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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीRedmi M100 Pro Launch : 50MP कैमरा और OLED स्क्रीन का कॉम्बिनेशन, Redmi M100 Pro लॉन्च

Redmi M100 Pro Launch : 50MP कैमरा और OLED स्क्रीन का कॉम्बिनेशन, Redmi M100 Pro लॉन्च

Redmi ने चीन में अपना नया स्मार्टफोन Redmi M100 Pro लॉन्च कर दिया है. फोन में 50MP OIS कैमरा, 1.5K कर्व्ड OLED डिस्प्ले और 5,500mAh की बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं. जानिए इसकी कीमत

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 02 Nov 2026 08:24 PM (IST)
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  • 5,500mAh बैटरी, HyperOS आधारित, कीमत करीब ₹33,000.

Redmi M100 Pro Launch : स्मार्टफोन मार्केट में अब कंपनियां ऐसे फोन पेश कर रही हैं, जिनमें शानदार कैमरा, अच्छी स्क्रीन और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स एक साथ मिलते हैं. खासकर मिड-रेंज सेगमेंट में यूजर्स को बेहतर स्क्रीन और कैमरा एक्सपीरियंस देने पर जोर दिया जा रहा है. इसी बीच Redmi ने चीन में अपना नया स्मार्टफोन Redmi M100 Pro लॉन्च किया है. यह फोन 50 मेगापिक्सल के OIS कैमरे, कर्व्ड OLED डिस्प्ले और 5,500mAh की बैटरी के साथ आया है. कंपनी ने इसमें MediaTek का Dimensity 7300-Ultra प्रोसेसर दिया है. तो आइए जानते हैं कि Redmi M100 Pro की कीमत और खास फीचर्स क्या हैं. 

Redmi M100 Pro के खास फीचर्स क्या हैं?

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फोन में 6.67 इंच का कर्व्ड OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 2712 बाय 1220 पिक्सल यानी 1.5K है. इसकी स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. कंपनी के मुताबिक, डिस्प्ले की लोकल पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक है. स्क्रीन को सुरक्षा देने के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 का इस्तेमाल किया गया है.

Redmi M100 Pro का प्रोसेसर और बैटरी

परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7300-Ultra चिपसेट दिया गया है. इसके साथ 12GB LPDDR4X रैम और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है. फोन Xiaomi के HyperOS 3 पर काम करता है. साथ ही इसमें 5,500mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. कनेक्टिविटी के लिए 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC और USB Type-C पोर्ट जैसे फीचर्स मौजूद हैं.

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Redmi M100 Pro में 50MP कैमरे के साथ ट्रिपल रियर सेटअप

फोटोग्राफी के लिए Redmi M100 Pro में तीन रियर कैमरे दिए गए हैं. इसका मुख्य कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जो OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट करता है. इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

कितनी है Redmi M100 Pro की कीमत?

Redmi M100 Pro को चीन में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले एक ही वेरिएंट में पेश किया गया है. इसकी कीमत 2,499 चीनी युआन रखी गई है, जो भारतीय करेंसी में करीब 33,000 रुपये होती है. यह फोन Midnight Black, Mirror Porcelain White, Phantom Blue और Twilight Purple कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 08:24 PM (IST)
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