Airtel Vs Jio Vs Vi: भारत में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव ने मनोरंजन का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. अब दर्शक न तो सिनेमा हॉल के समय पर निर्भर हैं और न ही टीवी के तय शेड्यूल पर. अलग-अलग भाषाओं और शैलियों का कंटेंट मोबाइल पर कभी भी देखा जा सकता है. इसी बदलती आदत को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान्स के साथ OTT सब्सक्रिप्शन जोड़ना शुरू कर दिया है.

अलग से हर प्लेटफॉर्म का शुल्क देने के बजाय, एक ही रिचार्ज में कई सेवाओं का लाभ मिलना लोगों को ज्यादा सुविधाजनक लग रहा है. आजकल डेटा, वैधता और स्ट्रीमिंग एक्सेस तीनों के आधार पर कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है. यही वजह है कि OTT अब मोबाइल रिचार्ज का अहम हिस्सा बन चुका है.

Airtel के प्लान्स में OTT का फायदा

एयरटेल अपने मिड-रेंज और प्रीमियम प्लान्स में OTT सेवाएं शामिल करता है. कई प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्पों के साथ Netflix, Disney+ Hotstar, Zee5 और Airtel Xstream Play जैसे प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलता है. अलग-अलग कीमत वाले प्लान्स में मुख्य अंतर डेटा लिमिट और वैधता का होता है.

एयरटेल की खासियत यह है कि वह आमतौर पर अपने बंडल में तय प्लेटफॉर्म्स को स्थिर रखता है. इससे उपभोक्ताओं को दोबारा रिचार्ज करते समय कन्फ्यूजन कम होता है.

Jio के साथ ज्यादा स्ट्रीमिंग विकल्प

रिलायंस जियो अपने रिचार्ज प्लान्स में कई OTT प्लेटफॉर्म्स को एक साथ जोड़ने के लिए जाना जाता है. इसके कुछ प्लान्स में Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, SonyLIV, Zee5, Discovery+ और JioCinema जैसी सेवाएं मिलती हैं.

कुछ चुनिंदा प्लान्स में Netflix भी शामिल है लेकिन यह सुविधा सभी रेंज में उपलब्ध नहीं होती. जियो के प्लान्स आमतौर पर मिड-रेंज से लेकर सालाना पैकेज तक जाते हैं जिनमें फिल्मों, स्पोर्ट्स और ओरिजिनल शोज़ का अच्छा मिश्रण मिलता है.

Vi के लंबे वैधता वाले प्लान

वोडाफोन आइडिया जिसे Vi के नाम से जाना जाता है अपने प्लान्स में लंबी वैधता पर जोर देता है. इसके कुछ रिचार्ज विकल्पों में Netflix के साथ Vi Movies & TV का एक्सेस भी दिया जाता है.

Vi के कुछ प्लान्स में रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा की सुविधा मिलती है. इसका फायदा यह है कि यूजर देर रात बिना रोजाना डेटा लिमिट की चिंता किए अपनी पसंदीदा सीरीज या फिल्में देख सकते हैं.

कौन सा प्लान चुनना सही रहेगा?

हर यूजर की जरूरत अलग होती है. अगर आप तय और स्थिर OTT एक्सेस चाहते हैं तो एयरटेल उपयुक्त हो सकता है. कई प्लेटफॉर्म एक साथ चाहिए तो जियो बेहतर विकल्प बन सकता है. वहीं, लंबी वैधता और लचीले डेटा इस्तेमाल की प्राथमिकता रखने वालों के लिए Vi सही साबित हो सकता है.

अब मोबाइल रिचार्ज केवल कॉल और डेटा तक सीमित नहीं रहा. OTT सेवाओं के साथ यह मनोरंजन पैकेज में बदल चुका है. सही प्लान का चुनाव आपकी देखने की आदत, डेटा की जरूरत और पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है.

