सैमसंग का पहला ट्राई-फोल्ड फोन जल्द होगा लॉन्च, कंपनी ने यहां शुरू कर दी टेस्टिंग

हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसैमसंग का पहला ट्राई-फोल्ड फोन जल्द होगा लॉन्च, कंपनी ने यहां शुरू कर दी टेस्टिंग

Samsung Galaxy Z TriFold से अगले महीने पर्दा हटने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि इसे 5 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा और उससे पहले कंपनी ने इसकी फर्मवेयर टेस्टिंग शुरू कर दी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 Nov 2025 09:43 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

सैमसंग का पहला ट्राई-फोल्ड फोन Samsung Galaxy Z TriFold लॉन्चिंग के नजदीक पहुंच गया है. कंपनी ने दक्षिण कोरिया में इसे पहले ही टीज कर दिया है और अब अेरिका में इसके फर्मवेयर की टेस्टिंग की जा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका में इस फोन की अनलॉक्ड फर्मवेयर टेस्टिंग हो रही है. इसका मतलब है कि इसे अमेरिका में भी लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है. अमेरिका के अलावा सैमसंग इसे साउथ कोरिया, चीन, सिंगापुर, ताइवान और यूएई में भी लॉन्च करेगी.

Samsung Galaxy Z TriFold में होगी 10 इंच की मेन स्क्रीन

Galaxy Z TriFold में 6.5 इंच की Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन मिलने की उम्मीद है, जो पूरी अनफोल्ड होने पर 10 इंच की हो जाएगी. इसे Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस किया जा सकता है, जिसके 16GB RAM और 256GB-1TB स्टोरेज के साथ पेयर होने की उम्मीद है. सैमसंग का पहला ट्राईफोल्ड फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड One UI 8.0 पर रन करेगा. इसके दो हिंज होंगे, जिससे फोन तीन भागों में फोल्ड होगा. पूरी तरह अनफोल्ड होने पर इसकी मोटाई 4.2mm और फोल्ड होने पर लगभग 14mm रह सकती है. 

कैमरा और बैटरी

Galaxy Z TriFold में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलना लगभग तय है. इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप के दो बाकी लेंस 12MP अल्ट्रावाइड और 50MP टेलीफोटो सेंसर हो सकते हैं. इसके फ्रंट में 10-10MP के दो सेंसर दिए जा सकते हैं. बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 5,437mAh का बैटरी पैक दिया जा सकता है, जो Galaxy Z Fold 7 की 4,400mAh वाली बैटरी की तुलना में काफी बड़ा होगा. 

5 दिसंबर को लॉन्च होने के कयास

इस फोन को 5 दिसंबर को लॉन्च किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. शुरुआत में सैमसंग इसकी 20,000-30,000 यूनिट्स ही बेचने का प्लान बना रही है. अभी कंपनी सेल पर ध्यान देने की बजाय अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल दिखाना चाहती है. आधिकारिक तौर पर इसकी कीमत सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह लगभग 2.60 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च होगा. इस फोन को चीनी कंपनी Huawei के Mate XT से टक्कर मिलेगी. Huawei का Mate XT दुनिया का पहला ट्राईफोल्ड फोन है और इसका सेकंड जनरेशन मॉडल भी लॉन्च हो चुका है.

Nothing Phone 3a Lite इसी महीने होगा भारत में लॉन्च, ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ होंगे ये दमदार फीचर्स

Published at : 18 Nov 2025 09:43 AM (IST)
Tags :
Samsung TECH NEWS TriFold Phone Samsung Galaxy Z TriFold
