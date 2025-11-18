Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Nothing Phone 3a Lite India Launch: कुछ ग्लोबल मार्केट्स में पहले ही लॉन्च हो चुका Nothing Phone 3a Lite भारत में दस्तक देने के लिए तैयार है. यह फोन 27 नवंबर को भारत में लॉन्च होगा और फ्लिपकार्ट और रिटेल स्टोर्स के जरिए इसकी बिक्री की जाएगी. भारत में भी इसे ग्लोबल मार्केट्स वाले कलर ऑप्शन के साथ उतारा जाएगा और डिजाइन में भी बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. भारत में यह कंपनी की 3a सीरीज में नया एडिशन होगा.

Nothing Phone 3a Lite के फीचर्स

इस फोन में 6.77 इंच का Full-HD+ फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले मिलेगा. यह 120Hz की एडेप्टिव रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस को सपोर्ट करेगा. ग्लोबल मार्केट में इसे ऑक्टा कोर 4nm मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रो चिप के साथ लॉन्च किया गया था और भारत में भी यही प्रोसेसर आने वाला है. इस प्रोसेसर को 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ पेयर किया जाएगा. इसमें माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी मिलेगा, जिससे स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन में नथिंग की पहचान बन चुका Glyph Light नोटिफिकेशन इंडिकेटर भी मिलेगा.

कैमरा और बैटरी

फोटो और वीडियो के लिए Phone 3a Lite के रियर में ट्रिपल कैमरा यूनिट होगी. इसमें 50MP का प्राइमरी लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा मिलेगा. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो के लिए 16MP लेंस मिलने वाला है. इसमें 5,000mAh का बैटरी पैक मिलेगा, जो 33W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करेगा.

कीमत और कंपीटिशन

कंपनी के टीजर से पता चला है कि यह फोन ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में आएगा. ग्लोबल मार्केट में इसके 8GB + 128GB वेरिएंट को लगभग 25,600 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था. भारत में भी इसकी कीमत इसी के आसपास हो सकती है. भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में इसका मुकाबला Samsung Galaxy A26 5G से होगा. सैमसंग के स्मार्टफोन में Exynos 1380 प्रोसेसर और 5000mAh की बैटरी दी गई है. इसके रियर में 50MP + 8MP का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 13MP का सेंसर दिया गया है. इसकी कीमत 23,999 रुपये है.

