INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीलॉन्च से पहले लीक हो गई Samsung Galaxy Watch 9 और Ultra 2 की सारी जानकारी, जानिए क्या-कुछ मिलेगा

लॉन्च से पहले लीक हो गई Samsung Galaxy Watch 9 और Ultra 2 की सारी जानकारी, जानिए क्या-कुछ मिलेगा

Samsung Galaxy Watches: एक हफ्ते बाद सैमसंग के गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में नई वॉच सीरीज से पर्दा उठेगा. इस इवेंट में Galaxy Watch 9 सीरीज और Galaxy Watch Ultra 2 को लॉन्च किया जाएगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 15 Jul 2026 09:54 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सैमसंग अनपैक्ड इवेंट में गैलेक्सी वॉच 9, अल्ट्रा 2 आ रही।
  • इनमें स्नैपड्रैगन चिपसेट और बढ़ी हुई बैटरी क्षमता होगी।
  • वॉच अल्ट्रा 2 में टाइटेनियम, 100 मीटर वाटर रेसिस्टेंस।
  • कीमत 45,000 से 82,500 रुपये तक हो सकती।

Samsung Galaxy Watches: सैमसंग के गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में लगभग एक सप्ताह का समय बाकी है. इसमें कंपनी नए फोल्डेबल फोन के साथ-साथ Galaxy Watch 9 सीरीज और Galaxy Watch Ultra 2 को भी लॉन्च करेगी. लॉन्चिंग से पहले ही वॉचेज की सारी जानकारी लीक हो गई है. लीक के मुताबिक, सैमसंग की नई वॉचेज में नए चिपसेट और बड़ी बैटरी मिलने जा रही है. आइए एक नजर डालते हैं कि Galaxy Watch 9 सीरीज और Galaxy Watch Ultra 2 में क्या-क्या अपग्रेड्स आने वाली हैं. 

नई वॉचेज को लेकर सैमसंग ने कही यह बात

सैमसंग का कहना है कि Galaxy Watch 9 सीरीज और Galaxy Watch Ultra 2 एआई पावर्ड हेल्थ कंपैनियन डिवाइस होंगे, जिनमें सारे नए इंटरनल पार्ट्स लगे होंगे. नई चिपसेट और बड़े बैटरी पैक देने के अलावा इन्हें एनर्जी एफिशिएंट भी बनाया गया है.

लॉन्च से पहले ये फीचर हुए लीक

ताजा लीक के मुताबिक, वॉचेज के लिए सैमसंग अब इन-हाउस Exynos चिप को यूज नहीं करेगी. इसे क्वॉलकॉम के Snapdragon Wear Elite प्रोसेसर SW6100 से रिप्लेस किया जा रहा है. यह चिपसेट 3nm प्रोसेस पर बना है और इसमें 5 कंप्यूटिंग कोर्स है. नए प्रोसेसर से परफॉर्मेंस के साथ-साथ पावर एफिशिएंसी में भी सुधार होगा. मॉडल के हिसाब से इस चिपसेट को 2GB रैम और 32GB या 64GB स्टोरेज के साथ पेयर किया जाएगा. कनेक्टिविटी के मामले में सभी मॉडल Bluetooth 6.0, NFC, डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट के साथ आएंगे और सैमसंग के One UI Watch 9.0 पर रन करेंगे. Watch 9 के सभी मॉडल एल्युमिनियम केस के साथ लॉन्च होंगे. 

बैटरी में होगा ये इम्प्रूवमेंट

अगर लीक पर भरोसा किया जाए तो Galaxy Watch 9 का साइज 40mm होगा और इसमें मौजूदा मॉडल की तरह ही 325mAh का बैटरी पैक मिलेगा. वहीं इसके 44mm वेरिएंट में बैटरी को अपग्रेड किया जा रहा है. इसमें मौजूदा 435mAh पैक की बजाय 445mAh कैपेसिटी की नई बैटरी मिलेगी. इसकी तुलना में अल्ट्रा मॉडल को शानदार अपग्रेड के साथ लाया जा रहा है. Ultra 2 में मौजूदा मॉडल के 590mAh बैटरी पैक की जगह 800mAh के बैटरी पैक से लैस किया जाएगा. यह वॉच टाइटैनियम के साथ आएगी और पानी के अंदर 100 मीटर तक वाटर रजिस्टेंस ऑफर कर सकती है. 

