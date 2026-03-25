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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTech Tips: फुल हो गई फोन की स्टोरेज? ऐप्स डिलीट किए बिना भी ऐसे बन जाएगा काम

Tech Tips: फुल हो गई फोन की स्टोरेज? ऐप्स डिलीट किए बिना भी ऐसे बन जाएगा काम

Phone Storage Saving Tips: अगर फोन की स्टोरेज फुल हो गई तो स्पेस बचाने के लिए ऐप्स को डिलीट करने की जरूरत नहीं है. ऐप्स को आर्काइव और Cache Data को डिलीट कर स्पेस बचाया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 04:19 PM (IST)
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Phone Storage Saving Tips: फोन में स्टोरेज की दिक्कत हमेशा बनी रहती है. आप भले ही कितनी ही बड़ी स्टोरेज वाला फोन ले लें, कुछ समय बाद यह पूरी तरह भर जाती है. ऐसे में फोटो-वीडियो और फाइल्स के अलावा ऐप्स डिलीट करने का ऑप्शन ही बचता है. कई बार फोटो-वीडियोज को डिलीट नहीं किया जा सकता. ऐसे में ज्यादातर यूजर्स ऐप डिलीट कर स्टोरेज फ्री करते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिससे ऐप डिलीट किए बिना भी आप स्टोरेज खाली कर सकेंगे.

ऑटोमैटिकली आर्काइव हो जाएंगी ऐप्स

डिलीट की बजाय ऐप्स को आर्काइव करना एक बेहतर ऑप्शन है. इससे आपकी प्रोग्रेस भी लॉस्ट नहीं होती और जरूरत पड़ने पर दोबारा डाउनलोड भी नहीं करना पड़ता. इसके लिए प्ले स्टोर में जाकर एक सेटिंग को इनेबल करना है. इसके बाद जब भी आपके फोन में स्टोरेज कम पड़ने लगेगी, फोन का सिस्टम अपने आप उन ऐप्स को आर्काइव कर देगा, जिन्हें आप सबसे कम यूज करते हैं. 

ऐसे इनेबल करें सेटिंग

ऐप्स को ऑटोमैटिकली आर्काइव करने के लिए प्ले स्टोर ओपन करें. अब स्क्रीन के अपर-राइट कॉर्नर पर दिख रहे प्रोफाइल आइकन पर टैप कर सेटिंग में जाएं. इसमें जनरल पर टैप करें और ऑटोमैटिकली आर्काइव ऐप्स स्विच को ऑन कर दें. इससे ऐप अपने आप आर्काइव हो जाएगी. इसे दोबारा यूज करने के लिए आपको इसे फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा. इसे ओपन करते ही आपकी पुराने प्रोग्रेस और डेटा रिस्टोर हो जाएगा.

Cached App Data को कर दें क्लियर

ऐप आर्काइव करने के अलावा आप ऐप्स के Cached Data को डिलीट कर भी स्पेस बचा सकते हैं. यह टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आपको हर ऐप की सेटिंग में जाकर इसका cache डेटा क्लियर करना पड़ेगा. कई फोन में आपको यह फीचर मिल जाएगा. जिन फोन में यह ऑप्शन नहीं है, उनमें थर्ड-पार्टी ऐप्स की मदद से यह डेटा क्लियर किया जा सकता है.

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Published at : 25 Mar 2026 04:19 PM (IST)
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