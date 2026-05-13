RSS नेता होसबोले ने की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत तो महबूबा मुफ्ती बोलीं, 'कोई और...'

आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने पाकिस्तान का जिक्र कर कहा कि हमें अपने दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए. हमें हमेशा उनसे संवाद के लिए तैयार रहना चाहिए. इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. पीडीपी की चीफ और जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने उनके बयान का स्वागत किया. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी और खासकर मुफ्ती सईद साहब का हमेशा से स्टैंड रहा है कि जम्मू-कश्मीर में अगर हालात को दुरुस्त करना है, हमेशा के लिए आपको यहां अमन कायम करना है तो हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत की खिड़की खोलकर रखनी है. उसके सिवा कोई चारा नहीं है.

महबूबा मुफ्ती ने दिया ईरान और अमेरिका का उदाहरण

महबूबा मुफ्ती ने कहा, "न सिर्फ मुफ्ती साहब बल्कि वाजपेयी दी ने कहा था कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते. ये अच्छी बात है कि आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने ये बात कही है कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए. आपने देखा कि ईरान जैसा एक छोटा सा मुल्क, दूसरी तरफ से अमेरिका इतना बड़ा सुपरपावर और इजरायल, उन्होंने ईरान पर कितने हमले किए. लेकिन आखिरकार मजबूर होकर चाहते हैं कि बातचीत से ही मसले का हल निकले. ऑपरेशन सिंदूर को एक साल हो गया. दोनों तरफ से अहसास है...मुझे तो लगता है कि कोई और रास्ता तो नहीं है."

पूर्व सीएम ने आगे कहा, "जब वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय बातचीत का सिलसिला हुआ हुआ था तो जम्मू-कश्मीर पर इसका सकारात्मक असर हुआ था. यहां मिलिटेंसी भी कम हो गई थी. धर-पकड़ भी कम हो गई थी."

JK News: सोपोर छेड़छाड़ मामले में नया ट्विस्ट, आरोपी शिक्षक को मिली जमानत, पुलिस जांच पर उठे सवाल

जम्मू कश्मीर में आज घुटन है- महबूबा मुफ्ती

पीडीपी चीफ ने ये भी कहा, "जम्मू कश्मीर में आज घुटन है. धर-पकड़ का माहौल है. किसी ने कुछ सोशल मीडिया पर कोई बात कह दी है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है या उसको थाने बुलाया जाता है. हमारे हजारों लोग मुल्क के दूसरे जेलों में बंद हैं. जब से नशे के खिलाफ ये अभियान चला है, हमारे जम्मू-कश्मीर के जेल भर गए हैं. अब यहां जगह नहीं है, इनको बाहर लेकर जाना पड़ रहा है...मुझे उम्मीद है अगर दोनों मुल्कों के बीच बातचीत होती है तो उसका जम्मू कश्मीर के माहौल पर सकारात्मक असर होगा."

Jammu Kashmir News: कश्मीर के मदरसे में रात को लगी आग, सो रहे बच्चों में से चार झुलसे, शॉर्ट सर्किट की आशंका