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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026CSK को बड़ा झटका, जेमी ओवरटन बाहर; रिप्लेसमेंट में आया और भी खतरनाक ऑलराउंडर

CSK को बड़ा झटका, जेमी ओवरटन बाहर; रिप्लेसमेंट में आया और भी खतरनाक ऑलराउंडर

IPL 2026 Jamie Overton Replacement: चेन्नई सुपर किंग्स ने चोटिल जेमी ओवरटन के रिप्लेसमेंट का एलान कर दिया है. इस बार टीम में और भी ज्यादा खतरनाक ऑलराउंडर आया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 14 May 2026 06:42 PM (IST)
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चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने IPL 2026 के बीच चोटिल जेमी ओवरटन (Jamie Overton) के रिप्लेसमेंट का एलान कर दिया है. फ्रेंचाइजी ने डियान फॉरेस्टर (Dian Forrester) को अपना हिस्सा बनाया है. डियान दक्षिण अफ्रीका से आने वाले पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं. वह अफ्रीका के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं. 

25 साल के डियान को चेन्नई ने 75 लाख रुपये की कीमत में अपने साथ जोड़ा. यह अपडेट आईपीएल की तरफ से दिया गया. एक रिलीज में रिप्लेसमेंट के बारे में बताया गया. 

ओवरटन का दमदार प्रदर्शन

ओवरटन सीजन में गेंद और बल्ले से चेन्नई के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे. उन्होंने सीजन में 13 मैच खेले. इन मैचों की 13 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 23.71 की औसत से 14 विकेट लिए, जिसमें बेस्ट फिगर 4/18 का रहा. इकॉनमी 9.76 की रही. बैटिंग करते हुए ओवरटन ने 8 पारियों में 34 की औसत से 136 रन बनाए, जिसमें हाई स्कोर 43* रनों का रहा.

ओवरटन के रिप्लेसमेंट के लिए आईपीएल की रिलीज

रिलीज में लिखा गया, "डियान फॉरेस्टर को चोटिल जेमी ओवरटन के जगह पर रखा गया है." रिलीज में आगे बताया गया कि ओवरटन दाहिनी जांघ में चोट के कारण बाकी के सीजन से बाहर हो गए हैं. चेन्नई ने भी ओवरटन की इंजरी को लेकर अपडेट जारी किया था. हालांकि उसमें यह नहीं बताया गया था कि ओवरटन पूरे सीजन से बाहर हुए हैं. अब यह साफ हो चुका है. 

डियान फॉरेस्टर का करियर 

बात करें डियान फॉरेस्टर के अंतर्राष्ट्रीय करियर की, तो अब तक उन्होंने 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं, जिनकी 5 पारियों में बैटिंग करते हुए 83 रन बनाए हैं और 1 पारी में गेंदबाजी की है, जिसमें कोई विकेट नहीं मिला. बताते चलें कि उन्होंने मार्च, 2026 में ही टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया. 

वहीं फॉरेस्टर के ओवरऑल टी20 करियर पर नजर डालें, तो उन्होंने अब तक 36 मैच खेल लिए हैं, जिनकी 33 पारियों में बैटिंग करते हुए 2 फिफ्टी की मदद से 681 रन बनाए हैं, जिसमें हाई स्कोर 80* रनों का रहा. बाकी 19 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 11 विकेट अपने खाते में डाले हैं. 

 

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Published at : 14 May 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
CSK CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026 Jamie Overton Dian Forrester
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