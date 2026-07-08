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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफीचर्स की कमी नहीं, फिर भी iPhone 'E' मॉडल की कीमत कम क्यों होती है? खुल गया भेद

फीचर्स की कमी नहीं, फिर भी iPhone 'E' मॉडल की कीमत कम क्यों होती है? खुल गया भेद

Why iPhone 'E' Series is Cheaper: ऐप्पल ने 2025 में अपनी iPhone SE लाइनअप को 'E' Series से रिप्लेस किया था. 'E' Series आईफोन में थोड़े फीचर्स में कटौती कर उसकी कीमत कम कर दी जाती है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 08 Jul 2026 12:51 PM (IST)
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  • ऐप्पल के 'E' सीरीज़ आईफोन फ्लैगशिप से काफी किफायती हैं।
  • ऐप्पल ने सैमसंग के FE मॉडल जैसी रणनीति अपनाई है।
  • यह कम बजट वाले ग्राहकों को ऐप्पल अनुभव देता है।

Why iPhone 'E' Series is Cheaper: पिछले साल यानी 2025 में ऐप्पल ने अपनी iPhone SE लाइनअप को अलविदा कह दिया और इसकी जगह iPhone 16e मॉडल को लॉन्च किया था. लॉन्चिंग के समय इसकी कीमत iPhone 16 से कम थी और यह ऐप्पल का एंट्री आईफोन बन गया था. इस साल ऐप्पल ने इसका नया वर्जन iPhone 17e लॉन्च किया है. इसमें धांसू अपग्रेड दी गई है और यह iPhone 17 वाले कई फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन इसकी कीमत 17 मॉडल से काफी कम थी. आखिर ऐसा क्या है कि दमदार फीचर्स होने के बावजूद ऐप्पल के 'E' सीरीज के आईफोन किफायती होते हैं?

सैमसंग के रास्ते चल रही है ऐप्पल

iPhone 'E' Series को लेकर ऐप्पल अपनी राइवल कंपनी सैमसंग के कदमों पर चल रही है. दरअसल, सैमसंग अपनी Galaxy S सीरीज के साथ यही स्ट्रैटजी अपनाती आई है. हर साल सैमसंग Galaxy S सीरीज के नए मॉडल्स लॉन्च करती है और कुछ महीने बाद उसी सीरीज का FE मॉडल ले आती है. हालांकि, इसमें कुछ फीचर्स की कमी होती है, लेकिन यह ऐसे यूजर्स को नई सीरीज का एक्सपीरियंस दे देता है, जो फ्लैगशिप मॉडल और उनमें मिलने वाले फैंसी फीचर्स के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते. अब ऐप्पल भी इसी राह पर चल पड़ी है और लेटेस्ट मॉडल के मुकाबले थोड़े कम फीचर्स देकर किफायती कीमत में अपने ग्राहकों के लिए किफायती कीमत में एक नया आईफोन पेश कर रही है. 

 'E' Series के आईफोन किन लोगों के लिए हैं?

iPhone 17e की बात करें तो यह प्रोसेसर और दूसरे कुछ फीचर्स के मामले में iPhone 17 के बहुत करीब है, लेकिन कैमरा और डिजाइन के मामले में दोनों में काफी अंतर भी है. दरअसल, ऐप्पल ने 17e को अलग यूजरबेस के लिए डिजाइन किया है. iPhone 17e उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जो खुद को बहुत टेक-सेवी नहीं मानते, लेकिन उन्हें ऐप्पल का एक्सपीरियंस चाहिए. E' Series के आईफोन के जरिए उन्हें यह मौका मिल जाता है. इस तरह वे आईफोन के लेटेस्ट वेरिएंट का भी मजा उठा पाते हैं और उनकी जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ता. इसलिए अगर देखा जाए तो ऐप्पल कुछ फीचर्स में कटौती के साथ कीमत कम कर उन ग्राहकों तक भी पहुंच रही है, जो पहली बार आईफोन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 08 Jul 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone 17e
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