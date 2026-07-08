Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गूगल ने एंड्रॉइड बैकअप स्टोरेज पॉलिसी बदली, 7 जुलाई से प्रभावी।

अब 15GB मुफ्त स्टोरेज में डिवाइस बैकअप भी शामिल होगा।

SMS, कॉल हिस्ट्री और ऐप डेटा अब बैकअप का हिस्सा।

यूजर्स अब बैकअप डेटा को नियंत्रित और चुन सकेंगे।

Google New Rule: एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उनका गूगल अकाउंट काफी जरुरी होता है. बता दें कि एंड्रॉयड यूजर्स को गूगल अकाउंट के क्लाउड स्टोरेज में फ्री 15जीबी स्पेस मिलता है जहां पर अपने जरूरी चीजों का सेव करके रख सकते हैं. लेकिन अब गूगल ने अपनी बैकअप स्टोरेज पॉलिसी में बदलाव कर दिया है जिसका सीधा असर एंड्रॉयड यूजर्स पर देखने को मिलेगा. जी हां, दरअसल, गूगल ने 7 जुलाई से स्टोरेज पॉलिसी को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं.

क्या है ये नया नियम

जानकारी के अनुसार, गूगल के इस नए स्टोरेज नियम के तहत अब एंड्रॉयड डिवाइस में मिलने वाला बैकअप भी यूजर्स को फ्री 15GB स्टोरेज में ही गिना जाएगा. जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक यूजर्स को जो फ्री स्टोरेज स्पेस मिलता था उसमें Google Photos पर अपलोड की गई तस्वीरें और वीडियो, साथ ही MMS के जरिए भेजे गए मीडिया डेटा को ही शामिल किया जाता था. लेकिन अब इस नए नियम के बाद Android डिवाइस का लगभग पूरा बैकअप भी इसी स्टोरेज लिमिट में जोड़ा जाएगा.

यूजर्स को क्या फायदा

आपको बता दें कि Google ने सिर्फ ये नया नियम ही नहीं लागू किया है लेकिन यूजर्स को बैकअप पर पहले के मुकाबले ज्यादा कंट्रोल मिलेगा. अब यूजर्स ये भी तय कर सकेंगे कि बैकअप में कौन-सी जानकारी शामिल करनी है और कौन-सी नहीं. इस नई सेटिंग्स में SMS, MMS, कॉल हिस्ट्री और डिवाइस सेटिंग्स के लिए अलग-अलग ऑन/ऑफ टॉगल भी दिए जाएंगे.

क्या-क्या चीजें होंगी शामिल

बता दें कि एंड्रॉयड बैकअप में अब SMS, डिवाइस सेटिंग्स, कॉल हिस्ट्री और ऐप डेटा के साथ जरूरी बैकअप फाइलें भी इसमें शामिल होंगी. बता दें कि इसके बाद अगर आप समय-समय पर एंड्रॉयड का बैकअप लेते हैं तो अब आपका स्टोरेज स्पेस पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से भर जाएगा.

इस दिन से लागू हो गया नियम

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल ने इस नई पॉलिसी को 7 जुलाई 2026 से लागू कर दिया है. वहीं जिन लोगों के पास पहले से Google अकाउंट है, उनके लिए ये बदलाव आने वाले महीनों में सही तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा.

गूगल ने क्या कहा

इस नए नियम के बाद कई यूजर्स का मानना है कि अब लोगों का फ्री स्टोरेज स्पेस पहले के मुकाबले ज्यादा जल्दी भर जाएगा. लेकिन गूगल का कहना है कि ऐसा बिलकुल नहीं है. गूगल ने बताया है कि एंड्रॉयड बैकअप से पहले की तुलना में बस 40MB ज्यादा स्पेस भरेगा. गूगल ने बताया है कि नए नियम के बाद अब यूजर्स खुद तय कर पाएंगे कि क्या बैकअप करना है या नहीं.

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