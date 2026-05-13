क्या आंधी-तूफान के समय फोन को चार्ज करना सेफ है? जानिए किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तूफान के दौरान फोन चार्ज करना असुरक्षित, जान-माल का खतरा।

बिजली गिरने पर फोन चार्जिंग से नुकसान, डिवाइस खराब हो सकते।

पावर बैंक या लैपटॉप से चार्ज करें, दीवार सॉकेट से बचें।

खराब मौसम में सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अनप्लग कर दें।

Is It Safe To Charge Phone During Thunderstorm: मई का महीना चल रहा है और इन दिनों देश के कई हिस्सों में आंधी-तूफान आना सामान्य बात है. कई लोग आंधी-तूफान के बीच भी अपने फोन को चार्ज लगा देते हैं. ऐसा करना इसलिए भी जरूरी समझा जाता है क्योंकि तूफान के बाद पावर सप्लाई ठप्प होने की संभावना रहती है, लेकिन क्या ऐसी स्थिति में फोन चार्ज करना सेफ है? रिपोर्ट्स के मुताबिक, आंधी-तूफान की स्थिति में फोन को चार्जिंग पर लगाने से बचना चाहिए. भले ही इसकी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, लेकिन इसे चार्जिंग पर डालना सुरक्षित नहीं माना जाता.

यह स्थिति और भी खतरनाक

अगर आंधी-तूफान के साथ बिजली भी चमक रही है तो फोन को चार्जिंग पर लगाना और भी खतरनाक हो सकता है. दरअसल, ऐसी स्थिति में फोन को चार्ज करना फोन के साथ-साथ आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है. लाइटनिंग सेफ्टी के एक्सपर्ट्स का कहना है कि आसमान में कड़कने वाली बिजली जब जमीन पर गिरती है तो यह तार और इस जैसी चीजों को फॉलो करती है. इसका मतलब है कि अगर आसमानी बिजली आपके आसपास किसी बिजली के खंभे पर गिरती है तो बिजली से कनेक्टेड सारी चीजों में अचानक से वॉल्टेज बढ़ जाएंगे और आपके सारे डिवाइस खराब हो सकते हैं. कई मामलों में डिवाइसेस में आग लगने और करंट आने का भी डर रहता है.

इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

अगर आपको आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की स्थिति में फोन को चार्ज करने की जरूरत पड़ जाए तो कुछ सावधानी बरतनी चाहिए. ऐसी स्थिति में आप लैपटॉप या पावर बैंक आदि से अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं. बस यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जिस भी सोर्स से अपना फोन चार्ज कर रहे हैं, वह दीवार में लगे पावर सॉकेट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए. इस तरह आप आसमानी बिजली गिरने पर होने वाले नुकसान से आसानी से बच सकते हैं. इसके अलाव एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर बिजली चमकने या आंधी-तूफान आने का अनुमान हो तो फोन और दूसरे डिवाइसेस को पहले ही चार्ज करके रख लेना चाहिए.

बिजली चमकने लगे तो कर लें ये काम

अगर मौसम खराब है और आसमान में बिजली चमक रही है तो वॉल सॉकेट से सारे अप्लायसेंस हटा दें. टीवी से लेकर गेमिंग कंसोल और फ्रिज से लेकर किचन में लगी चिमनी तक सभी को अनप्लग कर दें. इससे आप भारी नुकसान से बच सकते हैं.

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