय कर सकते हैं. इस तरह उन्हें अलग-अलग तरह के कंटेंट को पहले से तैयार रखने में आसानी होगी.

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