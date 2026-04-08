Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Reliance Jio Recharge Plan: हाल ही में देश में यह चर्चा तेज हुई कि टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे प्लान लाने चाहिए जो पूरे 30 दिनों तक चलें. इसी मांग के बीच अब Reliance Jio ने एक नया किफायती प्लान पेश किया है जो 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. पहली नजर में यह प्लान काफी आकर्षक लगता है लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखते हैं तो इसमें एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है.

319 रुपये वाला नया प्लान

जियो का 319 रुपये वाला प्रीपेड प्लान अब आधिकारिक वेबसाइट और ऐप दोनों पर उपलब्ध है. इस प्लान की सबसे खास बात इसकी वैलिडिटी है जिसमें यूजर को पूरे 30 दिन मिलते हैं. इसके साथ यूजर्स को रोजाना 1.5GB 4G डेटा, 100 SMS प्रतिदिन और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है. इसके अलावा, यूजर्स को JioTV और JioAICloud जैसे डिजिटल सर्विसेज का एक्सेस भी इस प्लान में दिया जा रहा है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्लान में 18 महीने के लिए Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त बताया जा रहा है जिसकी कीमत काफी ज्यादा है.

319 और 349 रुपये वाले प्लान में क्या है फर्क

अगर आप 319 रुपये वाले प्लान को थोड़ा ध्यान से देखें और इसे 349 रुपये प्लान से तुलना करें तो असली तस्वीर सामने आती है. 349 रुपये प्लान में आपको रोजाना 2GB 4G डेटा मिलता है और सबसे बड़ी बात इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी शामिल है. इतना ही नहीं, इस प्लान में JioHotstar का 3 महीने का एक्सेस भी दिया जाता है जो एंटरटेनमेंट के लिहाज से काफी बड़ा फायदा है. ऐसे में सिर्फ 30 रुपये ज्यादा खर्च करने पर मिलने वाले अतिरिक्त बेनिफिट्स 319 रुपये प्लान को थोड़ा कमजोर बना देते हैं.

Airtel का 30 दिनों वाला रिचार्ज प्लान

Bharti Airtel का 355 रुपये वाला प्रीपेड प्लान उन यूजर्स के लिए तैयार किया गया है जिन्हें एक साथ ज्यादा डेटा की जरूरत होती है. इस प्लान में आपको 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है. साथ ही इसमें कुल 25GB डेटा दिया जाता है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको एक साल के लिए Adobe Express Premium का एक्सेस भी फ्री में मिलता है जिसकी कीमत करीब 4,000 रुपये बताई जाती है. इस हिसाब से देखा जाए तो यह प्लान उन लोगों के लिए बेहतर है जो रोजाना लिमिट के बजाय एक साथ ज्यादा डेटा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं.

यह भी पढ़ें:

घर में लगा WiFi Router दे सकता है हैकर्स को एंट्री! जासूसी तक में हो रहा इस्तेमाल, ना करें ये गलती