Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ये छोटे गैजेट्स सुरक्षित रखते हैं, व्यवस्थित करते हैं, और किफायती हैं।

Tech Gifts: अगर आप अपने किसी दोस्त, भाई-बहन या ऑफिस कलीग को छोटा लेकिन काम का गिफ्ट देना चाहते हैं और बजट बहुत कम है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज बाजार में ऐसे कई छोटे टेक गैजेट्स मौजूद हैं जो 100 रुपये से भी कम कीमत में मिल जाते हैं और रोजमर्रा के कामों को आसान बना देते हैं. ये गिफ्ट स्टूडेंट्स से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स तक, हर किसी के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं.

Mobile Cable Protector

चार्जिंग केबल का किनारों से टूटना लगभग हर किसी की समस्या है. केबल प्रोटेक्टर इन्हीं हिस्सों को सुरक्षित रखते हैं और तार को जल्दी खराब होने से बचाते हैं. इससे आपकी केबल लंबे समय तक चलती है और बार-बार नई केबल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती.

Foldable Mobile Stand

ऑनलाइन क्लास लेना हो, वीडियो कॉल करनी हो या यूट्यूब पर रेसिपी देखकर खाना बनाना हो, फोल्डेबल मोबाइल स्टैंड काफी काम आता है. इसमें फोन को आसानी से टिकाकर आप बिना हाथ में पकड़े आराम से काम कर सकते हैं. इसका छोटा और हल्का डिजाइन इसे कहीं भी ले जाना आसान बनाता है.

USB LED लाइट

बिजली जाने पर या देर रात काम करते समय छोटी USB LED लाइट बहुत मददगार साबित होती है. इसे लैपटॉप, पावर बैंक या चार्जर से जोड़ते ही तुरंत रोशनी मिल जाती है. खासकर स्टूडेंट्स और ट्रैवल करने वालों के लिए यह बेहद उपयोगी गैजेट है.

स्क्रीन क्लीनिंग किट

मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट की स्क्रीन पर धूल, उंगलियों के निशान और गंदगी जल्दी जमा हो जाती है. एक छोटा स्क्रीन क्लीनर स्प्रे और माइक्रोफाइबर कपड़ा स्क्रीन को साफ और चमकदार बनाए रखता है. साफ स्क्रीन देखने में बेहतर लगती है और आंखों पर भी कम असर डालती है.

ईयरफोन कैरी केस

जेब या बैग में ईयरफोन रखने से तार उलझ जाते हैं या खराब होने लगते हैं. छोटा कैरी केस ईयरफोन को सुरक्षित और व्यवस्थित रखता है. इसमें आप छोटे USB ड्राइव या मेमोरी कार्ड भी रख सकते हैं.

पॉप सॉकेट या मोबाइल ग्रिप

आजकल बड़े स्क्रीन वाले स्मार्टफोन को एक हाथ से संभालना आसान नहीं होता. पॉप सॉकेट या मोबाइल ग्रिप फोन को मजबूती से पकड़ने में मदद करता है. इससे फोन गिरने का खतरा भी कम हो जाता है और सेल्फी लेना या चैटिंग करना ज्यादा आरामदायक बन जाता है.

केबल ऑर्गनाइजर

डेस्क पर फैले चार्जर और USB केबल अक्सर उलझ जाते हैं. केबल ऑर्गनाइजर सभी तारों को सही तरीके से व्यवस्थित रखने में मदद करता है. इससे सही केबल ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होता और वर्कस्पेस भी साफ-सुथरा दिखता है.

कीबोर्ड क्लीनिंग ब्रश

कीबोर्ड के बटन के बीच धूल और गंदगी जमा होना आम बात है. छोटा कीबोर्ड क्लीनिंग ब्रश उन जगहों तक आसानी से पहुंच जाता है जहां हाथ नहीं पहुंच पाते. इससे कीबोर्ड साफ रहता है और उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है.

SIM इजेक्टर टूल किट

अगर आप अक्सर SIM कार्ड बदलते रहते हैं या कई डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो SIM इजेक्टर टूल किट काफी उपयोगी हो सकती है. इसमें अतिरिक्त SIM और मेमोरी कार्ड रखने की छोटी जगह भी मिलती है जिससे जरूरी चीजें सुरक्षित रहती हैं.

वेबकैम प्राइवेसी कवर

आजकल ऑनलाइन सुरक्षा बेहद जरूरी हो गई है. वेबकैम प्राइवेसी कवर लैपटॉप कैमरा को ढककर आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रखने में मदद करता है. यह छोटा सा स्लाइडर अनचाहे कैमरा एक्सेस की चिंता को कम कर देता है.

छोटे गैजेट्स क्यों हैं इतने काम के?

ये छोटे टेक एक्सेसरीज देखने में भले ही साधारण लगें लेकिन रोजमर्रा की कई परेशानियों को आसान बना देते हैं. ये आपके डिवाइस को सुरक्षित रखते हैं, वर्कस्पेस को व्यवस्थित बनाते हैं और बार-बार होने वाले छोटे खर्चों से बचाते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी कीमत 100 रुपये से भी कम होती है इसलिए कम बजट में भी स्मार्ट और उपयोगी गिफ्ट दिया जा सकता है.

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