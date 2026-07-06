लॉन्च होने के बाद भी नहीं खरीद पाएंगे फोल्डेबल आईफोन, ऐप्पल को फिर आ रही वर्षों पुरानी दिक्कत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऐप्पल फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा सितंबर में, प्री-ऑर्डर में देरी।

7.8 इंच OLED डिस्प्ले, A20 चिप, 48MP डुअल कैमरा।

उत्पादन एक करोड़, कीमत ₹3 लाख तक होगी।

Foldable iPhone: अपना पहला फोल्डेबल आईफोन iPhone Ultra लॉन्च करने की तैयारी में जुटी ऐप्पल को एक बार फिर सालों पुरानी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. ताजा रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह फोन सितंबर में अपने तय समय पर लॉन्च तो हो जाएगा, लेकिन इसे खरीदने के लिए ग्राहकों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा. दरअसल, इस आईफोन को लेकर ऐप्पल को कई चुनौतियां आ रही हैं, जिसके कारण शुरुआत में इसका प्रोडक्शन कम होगा. यही वजह है कि सितंबर में लॉन्च करने के बाद ऐप्पल इसके प्री-ऑर्डर की तारीख को अक्टूबर तक आगे खिसका सकती है.

पहले भी ऐसी दिक्कत का सामना कर चुकी है ऐप्पल

यह पहली बार नहीं है, जब ऐप्पल इस तरह की समस्या से दो-चार हो रही है. 12 सितंबर, 2017 को ऐप्पल ने iPhone 8, iPhone 8 Plus और iPhone X को लॉन्च किया था. पहले दो मॉडल के लिए प्री-ऑर्डर सिर्फ तीन दिन बाद ही शुरू हो गए थे, लेकिन iPhone X के प्री-ऑर्डर शुरू होने में छह हफ्तों का समय लग गया था. 12 सितंबर को लॉन्च हुए इस आईफोन के प्री-ऑर्डर 27 अक्टूबर से शुरू हुए थे. फोल्डेबल आईफोन को लेकर भी इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि iPhone Ultra के प्री ऑर्डर 2026 की चौथी तिमाही में शुरू होंगे. यानी अक्टूबर से पहले प्री-ऑर्डर शुरू होने की संभावना नहीं है.

इन फीचर्स के साथ लॉन्च हो सकता है iPhone Ultra

iPhone Ultra के फीचर्स की बात करें तो इसमें 7.8 इंच का मेन OLED डिस्प्ले और 5.5 इंच की कवर स्क्रीन मिल सकती है. इसे A20 Pro चिपसेट और पावर बटन में इंटीग्रेटेड टचआईडी सेंसर से लैस किया जाएगा. फोल्डेबल आईफोन के फ्रंट में दोनों स्क्रीन पर एक-एक कैमरा और रियर में 48MP वाला डुअल कैमरा सेटअप दिया जाएगा. बैटरी को लेकर ऐसी उम्मीद है कि ऐप्पल इसमें अपना अब तक का सबसे बड़ा बैटरी पैक दे सकती है. यह आईफोन iOS 27 अपडेट के साथ लॉन्च होगा.

कितनी रह सकती है कीमत?

ऐप्पल को फोल्डेबल आईफोन से खूब उम्मीदें हैं. ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि प्री-ऑर्डर शुरू होते ही यह फोन सोल्ड आउट हो सकता है. इसे देखते हुए ऐप्पल ने इस आईफोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है. कंपनी ने अपने सप्लायर को इस आईफोन की करीब एक करोड़ यूनिट्स तैयार करने को कहा है, जबकि पहले 70-80 लाख यूनिट बनाने की प्लानिंग थी. कीमत की बात करें तो iPhone Ultra के टॉप वेरिएंट के प्राइस तीन लाख रुपये के आसपास रह सकते हैं.

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