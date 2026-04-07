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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीघर में लगा WiFi Router दे सकता है हैकर्स को एंट्री! जासूसी तक में हो रहा इस्तेमाल, ना करें ये गलती

घर में लगा WiFi Router दे सकता है हैकर्स को एंट्री! जासूसी तक में हो रहा इस्तेमाल, ना करें ये गलती

WiFi Router: अक्सर लोग राउटर लगाते समय उसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स को बदलना जरूरी नहीं समझते. यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Apr 2026 01:45 PM (IST)
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WiFi Router: आज के डिजिटल दौर में घर का WiFi राउटर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी से लेकर कई स्मार्ट डिवाइस इसी के जरिए इंटरनेट से जुड़े रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही राउटर आपकी सुरक्षा के लिए खतरा भी बन सकता है? अगर इसे सही तरीके से सुरक्षित नहीं किया गया तो हैकर्स आसानी से इसमें सेंध लगा सकते हैं.

कैसे बनता है राउटर हैकिंग का निशाना

अक्सर लोग राउटर लगाते समय उसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स को बदलना जरूरी नहीं समझते. यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है. कमजोर पासवर्ड या पुराना सिक्योरिटी सिस्टम हैकर्स को आपके नेटवर्क में घुसने का मौका दे सकता है. एक बार एक्सेस मिल जाने के बाद वे आपके इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं या आपकी निजी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं.

जासूसी का भी बन सकता है जरिया

अगर राउटर सुरक्षित नहीं है तो साइबर अपराधी आपके ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं. आप कौन सी वेबसाइट खोलते हैं, क्या डाउनलोड करते हैं या किससे बात करते हैं ये सब जानकारी लीक हो सकती है. कुछ मामलों में हैकर्स आपके नेटवर्क से जुड़े कैमरा या स्मार्ट डिवाइस को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं जो आपकी प्राइवेसी के लिए गंभीर खतरा है.

ये गलतियां बिल्कुल न करें

कई यूजर्स राउटर का पासवर्ड कभी बदलते ही नहीं या बहुत आसान पासवर्ड रख देते हैं. इसके अलावा, राउटर का फर्मवेयर अपडेट न करना भी बड़ी चूक है. ओपन नेटवर्क रखना या अनजान लोगों को एक्सेस देना भी जोखिम बढ़ाता है. ये छोटी-छोटी लापरवाहियां बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं.

ऐसे रखें अपने राउटर को सुरक्षित

राउटर की सुरक्षा के लिए सबसे पहले मजबूत पासवर्ड सेट करें और डिफॉल्ट यूजरनेम बदलें. हमेशा WPA2 या WPA3 जैसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करें. समय-समय पर राउटर का फर्मवेयर अपडेट करते रहें ताकि नए सिक्योरिटी पैच मिलते रहें. इसके अलावा, गेस्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करें ताकि मेन नेटवर्क सुरक्षित रहे.

WiFi राउटर जितना जरूरी है उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है. आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको हैकिंग और जासूसी जैसी समस्याओं में डाल सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप इसे सही तरीके से सुरक्षित रखें और समय-समय पर इसकी सेटिंग्स की जांच करते रहें जिससे हैकर्स आप तक न पहुंच सकें.

यह भी पढ़ें:

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Published at : 07 Apr 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Wifi Router TECH NEWS HINDI
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