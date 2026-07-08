एक से बढ़कर एक धमाका करने को तैयार गूगल और सैमसंग, जानें कब लॉन्च करेंगी अपने नए फोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सैमसंग 22 जुलाई को गैलेक्सी अनपैक्ड में फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगा।

Z फोल्ड/फ्लिप 8, वॉच 9 सहित अन्य डिवाइस भी अपेक्षित।

गूगल मेड बाय गूगल इवेंट 12 अगस्त को आयोजित करेगा।

पिक्सल 11 सीरीज़ के चार नए मॉडल पेश किए जाएंगे।

Google And Samsung Phone Launches: गूगल और सैमसंग जल्द ही बड़े धमाके करने वाली है. दोनों कंपनियां अगले कुछ दिनों में अपने नए फ्लैगशिप फोन लॉन्च करेंगी. दोनों कंपनियों के लॉन्च इवेंट की तारीखें सामने आ गई हैं. सैमसंग इसी महीने अपने नए फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगी तो गूगल अगस्त में अपनी पिक्सल 11 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी में है. आइए एक नजर डालते हैं कि दोनों कंपनियों के इवेंट कब होंगे और इनसे क्या-क्या उम्मीदे हैं.

कब होगा Samsung Galaxy Unpacked इवेंट?

सैमसंग ने बताया है कि वह 22 जुलाई को अपना Galaxy Unpacked इवेंट आयोजित करने जा रही है. भारतीय समयानुसार यह इवेंट 22 जुलाई को शाम 6.30 बजे शुरू होगा. इसमें कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है. इवेंट के लिए सैमसंग ने प्री-रिजर्वेशन ओपन कर दिए हैं.

Samsung Galaxy Unpacked से क्या उम्मीदें?

आमतौर पर इस इवेंट में सैमसंग दो फोल्डेबल फोन लॉन्च करती है. इनमें से एक बुक-स्टाइल और दूसरा फ्लिप स्टाइल फोल्डेबल फोन होता है. इस बार कंपनी एक और फोन भी लॉन्च कर सकती है. माना जा रहा है कि 22 जुलाई को सैमसंग Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 और Galaxy Z Fold 8 Ultra को मार्केट में उतारेगी. Z Fold 8 Ultra एक नए फॉर्म फैक्टर वाला फोल्डेबल फोन होगा, जिसे ज्यादा चौड़ा बनाया गया है. ऐप्पल के अपकमिंग फोल्डेबल आईफोन को टक्कर लेने के लिए सैमसंग यह फोन ला रही है. ऐसे भी कयास हैं कि इस इवेंट में सैमसंग Galaxy Watch 9 को भी लॉन्च करेगी और Android XR glasses की भी झलक दिखा सकती है.

Made By Google Event कब है?

अगर गूगल की बात करें तो Made by Google 2026 इवेंट अमेरिका में 12 अगस्त को होगा. भारतीय समयानुसार इस इवेंट की शुरुआत 13 अगस्त की अल सुबह 3:30 बजे से होगी. इस इवेंट को गूगल की वेबसाइट और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकेगा.

गूगल कौन-से फोन लॉन्च करेगी?

माना जा रहा है कि गूगल इस इवेंट में पिक्सल 11 सीरीज के 4 मॉडल लॉन्च करेगी. इनमें Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold शामिल हो सकते हैं. गूगल की नई सीरीज में सैमसंग का लेटेस्ट M16 OLED डिस्प्ले, गूगल का इन-हाउस Tensor G6 प्रोसेसर, MediaTek M90 मॉडम और नई Titan M3 सिक्योरिटी चिप मिल सकती है. ऐसे भी कयास हैं कि गूगल बेस स्टोरेज को 128GB से बढ़ाकर 256GB कर सकती है. इस कारण कीमत में इजाफा होने की भी संभावना है.

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