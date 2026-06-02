हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऑनलाइन ठगी से बचाएंगे WhatsApp के ये दमदार फीचर्स, हर यूजर को जरूर जाननी चाहिए ये बातें

ऑनलाइन ठगी से बचाएंगे WhatsApp के ये दमदार फीचर्स, हर यूजर को जरूर जाननी चाहिए ये बातें

WhatsApp Safety Features: WhatsApp का Silence Unknown Callers फीचर उन कॉल्स को सीधे साइलेंट कर देता है जो ऐसे नंबरों से आती हैं जिन्हें आपने सेव नहीं किया है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 02 Jun 2026 09:28 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • WhatsApp लाया नए सुरक्षा फीचर्स, बढ़ाए ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव.
  • अनजान कॉल्स साइलेंट करें, मैसेज की जानकारी तुरंत पाएं.
  • स्क्रीन शेयर और डिवाइस लिंकिंग अलर्ट से सुरक्षित रहें.
  • टू-स्टेप वेरिफिकेशन से WhatsApp अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाएं.

WhatsApp Safety Features: ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. कभी वे बैंक अधिकारी बनकर कॉल करते हैं तो कभी डिलीवरी एजेंट, सरकारी कर्मचारी या किसी कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सामने आते हैं. उनका मकसद लोगों से ओटीपी, बैंकिंग जानकारी या अन्य निजी विवरण हासिल करना होता है. ऐसे बढ़ते खतरों को देखते हुए WhatsApp ने कई नए सुरक्षा फीचर्स पेश किए हैं जो यूजर्स को स्कैम पहचानने और अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं.

Silence Unknown Callers: अनजान कॉल्स से मिलेगी राहत

WhatsApp का Silence Unknown Callers फीचर उन कॉल्स को सीधे साइलेंट कर देता है जो ऐसे नंबरों से आती हैं जिन्हें आपने सेव नहीं किया है. इसका मतलब यह नहीं है कि कॉल पूरी तरह गायब हो जाएगी बल्कि वह कॉल टैब और नोटिफिकेशन में दिखाई देती रहेगी.

इस फीचर की मदद से बार-बार आने वाली संदिग्ध कॉल्स से छुटकारा मिलता है और यूजर बिना किसी दबाव के बाद में यह देख सकता है कि किसने संपर्क करने की कोशिश की थी. इससे स्कैमर्स द्वारा बनाई जाने वाली घबराहट की स्थिति से बचना आसान हो जाता है.

Context Cards अनजान नंबरों की पूरी जानकारी एक नजर में

जब किसी नए या अनजान नंबर से मैसेज आता है तो WhatsApp अब अतिरिक्त जानकारी दिखाता है. इसमें यह पता चलता है कि वह व्यक्ति आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है या नहीं, क्या आप दोनों किसी कॉमन ग्रुप में शामिल हैं, नंबर किसी दूसरे देश का है या नहीं और वह अकाउंट हाल ही में बनाया गया है या पुराना.

यह जानकारी यूजर्स को तुरंत निर्णय लेने में मदद करती है कि सामने वाला भरोसेमंद है या नहीं. यदि कुछ संदिग्ध लगे तो मैसेज का जवाब देने के बजाय उसे ब्लॉक या रिपोर्ट किया जा सकता है.

Screen Share Warning

कई साइबर ठग वीडियो कॉल के दौरान लोगों को स्क्रीन शेयर करने के लिए मनाते हैं. एक बार स्क्रीन शेयर होते ही वे बैंकिंग ऐप, ओटीपी या दूसरी संवेदनशील जानकारी देख सकते हैं और उसका गलत फायदा उठा सकते हैं. इसी खतरे को कम करने के लिए WhatsApp अब चेतावनी संदेश दिखाता है जब कोई यूजर किसी अनजान व्यक्ति के साथ स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता है. यह छोटा-सा अलर्ट यूजर्स को दोबारा सोचने का मौका देता है और निजी जानकारी लीक होने से बचा सकता है.

Device Linking Alerts

साइबर अपराधी कई बार किसी दूसरे डिवाइस पर आपका WhatsApp अकाउंट लिंक करने की कोशिश करते हैं ताकि वे आपके चैट्स और जानकारी तक पहुंच बना सकें. अब WhatsApp ऐसे किसी भी प्रयास की तुरंत जानकारी यूजर को देता है. नोटिफिकेशन में यह भी बताया जाता है कि लिंकिंग रिक्वेस्ट कहां से आई है. यदि रिक्वेस्ट संदिग्ध लगे तो उसे तुरंत रद्द किया जा सकता है जिससे अकाउंट पर अनधिकृत पहुंच रोकने में मदद मिलती है.

Two-Step Verification

Two-Step Verification WhatsApp अकाउंट की सुरक्षा को और मजबूत बनाता है. इस फीचर को एक्टिव करने के बाद अकाउंट को दोबारा वेरिफाई या रीसेट करते समय छह अंकों का एक खास PIN दर्ज करना पड़ता है. ऐसी स्थिति में यदि किसी स्कैमर को आपका वेरिफिकेशन कोड मिल भी जाए तब भी वह PIN के बिना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इसे अकाउंट सुरक्षा के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक मानते हैं.

