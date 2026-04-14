Pixel 11 में मिलेगी यह कमाल की अपग्रेड, आईफोन से लेकर गैलेक्सी तक सबके छूटेंगे पसीने

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Pixel 11 में सैमसंग का M16 OLED डिस्प्ले होगा.

यह डिस्प्ले ब्राइटनेस, कलर और बैटरी लाइफ में बेहतर है.

Pixel 11 डिस्प्ले में iPhone 18 Pro से आगे निकलेगा.

Pixel 11 में Tensor G6 और बायोमेट्रिक स्कैनिंग फीचर्स होंगे.

Google Pixel 11: गूगल की अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज Pixel 11 से जुड़ी रिपोर्ट्स सामने आने लगी है. अभी इसकी लॉन्चिंग में कुछ महीनों का समय बाकी है, लेकिन एक ताजा रिपोर्ट्स ने पिक्सल फैन्स की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. बताया जा रहा है कि पिक्सल 11 में सैमसंग की M16 OLED स्क्रीन दी जाएगी. यह पैनल यूज करने वाली गूगल पहली कंपनी होगी. यानी डिस्प्ले के मामले में पिक्सल 11 ऐप्पल के अपकमिंग आईफोन 18 प्रो मॉडल्स और खुद सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस गैलेक्सी S26 अल्ट्रा से भी एडवांस होगा. आइए जानते हैं कि इस बारे में और क्या जानकारी सामने आई है.

Google Pixel 11 का डिस्प्ले होगा दमदार

फोन कंपनियां अपने डिवाइसेस में सैमसंग के डिस्प्ले पैनल यूज करती हैं. गूगल भी अपनी अपकमिंग सीरीज में सैमसंग का M16 OLED पैनल यूज करने जा रही है. गूगल पिक्सल 11 सीरीज अगस्त में लॉन्च होगी. इस लिहाज से देखा जाए तो ऐप्पल की अपकमिंग सीरीज से पहले ही यह फीचर पिक्सल यूजर के हाथों तक पहुंच जाएगा. इस पैनल के फायदों की बात करें तो यह ब्राइटनेस, कलर, लाइफ बैटरी एफिशिएंसी के मामले में बेस्ट होगा.

गैलेक्सी S26 अल्ट्रा से भी दमदार होगा नया डिस्प्ले पैनल

सैमसंग ने अपनी Galaxy S26 सीरीज में M14 OLED पैनल को यूज किया है. अगर अपग्रेड की बात करें तो सैमसंग अगले साल लॉन्च होने वाली Galaxy S27 रेंज से पहले इस पैनल को यूज नहीं करेगी. इस साल लॉन्च होने वाले सैमसंग के Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Wide और Galaxy Z Flip 8 में M13 पैनल यूज किए जाने की जानकारी मिल रही है. वहीं ऐप्पल आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में भी इस पैनल को यूज करेगी, लेकिन ये मॉडल सितंबर में लॉन्च होंगे. इस तरह देखा जाए तो पिक्सल 11 रेंज के साथ गूगल डिस्प्ले के मामले में बाजी मारने को तैयार बैठी है.

Google Pixel 11 रेंज में क्या मिलेगा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल इस साल अगस्त में Pixel 11 लाइनअप को लॉन्च कर देगी. इसके मॉडल्स में नया और अपग्रेडेड Tensor G6 प्रोसेसर और फेसआईडी लेवल बायोमेट्रिक स्कैनिंग जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. नई सीरीज के डिजाइन में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है और नए मॉडल मौजूदा स्मार्टफोन जैसे ही दिखेंगे. बता दें कि पिछले कुछ समय से गूगल की पिक्सल लाइनअप की बिक्री ने रफ्तार पकड़ी है. यही वजह है कि कंपनी को बिक्री में सालाना आधार पर 14 प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिली है.

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