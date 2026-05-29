Instagram Plus: इंस्टाग्राम पर भी आ रहा है पेड सब्सक्रिप्शन, पैसे देने पर मिलेंगे ये फीचर्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेटा ने इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिए पेड सब्सक्रिप्शन शुरू किया है।

इंस्टाग्राम प्लस से स्टोरी पर मिलेगा ज़्यादा नियंत्रण, रीवॉच संख्या देखें।

ऐप आइकन, सुपर हार्ट रिएक्शन, प्रोफाइल पिन कस्टमाइज़ेशन मिलेगा।

दोनों प्लान की कीमत $3.99 प्रति माह (लगभग ₹380) रखी गई है।

Instagram Plus: मेटा अब रेवेन्यू के लिए सिर्फ एड पर डिपेंड नहीं रहता चाहती. कंपनी को लगता है कि एक्स्ट्रा फीचर्स और टूल्स के लिए कुछ लोग पैसे देने को तैयार हैं. इसे देखते हुए कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स Instagram, Facebook और WhatsApp के पेड सब्सक्रिप्शन रोल आउट करने शुरू कर दिए हैं. पिछले कुछ दिनों से इनकी टेस्टिंग चल रही थी और अब कंपनी ने इन्हें रोल आउट करना शुरू कर दिया है. आज हम जानेंगे कि इंस्टाग्राम के सब्सक्रिप्शन प्लान Instagram Plus में क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं और इसके लिए कितनी रकम चुकानी पडे़गी.

Instagram Plus में क्या-क्या मिलेगा?

Instagram Plus खासतौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा काम का है, जो लगातार स्टोरी पोस्ट करते हैं और उन पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं. यह प्लान लेने पर यूजर देख पाएंगे कि उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी को कितने लोगों ने रीवॉच किया है. उन्हें क्लोज फ्रेंड्स के अलावा भी ऑडियंस लिस्ट क्रिएट करने और स्टोरी को 24 घंटे से ज्यादा समय तक लाइव रखने का भी ऑप्शन मिलेगा. साथ ही उन्हें हफ्ते में एक स्टोरी को स्पॉटलाइट करने का मौका मिलेगा, ताकि इसकी विजिबिलिटी बढ़ सके. बाकी फीचर्स की बात करें तो स्टोरी देखने वालों की लिस्ट में सर्च करने, किसी की व्यूअर लिस्ट में आए बिना स्टोरी देखने और फॉलोवर्स की फीड में पोस्ट किए बिना अपने प्रोफाइल पर पोस्ट करने का भी ऑप्शन मिलेगा.

कस्टमाइजेशन का भी मिलेगा ऑप्शन

Instagram Plus में ऊपर दिए गए फीचर्स के अलावा कस्टमाइजेशन के लिए भी कुछ टूल मिलेगा. पेड सब्सक्राइबर ऐप आइकन को कस्टम कर सकेंगे. उन्हें एनिमेटेड सुपर हार्ट रिएक्शन और ज्यादा प्रोफाइल पिन्स का भी ऑप्शन मिलेगा. इस तरह देखा जाए को कस्टमाइजेश और स्टोरी से रिलेटिड ऑप्शंस के अलावा इस प्लान में यूजर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. हालांकि, कंपनी ने कहा है कि आगे चलकर इसमें कुछ और मजेदार फीचर जोड़े जा सकते हैं. दूसरी तरफ अगर फेसबुक प्लस की बात करें तो इसमें भी इंस्टाग्राम प्लस वाले फीचर्स मिलने की बात कही जा रही है.

Instagram Plus के लिए कितना पैसा देना होगा?

मेटा ने इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस के लिए एक समान कीमत रखी है. दोनों प्लान की कीमत 3.99 डॉलर (लगभग 380 रुपये) प्रति महीने रखी गई है. हालांकि, भारत को लेकर प्राइसिंग का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है. बता दें कि पेड सब्सक्रिप्शन आने के बाद भी इन ऐप्स के कोर फंक्शन जैसे पोस्टिंग, मैसेजिंग, स्क्रॉलिंग आदि पहले की तरह फ्री रहेंगे.

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