बढ़ते स्कैम के बीच सुरक्षा भी हो रही है मजबूत

फर्जी कॉल, फिशिंग मैसेज और सोशल इंजीनियरिंग जैसे साइबर अपराध पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आम हो चुके हैं. ठग लगातार नए तरीके खोज रहे हैं और लोगों को जल्दबाजी में गलत फैसला लेने के लिए मजबूर करते हैं. ऐसे में WhatsApp के ये सुरक्षा फीचर्स सिर्फ तकनीकी सुरक्षा ही नहीं बढ़ाते बल्कि यूजर्स को जागरूक भी बनाते हैं.

यह भी पढ़ें: बार-बार Screenshot लेने से फोटो क्यों हो जाती है खराब? जानिए क्या है इसके पीछे का कारण, ज्यादातर लोग आज भी हैं अंजान

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 02 Jun 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Apple iPhone 18 Pro Max में सबसे बड़ी अपग्रेड्स क्या मिलेंगी? ताजा लीक से सब पता चल गया
Apple iPhone 18 Pro Max में सबसे बड़ी अपग्रेड्स क्या मिलेंगी? ताजा लीक से सब पता चल गया
टेक्नोलॉजी
ऑनलाइन ठगी से बचाएंगे WhatsApp के ये दमदार फीचर्स, हर यूजर को जरूर जाननी चाहिए ये बातें
ऑनलाइन ठगी से बचाएंगे WhatsApp के ये दमदार फीचर्स, हर यूजर को जरूर जाननी चाहिए ये बातें
टेक्नोलॉजी
YouTube पर AI वीडियो की अब नहीं चलेगी चालाकी! खुद बताएगा कौन-सा कंटेंट है नकली
YouTube पर AI वीडियो की अब नहीं चलेगी चालाकी! खुद बताएगा कौन-सा कंटेंट है नकली
टेक्नोलॉजी
Tech Hacks: गूगल पर दिख रहा आपका नंबर या पता? मिनटों में ऐसे हटाएं अपना पर्सनल डेटा
गूगल पर दिख रहा आपका नंबर या पता? मिनटों में ऐसे हटाएं अपना पर्सनल डेटा
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान की नई धमकी! क्या बंद होगा बाब अल-मंदेब? | Hormuz | Trump
CM Yogi Adityanath Speech: Social Media पर CM Yogi की नसीहत! | Education | UP CM
Surya Murder Case | CM Yogi | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Surya Murder Case | CM Yogi | Asad Encounter | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
महाराष्ट्र
बीड में बड़ा एक्शन, NEET पेपर लीक के आरोपी पीवी कुलकर्णी के निर्माणाधीन आलीशान बंगले पर चला बुलडोजर
बीड में बड़ा एक्शन, NEET पेपर लीक के आरोपी पीवी कुलकर्णी के आलीशान बंगले पर चला बुलडोजर
इंडिया
हिजाब बैन और सैन्य महिला अधिकारियों के मुकदमे लड़ने वाली जस्टिस मोहना कौन? वकील से सीधे बनीं SC की जज
हिजाब बैन और सैन्य महिला अधिकारियों के मुकदमे लड़ने वाली जस्टिस मोहना कौन? वकील से सीधे बनीं SC की जज
स्पोर्ट्स
हफ्ते भर बाद फिर बल्ले से आग उगलेंगे वैभव सूर्यवंशी! इंडियन टीम के लिए खेलते आएंगे नजर, जानिए पूरा शेड्यूल
हफ्ते भर बाद फिर बल्ले से आग उगलेंगे वैभव सूर्यवंशी! इंडियन टीम के लिए खेलते आएंगे नजर, जानिए पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, पुलिस ने हाउस हेल्प को किया गिरफ्तार
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, हाउस हेल्प गिरफ्तार
विश्व
गालिबफ ने लेबनान लगाया फोन, ऐसा क्या बोला कि रिप्लाई में ईरान का ऐहसानमंद हो गया मुल्क, बोला- 'नहीं भूलेंगे...'
गालिबफ ने लेबनान लगाया फोन, ऐसा क्या बोला कि रिप्लाई में ईरान का ऐहसानमंद हो गया मुल्क, बोला- 'नहीं भूलेंगे...'
शिक्षा
60 फीसदी नंबर वालों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेगी हजारों रुपये की स्कॉलरशिप
60 फीसदी नंबर वालों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेगी हजारों रुपये की स्कॉलरशिप
फूड
Summer Superfood Sattu: पीएम मोदी ने भीषण गर्मी से बचने के लिए सत्तू को बताया रामबाण, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी
पीएम मोदी ने भीषण गर्मी से बचने के लिए सत्तू को बताया रामबाण, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget