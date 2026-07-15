Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सैमसंग अनपैक्ड इवेंट में गैलेक्सी वॉच 9, अल्ट्रा 2 आ रही।

इनमें स्नैपड्रैगन चिपसेट और बढ़ी हुई बैटरी क्षमता होगी।

वॉच अल्ट्रा 2 में टाइटेनियम, 100 मीटर वाटर रेसिस्टेंस।

कीमत 45,000 से 82,500 रुपये तक हो सकती।

Samsung Galaxy Watches: सैमसंग के गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में लगभग एक सप्ताह का समय बाकी है. इसमें कंपनी नए फोल्डेबल फोन के साथ-साथ Galaxy Watch 9 सीरीज और Galaxy Watch Ultra 2 को भी लॉन्च करेगी. लॉन्चिंग से पहले ही वॉचेज की सारी जानकारी लीक हो गई है. लीक के मुताबिक, सैमसंग की नई वॉचेज में नए चिपसेट और बड़ी बैटरी मिलने जा रही है. आइए एक नजर डालते हैं कि Galaxy Watch 9 सीरीज और Galaxy Watch Ultra 2 में क्या-क्या अपग्रेड्स आने वाली हैं.

नई वॉचेज को लेकर सैमसंग ने कही यह बात

सैमसंग का कहना है कि Galaxy Watch 9 सीरीज और Galaxy Watch Ultra 2 एआई पावर्ड हेल्थ कंपैनियन डिवाइस होंगे, जिनमें सारे नए इंटरनल पार्ट्स लगे होंगे. नई चिपसेट और बड़े बैटरी पैक देने के अलावा इन्हें एनर्जी एफिशिएंट भी बनाया गया है.

लॉन्च से पहले ये फीचर हुए लीक

ताजा लीक के मुताबिक, वॉचेज के लिए सैमसंग अब इन-हाउस Exynos चिप को यूज नहीं करेगी. इसे क्वॉलकॉम के Snapdragon Wear Elite प्रोसेसर SW6100 से रिप्लेस किया जा रहा है. यह चिपसेट 3nm प्रोसेस पर बना है और इसमें 5 कंप्यूटिंग कोर्स है. नए प्रोसेसर से परफॉर्मेंस के साथ-साथ पावर एफिशिएंसी में भी सुधार होगा. मॉडल के हिसाब से इस चिपसेट को 2GB रैम और 32GB या 64GB स्टोरेज के साथ पेयर किया जाएगा. कनेक्टिविटी के मामले में सभी मॉडल Bluetooth 6.0, NFC, डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट के साथ आएंगे और सैमसंग के One UI Watch 9.0 पर रन करेंगे. Watch 9 के सभी मॉडल एल्युमिनियम केस के साथ लॉन्च होंगे.

बैटरी में होगा ये इम्प्रूवमेंट

अगर लीक पर भरोसा किया जाए तो Galaxy Watch 9 का साइज 40mm होगा और इसमें मौजूदा मॉडल की तरह ही 325mAh का बैटरी पैक मिलेगा. वहीं इसके 44mm वेरिएंट में बैटरी को अपग्रेड किया जा रहा है. इसमें मौजूदा 435mAh पैक की बजाय 445mAh कैपेसिटी की नई बैटरी मिलेगी. इसकी तुलना में अल्ट्रा मॉडल को शानदार अपग्रेड के साथ लाया जा रहा है. Ultra 2 में मौजूदा मॉडल के 590mAh बैटरी पैक की जगह 800mAh के बैटरी पैक से लैस किया जाएगा. यह वॉच टाइटैनियम के साथ आएगी और पानी के अंदर 100 मीटर तक वाटर रजिस्टेंस ऑफर कर सकती है.

कितनी रह सकती है कीमत?

सैमसंग वॉचेज की ऑफिशियल कीमत लॉन्च के समय पता चलेगी, लेकिन माना जा रहा है कि Watch 9 की शुरुआती कीमत 45,000 रुपये और इसके बड़े वेरिएंट की कीमत लगभग 48,400 रुपये रह सकती है. वहीं Watch Ultra 2 के लिए ग्राहकों को लगभग 82,500 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

अब रिमूवेबल बैटरी के साथ क्यों नहीं आते फोन? खुल गया यह बड़ा राज