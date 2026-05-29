हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसाइबर स्पेस में मचेगी खलबली, Anthropic पब्लिक के लिए लॉन्च करेगी Mythos-class मॉडल

साइबर स्पेस में मचेगी खलबली, Anthropic पब्लिक के लिए लॉन्च करेगी Mythos-class मॉडल

Claude Mythos: एंथ्रोपिक के पावरफुल साइबर सिक्योरिटी एआई मॉडल Claude Mythos को जल्द ही पब्लिक के लिए रोलआउट किया जा सकता है. कंपनी ने इसके संकेत दिए हैं.

By : प्रमोद कुमार | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 29 May 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एंथ्रोपिक का Claude Mythos मॉडल साइबर सुरक्षा में सक्षम है, सॉफ्टवेयर हैकिंग की क्षमता रखता है।
  • कंपनी Mythos-class मॉडल को जल्द ही सार्वजनिक करने की तैयारी में संकेत दे रही है।
  • Mythos मॉडल ने सॉफ्टवेयर में हजारों सुरक्षा कमजोरियां तेजी से पहचानी हैं।
  • OpenAI और Google भी Claude Mythos को टक्कर देने वाले AI मॉडल लाए हैं।

Claude Mythos: साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में तहलका मचा चुका एंथ्रोपिक का Claude Mythos मॉडल काफी समय से चर्चा में है. यह किसी भी सॉफ्टवेयर को हैक कर सकता है. इसकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए इसे पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही यह इंतजार खत्म हो सकता है. कंपनी ने संकेत दिए हैं कि Claude Mythos जैसे मॉडल को जल्द ही पब्लिक के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा. अभी कंपनी इसकी तैयारी में जुटी हुई है और अगले कुछ हफ्तों में यह सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा. 

कंपनी ने खुद दिए संकेत

गुरुवार को एंथ्रोपिक ने अपग्रेडेड Claude Opus 4.8 मॉडल को लॉन्च किया था. इसकी अनाउंसमेंट में कंपनी ने बताया कि वह Mythos-class मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी में है. हालांकि, यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि कंपनी Mythos मॉडल को सबके लिए अवेलेबल कराएगी या Mythos जैसा कोई मॉडल लॉन्च किया जाएगा.

Mythos मॉडल में क्या खास?

एंथ्रोपिक के Mythos मॉडल में एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज हैं और यह किसी भी सॉफ्टवेयर में खामियों का पता लगा सकता है. इस कारण साइबर सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं भी खड़ी हो गई हैं. एंथ्रोपिक अभी इस मॉडल को सेलेक्टेड कंपनियों के साथ ही टेस्ट कर रही है और इसे पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं करवाया गया है. हाल ही में एंथ्रोपिक ने कहा था कि अभी उस समेत किसी भी कंपनी के पास इस मॉडल को मिसयूज को रोकने का तरीका उपलब्ध नहीं है. इस मॉडल को लेकर दुनियाभर की सरकारें भी चिंतित हैं और भारत समेत कई देशों ने इसकी फेयर एक्सेस की मांग की है.  

जरूरी सॉफ्टवेयर में हजारों कमियां निकाल चुका है Claude Mythos

थ्रोपिक का कहना है कि Claude Mythos ने एक महीने में दुनिया के सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी 10,000 से ज्यादा कमियों का पता लगा लिया है. इस मॉडल की एक्सेस वाली कई कंपनियों ने कहा है कि Claude Mythos से कमियों का पता लगाने की रफ्तार 10 गुना बढ़ गई है. इंटरनेट होस्टिंग प्लेटफॉर्म क्लाउडफ्लेयर ने इस मॉडल से अपने क्रिटिकल-पाथ सिस्टम में 2,000 बग्स ढूंढे हैं और इनमें से 400 हाई और क्रिटिकल सेवेयरिटी वाले थे. इसी तरह Mozilla ने फायरफॉक्स में 271 इश्यूज को ढूंढकर फिक्स किया है. 

OpenAI और Google भी ले आई ऐसे मॉडल

साइबर सिक्योरिटी स्पेस में Mythos को टक्कर देने के लिए बाकी कंपनियों ने भी एंट्री मार दी है. OpenAI ने इसकी टक्कर में Daybreak मॉडल लॉन्च किया है तो गूगल ने AI Threat Defense मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है.

ये भी पढ़ें-

Samsung Galaxy S25 पर छप्परफाड़ छूट, यहां मिल रहा है 24,000 से ज्यादा का डिस्काउंट

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 29 May 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS Anthropic Claude Mythos
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
साइबर स्पेस में मचेगी खलबली, Anthropic पब्लिक के लिए लॉन्च करेगी Mythos-class मॉडल
साइबर स्पेस में मचेगी खलबली, Anthropic पब्लिक के लिए लॉन्च करेगी Mythos-class मॉडल
टेक्नोलॉजी
WWDC से पहले ही AI Siri की सारी जानकारी हो गई लीक, जानिये इसमें क्या-कुछ नया मिलेगा
WWDC से पहले ही AI Siri की सारी जानकारी हो गई लीक, जानिये इसमें क्या-कुछ नया मिलेगा
टेक्नोलॉजी
Microwave vs OTG: गर्मियों में खाना बनाने के लिए माइक्रोवेव अच्छा या ओटीजी, जानें किससे कम होगी किचन की गर्मी?
गर्मियों में खाना बनाने के लिए माइक्रोवेव अच्छा या ओटीजी, जानें किससे कम होगी किचन की गर्मी?
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy S25 पर छप्परफाड़ छूट, यहां मिल रहा है 24,000 से ज्यादा का डिस्काउंट
Samsung Galaxy S25 पर छप्परफाड़ छूट, यहां मिल रहा है 24,000 से ज्यादा का डिस्काउंट
Advertisement

वीडियोज

Iran US War Update: गुस्से में ईरान, America में हलचल | Masoud Pezeshkian | Breaking News | Trump
Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में जहरीली शराब ने कई लोगों को बनाया शिकार, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में 13 की मौत
महाराष्ट्र में जहरीली शराब ने कई लोगों को बनाया शिकार, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में 13 की मौत
इंडिया
Monsoon Tracker: मॉनसून पर बड़ा खतरा! IMD की डराने वाली भविष्यवाणी- इस साल बारिश कम, गर्मी करेगी बेहाल
मॉनसून पर बड़ा खतरा! IMD की डराने वाली भविष्यवाणी- इस साल बारिश कम, गर्मी करेगी बेहाल
स्पोर्ट्स
RR Vs GT Qualifier 2 IPL 2026: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
ओटीटी
KD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
इंडिया
'थलापति' को देख खुद को नहीं रोक पाई एयर होस्टेस', ऐसा क्या लिखा, रातोंरात वायरल हो गई
'थलापति' को देख खुद को नहीं रोक पाई एयर होस्टेस', ऐसा क्या लिखा, रातोंरात वायरल हो गई
हेल्थ
Brain Health: दिमाग को खोखला कर रही मोबाइल की लत, डॉक्टरों ने बताया नींद और थकान का खौफनाक सच
दिमाग को खोखला कर रही मोबाइल की लत, डॉक्टरों ने बताया नींद और थकान का खौफनाक सच
एग्रीकल्चर
चिलचिलाती धूप में भी नहीं सूखेंगे ड्रैगन फ्रूट के पौधे, नोट करें गर्मी से बचाव के 3 आसान तरीके
चिलचिलाती धूप में भी नहीं सूखेंगे ड्रैगन फ्रूट के पौधे, नोट करें गर्मी से बचाव के 3 आसान तरीके
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget