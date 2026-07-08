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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएक से बढ़कर एक धमाका करने को तैयार गूगल और सैमसंग, जानें कब लॉन्च करेंगी अपने नए फोन

एक से बढ़कर एक धमाका करने को तैयार गूगल और सैमसंग, जानें कब लॉन्च करेंगी अपने नए फोन

Google And Samsung Phone Launches: सैमसंग और गूगल दोनों ही कंपनियां आने वाले दिनों में अपने नए फोन लॉन्च करने वाली है. सैमसंग का इवेंट 22 जुलाई और गूगल का इवेंट भारत के हिसाब से 13 अगस्त को होगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 08 Jul 2026 01:43 PM (IST)
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  • सैमसंग 22 जुलाई को गैलेक्सी अनपैक्ड में फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगा।
  • Z फोल्ड/फ्लिप 8, वॉच 9 सहित अन्य डिवाइस भी अपेक्षित।
  • गूगल मेड बाय गूगल इवेंट 12 अगस्त को आयोजित करेगा।
  • पिक्सल 11 सीरीज़ के चार नए मॉडल पेश किए जाएंगे।

Google And Samsung Phone Launches: गूगल और सैमसंग जल्द ही बड़े धमाके करने वाली है. दोनों कंपनियां अगले कुछ दिनों में अपने नए फ्लैगशिप फोन लॉन्च करेंगी. दोनों कंपनियों के लॉन्च इवेंट की तारीखें सामने आ गई हैं. सैमसंग इसी महीने अपने नए फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगी तो गूगल अगस्त में अपनी पिक्सल 11 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी में है. आइए एक नजर डालते हैं कि दोनों कंपनियों के इवेंट कब होंगे और इनसे क्या-क्या उम्मीदे हैं.

कब होगा Samsung Galaxy Unpacked इवेंट?

सैमसंग ने बताया है कि वह 22 जुलाई को अपना Galaxy Unpacked इवेंट आयोजित करने जा रही है. भारतीय समयानुसार यह इवेंट 22 जुलाई को शाम 6.30 बजे शुरू होगा. इसमें कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है. इवेंट के लिए सैमसंग ने प्री-रिजर्वेशन ओपन कर दिए हैं.

Samsung Galaxy Unpacked से क्या उम्मीदें?

आमतौर पर इस इवेंट में सैमसंग दो फोल्डेबल फोन लॉन्च करती है. इनमें से एक बुक-स्टाइल और दूसरा फ्लिप स्टाइल फोल्डेबल फोन होता है. इस बार कंपनी एक और फोन भी लॉन्च कर सकती है. माना जा रहा है कि 22 जुलाई को सैमसंग Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 और Galaxy Z Fold 8 Ultra को मार्केट में उतारेगी. Z Fold 8 Ultra एक नए फॉर्म फैक्टर वाला फोल्डेबल फोन होगा, जिसे ज्यादा चौड़ा बनाया गया है. ऐप्पल के अपकमिंग फोल्डेबल आईफोन को टक्कर लेने के लिए सैमसंग यह फोन ला रही है. ऐसे भी कयास हैं कि इस इवेंट में सैमसंग Galaxy Watch 9 को भी लॉन्च करेगी और Android XR glasses की भी झलक दिखा सकती है.

Made By Google Event कब है?

अगर गूगल की बात करें तो Made by Google 2026 इवेंट अमेरिका में 12 अगस्त को होगा. भारतीय समयानुसार इस इवेंट की शुरुआत 13 अगस्त की अल सुबह 3:30 बजे से होगी. इस इवेंट को गूगल की वेबसाइट और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकेगा.

गूगल कौन-से फोन लॉन्च करेगी?

माना जा रहा है कि गूगल इस इवेंट में पिक्सल 11 सीरीज के 4 मॉडल लॉन्च करेगी. इनमें Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold शामिल हो सकते हैं. गूगल की नई सीरीज में सैमसंग का लेटेस्ट M16 OLED डिस्प्ले, गूगल का इन-हाउस Tensor G6 प्रोसेसर, MediaTek M90 मॉडम और नई Titan M3 सिक्योरिटी चिप मिल सकती है. ऐसे भी कयास हैं कि गूगल बेस स्टोरेज को 128GB से बढ़ाकर 256GB कर सकती है. इस कारण कीमत में इजाफा होने की भी संभावना है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 08 Jul 2026 01:42 PM (IST)
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