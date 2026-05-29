साइबर स्पेस में मचेगी खलबली, Anthropic पब्लिक के लिए लॉन्च करेगी Mythos-class मॉडल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एंथ्रोपिक का Claude Mythos मॉडल साइबर सुरक्षा में सक्षम है, सॉफ्टवेयर हैकिंग की क्षमता रखता है।

कंपनी Mythos-class मॉडल को जल्द ही सार्वजनिक करने की तैयारी में संकेत दे रही है।

Mythos मॉडल ने सॉफ्टवेयर में हजारों सुरक्षा कमजोरियां तेजी से पहचानी हैं।

OpenAI और Google भी Claude Mythos को टक्कर देने वाले AI मॉडल लाए हैं।

Claude Mythos: साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में तहलका मचा चुका एंथ्रोपिक का Claude Mythos मॉडल काफी समय से चर्चा में है. यह किसी भी सॉफ्टवेयर को हैक कर सकता है. इसकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए इसे पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही यह इंतजार खत्म हो सकता है. कंपनी ने संकेत दिए हैं कि Claude Mythos जैसे मॉडल को जल्द ही पब्लिक के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा. अभी कंपनी इसकी तैयारी में जुटी हुई है और अगले कुछ हफ्तों में यह सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा.

कंपनी ने खुद दिए संकेत

गुरुवार को एंथ्रोपिक ने अपग्रेडेड Claude Opus 4.8 मॉडल को लॉन्च किया था. इसकी अनाउंसमेंट में कंपनी ने बताया कि वह Mythos-class मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी में है. हालांकि, यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि कंपनी Mythos मॉडल को सबके लिए अवेलेबल कराएगी या Mythos जैसा कोई मॉडल लॉन्च किया जाएगा.

Mythos मॉडल में क्या खास?

एंथ्रोपिक के Mythos मॉडल में एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज हैं और यह किसी भी सॉफ्टवेयर में खामियों का पता लगा सकता है. इस कारण साइबर सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं भी खड़ी हो गई हैं. एंथ्रोपिक अभी इस मॉडल को सेलेक्टेड कंपनियों के साथ ही टेस्ट कर रही है और इसे पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं करवाया गया है. हाल ही में एंथ्रोपिक ने कहा था कि अभी उस समेत किसी भी कंपनी के पास इस मॉडल को मिसयूज को रोकने का तरीका उपलब्ध नहीं है. इस मॉडल को लेकर दुनियाभर की सरकारें भी चिंतित हैं और भारत समेत कई देशों ने इसकी फेयर एक्सेस की मांग की है.

जरूरी सॉफ्टवेयर में हजारों कमियां निकाल चुका है Claude Mythos

थ्रोपिक का कहना है कि Claude Mythos ने एक महीने में दुनिया के सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी 10,000 से ज्यादा कमियों का पता लगा लिया है. इस मॉडल की एक्सेस वाली कई कंपनियों ने कहा है कि Claude Mythos से कमियों का पता लगाने की रफ्तार 10 गुना बढ़ गई है. इंटरनेट होस्टिंग प्लेटफॉर्म क्लाउडफ्लेयर ने इस मॉडल से अपने क्रिटिकल-पाथ सिस्टम में 2,000 बग्स ढूंढे हैं और इनमें से 400 हाई और क्रिटिकल सेवेयरिटी वाले थे. इसी तरह Mozilla ने फायरफॉक्स में 271 इश्यूज को ढूंढकर फिक्स किया है.

OpenAI और Google भी ले आई ऐसे मॉडल

साइबर सिक्योरिटी स्पेस में Mythos को टक्कर देने के लिए बाकी कंपनियों ने भी एंट्री मार दी है. OpenAI ने इसकी टक्कर में Daybreak मॉडल लॉन्च किया है तो गूगल ने AI Threat Defense मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है.

ये भी पढ़ें-

Samsung Galaxy S25 पर छप्परफाड़ छूट, यहां मिल रहा है 24,000 से ज्यादा का डिस्काउंट