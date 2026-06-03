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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकिचन से बेडरूम तक बदल देंगे घर का माहौल! ये 5 स्मार्ट गैजेट्स बचाएंगे हजारों रुपये

किचन से बेडरूम तक बदल देंगे घर का माहौल! ये 5 स्मार्ट गैजेट्स बचाएंगे हजारों रुपये

Smart Gadgets: आज भी कई लोग रोजाना पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर खरीदते हैं जिससे बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा पैदा होता है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 03 Jun 2026 08:24 AM (IST)
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  • स्मार्ट उपकरण मासिक खर्च घटाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते हैं।

Smart Gadgets: आज के समय में बढ़ते बिजली बिल, खाने की बर्बादी और प्लास्टिक कचरे जैसी समस्याएं लगभग हर घर की चिंता बन चुकी हैं. खासकर गर्मियों के मौसम में बिजली की खपत तेजी से बढ़ जाती है जिससे मासिक बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. हालांकि, नई स्मार्ट टेक्नोलॉजी की मदद से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

अगर आप अपने घर को आधुनिक और सुविधाजनक बनाना चाहते हैं तो कुछ स्मार्ट उपकरण आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं. ये गैजेट्स न केवल समय और ऊर्जा बचाते हैं बल्कि पर्यावरण के प्रति आपकी जिम्मेदारी निभाने में भी मदद करते हैं.

Smart Water Purifier

आज भी कई लोग रोजाना पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर खरीदते हैं जिससे बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा पैदा होता है. इसका असर जेब और पर्यावरण दोनों पर पड़ता है. स्मार्ट वॉटर प्यूरीफायर इस समस्या का बेहतर समाधान हो सकते हैं. एडवांस प्यूरीफायर मोबाइल ऐप से कनेक्ट होकर पानी की क्वालिटी, फिल्टर की स्थिति और दैनिक इस्तेमाल की जानकारी उपलब्ध कराते हैं. इससे आपको साफ पानी तो मिलता ही है, साथ ही बार-बार बोतलबंद पानी खरीदने की जरूरत भी कम हो जाती है.

Air Purifier

घर के अंदर की हवा भी कई बार बाहर की तुलना में अधिक प्रदूषित हो सकती है. धूल, पराग कण और अन्य एलर्जी पैदा करने वाले तत्व स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं. स्मार्ट एयर प्यूरीफायर वातावरण की गुणवत्ता को लगातार मॉनिटर करते हैं और जरूरत के अनुसार अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाते या घटाते हैं. इससे हवा साफ रहती है और बिजली की खपत भी नियंत्रित रहती है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों वाले घरों में यह उपकरण काफी उपयोगी साबित हो सकता है.

Robotic Vaccum Cleaner

घर की नियमित सफाई में काफी समय और ऊर्जा खर्च होती है. पारंपरिक वैक्यूम क्लीनर जहां अधिक बिजली लेते हैं वहीं नई पीढ़ी के रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर कम ऊर्जा में बेहतर सफाई प्रदान करते हैं. ये डिवाइस सेंसर और मैपिंग तकनीक की मदद से पूरे घर का नक्शा तैयार कर सफाई करते हैं. इससे बार-बार सफाई उत्पादों और केमिकल क्लीनर्स के इस्तेमाल की जरूरत भी कम हो जाती है.

Smart Inverter AC

भीषण गर्मी में एयर कंडीशनर लगभग हर घर की जरूरत बन चुका है. लेकिन इसके साथ आने वाला भारी बिजली बिल लोगों की चिंता बढ़ा देता है. स्मार्ट इन्वर्टर एसी कमरे के तापमान को लगातार मॉनिटर करता है और उसी हिसाब से कंप्रेसर की गति को एडजस्ट करता है. इससे बिजली की अनावश्यक खपत कम होती है. कई मॉडलों में वाई-फाई कंट्रोल, वॉइस कमांड और स्लीप मोड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं जो इस्तेमाल को और आसान बना देते हैं.

AI Smart Fridge

अक्सर लोग फ्रिज में रखे खाद्य पदार्थों को भूल जाते हैं जिसके कारण वे खराब हो जाते हैं और फूड वेस्टेज बढ़ जाता है. नई पीढ़ी के स्मार्ट रेफ्रिजरेटर कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस होते हैं. ये आपको मोबाइल के जरिए फ्रिज के अंदर रखी चीजों की जानकारी दिखा सकते हैं. कुछ मॉडल एक्सपायरी डेट पर नजर रखते हैं और उपलब्ध सामग्री के आधार पर रेसिपी सुझाव भी देते हैं. इससे खाने की बर्बादी कम होती है और खरीदारी की बेहतर योजना बनाना आसान हो जाता है.

स्मार्ट गैजेट्स क्यों हैं फायदेमंद?

स्मार्ट होम डिवाइस केवल सुविधा बढ़ाने के लिए नहीं बनाए गए हैं बल्कि ये बिजली, पानी और अन्य संसाधनों की बचत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सही गैजेट्स का चुनाव करके आप अपने घर को आधुनिक बना सकते हैं मासिक खर्च कम कर सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं. गर्मियों के इस मौसम में ये स्मार्ट उपकरण आपके घर को ज्यादा आरामदायक और ऊर्जा-कुशल बनाने में मदद कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ऑनलाइन ठगी से बचाएंगे WhatsApp के ये दमदार फीचर्स, हर यूजर को जरूर जाननी चाहिए ये बातें

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 03 Jun 2026 08:24 AM (IST)
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