फीचर्स की कमी नहीं, फिर भी iPhone 'E' मॉडल की कीमत कम क्यों होती है? खुल गया भेद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऐप्पल के 'E' सीरीज़ आईफोन फ्लैगशिप से काफी किफायती हैं।

ऐप्पल ने सैमसंग के FE मॉडल जैसी रणनीति अपनाई है।

यह कम बजट वाले ग्राहकों को ऐप्पल अनुभव देता है।

Why iPhone 'E' Series is Cheaper: पिछले साल यानी 2025 में ऐप्पल ने अपनी iPhone SE लाइनअप को अलविदा कह दिया और इसकी जगह iPhone 16e मॉडल को लॉन्च किया था. लॉन्चिंग के समय इसकी कीमत iPhone 16 से कम थी और यह ऐप्पल का एंट्री आईफोन बन गया था. इस साल ऐप्पल ने इसका नया वर्जन iPhone 17e लॉन्च किया है. इसमें धांसू अपग्रेड दी गई है और यह iPhone 17 वाले कई फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन इसकी कीमत 17 मॉडल से काफी कम थी. आखिर ऐसा क्या है कि दमदार फीचर्स होने के बावजूद ऐप्पल के 'E' सीरीज के आईफोन किफायती होते हैं?

सैमसंग के रास्ते चल रही है ऐप्पल

iPhone 'E' Series को लेकर ऐप्पल अपनी राइवल कंपनी सैमसंग के कदमों पर चल रही है. दरअसल, सैमसंग अपनी Galaxy S सीरीज के साथ यही स्ट्रैटजी अपनाती आई है. हर साल सैमसंग Galaxy S सीरीज के नए मॉडल्स लॉन्च करती है और कुछ महीने बाद उसी सीरीज का FE मॉडल ले आती है. हालांकि, इसमें कुछ फीचर्स की कमी होती है, लेकिन यह ऐसे यूजर्स को नई सीरीज का एक्सपीरियंस दे देता है, जो फ्लैगशिप मॉडल और उनमें मिलने वाले फैंसी फीचर्स के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते. अब ऐप्पल भी इसी राह पर चल पड़ी है और लेटेस्ट मॉडल के मुकाबले थोड़े कम फीचर्स देकर किफायती कीमत में अपने ग्राहकों के लिए किफायती कीमत में एक नया आईफोन पेश कर रही है.

'E' Series के आईफोन किन लोगों के लिए हैं?

iPhone 17e की बात करें तो यह प्रोसेसर और दूसरे कुछ फीचर्स के मामले में iPhone 17 के बहुत करीब है, लेकिन कैमरा और डिजाइन के मामले में दोनों में काफी अंतर भी है. दरअसल, ऐप्पल ने 17e को अलग यूजरबेस के लिए डिजाइन किया है. iPhone 17e उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जो खुद को बहुत टेक-सेवी नहीं मानते, लेकिन उन्हें ऐप्पल का एक्सपीरियंस चाहिए. E' Series के आईफोन के जरिए उन्हें यह मौका मिल जाता है. इस तरह वे आईफोन के लेटेस्ट वेरिएंट का भी मजा उठा पाते हैं और उनकी जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ता. इसलिए अगर देखा जाए तो ऐप्पल कुछ फीचर्स में कटौती के साथ कीमत कम कर उन ग्राहकों तक भी पहुंच रही है, जो पहली बार आईफोन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं.

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