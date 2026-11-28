OnePlus Nord N7 Pro : स्मार्टफोन बाजार में OnePlus अब कम बजट वाले सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी ने इस साल भारत में N सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऐसे स्मार्टफोन शामिल किए गए हैं जो कम कीमत में बड़ी बैटरी और अच्छे फीचर्स देते हैं. अब इसी सीरीज के अगले फोन को लेकर चर्चा तेज हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी OnePlus Nord N7 Pro नाम से नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है, हालांकि इसे OnePlus N7 Pro नाम से भी बाजार में उतारे जाने की संभावना है. ऐसे में आइए जानते हैं कि OnePlus के नए बजट फोन में क्या-क्या मिलेगा.

भारत में कब लॉन्च होगा OnePlus Nord N7 Pro?

रिपोर्ट के मुताबिक, OnePlus अपने नए बजट स्मार्टफोन को भारत में फरवरी या मार्च 2027 में लॉन्च कर सकती है. फिलहाल कंपनी की ओर से इसकी लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. रिपोर्ट में फोन का नाम Nord N7 Pro बताया गया है, लेकिन इसके OnePlus N7 Pro नाम से आने की संभावना भी जताई गई है.

फोन में मिलेगा नया कैमरा डिजाइन

सामने आई लीक के अनुसार, OnePlus के इस फोन में फ्लैट बैक पैनल और मेटल मिड-फ्रेम दिया जा सकता है. इसके पीछे ऊपर की तरफ स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल नजर आता है, जिसमें चार गोल कटआउट दिखाई दे रहे हैं. इनमें से एक जगह LED फ्लैश के लिए हो सकती है. फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल दाईं तरफ दिए जा सकते हैं. नीचे की तरफ USB Type-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिलने की संभावना है.

9000mAh की बड़ी बैटरी की चर्चा

इस स्मार्टफोन की सबसे खास बात इसकी 9000mAh बैटरी हो सकती है. OnePlus N6 में 8000mAh और N6x साथ ही N6 Lite में 7000mAh की बैटरी दी गई है. वहीं Nord 6 में भी 9000mAh की बैटरी मिलती है. ऐसे में नया N7 Pro बैटरी के मामले में कंपनी के किफायती स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का जरूरी मॉडल बन सकता है.

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MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर से होगा लैस

परफॉर्मेंस के लिए OnePlus Nord N7 Pro में ऑक्टाकोर MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट दिया जा सकता है. यह प्रोसेसर Infinix Note Edge, Tecno Pova Curve 2, Lava Virat Curve और Ai+ Nova 2 Power जैसे स्मार्टफोन में भी यूज किया गया है. फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला फ्लैट डिस्प्ले मिलने की बात सामने आई है.

कितनी हो सकती है कीमत?

OnePlus Nord N7 Pro की शुरुआती कीमत भारत में 24,999 रुपये बताई गई है. कंपनी की मौजूदा N सीरीज में OnePlus N6, N6x और N6 Lite शामिल हैं, जिनकी कीमतें 16,999 रुपये से 24,999 रुपये के बीच हैं. ऐसे में नया फोन इस सीरीज के टॉप मॉडल के तौर पर जगह बना सकता है, हालांकि इसकी असली कीमत और बाकी फीचर्स के लिए अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा.

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