कितनी रह सकती है कीमत?

सैमसंग वॉचेज की ऑफिशियल कीमत लॉन्च के समय पता चलेगी, लेकिन माना जा रहा है कि Watch 9 की शुरुआती कीमत 45,000 रुपये और इसके बड़े वेरिएंट की कीमत लगभग 48,400 रुपये रह सकती है. वहीं Watch Ultra 2 के लिए ग्राहकों को लगभग 82,500 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

अब रिमूवेबल बैटरी के साथ क्यों नहीं आते फोन? खुल गया यह बड़ा राज

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 15 Jul 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Samsung Galaxy Unpacked Event TECH NEWS Samsung Watches
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
लॉन्च से पहले लीक हो गई Samsung Galaxy Watch 9 और Ultra 2 की सारी जानकारी, जानिए क्या-कुछ मिलेगा
लॉन्च से पहले लीक हो गई Samsung Galaxy Watch 9 और Ultra 2 की सारी जानकारी, जानिए क्या-कुछ मिलेगा
टेक्नोलॉजी
खराब होने के बाद स्मार्टफोन की बैटरी का क्या होता है, E-Waste बनती है या होती है Recycle?
खराब होने के बाद स्मार्टफोन की बैटरी का क्या होता है, E-Waste बनती है या होती है Recycle?
टेक्नोलॉजी
अब रिमूवेबल बैटरी के साथ क्यों नहीं आते फोन? खुल गया यह बड़ा राज
अब रिमूवेबल बैटरी के साथ क्यों नहीं आते फोन? खुल गया यह बड़ा राज
टेक्नोलॉजी
Laptop की भी होती है Expiry Date? जानिए कब होती है बदलने की जरूरत
Laptop की भी होती है Expiry Date? जानिए कब होती है बदलने की जरूरत
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हिम्मत है तो गलती मान लो...', कांग्रेस ने ममता बनर्जी को दी खुली चुनौती, पार्टी छोड़ने की बात क्यों दिलाई याद?
'हिम्मत है तो गलती मान लो...', कांग्रेस की ममता को खुली चुनौती, पार्टी छोड़ने की बात क्यों दिलाई याद?
महाराष्ट्र
बागियों को आसानी से शिंदे गुट में शामिल नहीं होने देंगे उद्धव ठाकरे! अब उठाया यह बड़ा कदम
बागियों को आसानी से शिंदे गुट में शामिल नहीं होने देंगे उद्धव ठाकरे! अब उठाया यह बड़ा कदम
विश्व
'जब तक मैं न कहूं...', ईरान पर जारी रहेंगे भीषण हमले, ट्रंप बोले- अभी भी वक्त है वो समझौता कर लें
'जब तक मैं न कहूं...', ईरान पर जारी रहेंगे भीषण हमले, ट्रंप बोले- अभी भी वक्त है वो समझौता कर लें
स्पोर्ट्स
'गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बीच मतभेद', इस पूर्व इंडियन क्रिकेटर के दावे से मची सनसनी
'गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बीच मतभेद', इस पूर्व इंडियन क्रिकेटर के दावे से मची सनसनी
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
इंडिया
Weather Forecast Today: दिल्ली-यूपी और हरियाणा-पंजाब में आज होगी बारिश? मौसम विभाग ने जारी कर दिया ताजा अलर्ट
दिल्ली-यूपी और हरियाणा-पंजाब में आज होगी बारिश? मौसम विभाग ने जारी कर दिया ताजा अलर्ट
ट्रेंडिंग
लग्जरी कार छोड़ बैलगाड़ी पर दुल्हनिया लेने पहुंचा दूल्हा, बिना DJ और बिना दहेज के पेश की मिसाल
लग्जरी कार छोड़ बैलगाड़ी पर दुल्हनिया लेने पहुंचा दूल्हा, बिना DJ और बिना दहेज के पेश की मिसाल
ऑटो
इस प्रीमियम 7-सीटर को खरीदने का अच्छा मौका, Kia दे रही 2 लाख रुपये का डिस्काउंट
इस प्रीमियम 7-सीटर को खरीदने का अच्छा मौका, Kia दे रही 2 लाख रुपये का डिस्काउंट
ENT LIVE
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
ENT LIVE
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
ENT LIVE
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
ENT LIVE
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
ENT LIVE
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
Embed widget