ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung Diwali Offer : दिवाली धमाका! Samsung Galaxy S26 Ultra पर मिल रहा 94 हजार तक का फायदा

Samsung Diwali Offer : दिवाली धमाका! Samsung Galaxy S26 Ultra पर मिल रहा 94 हजार तक का फायदा

दिवाली पर Samsung Galaxy S26 Ultra 5G खरीदने का शानदार मौका है. Flipkart पर इस प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत में 40 हजार रुपये से ज्यादा की कटौती की गई है. जानिए नई कीमत और सभी ऑफर्स की पूरी जानकारी.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 02 Nov 2026 07:17 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Samsung S26 Ultra 5G अब 1,29,995 रुपये में उपलब्ध.
  • एक्सचेंज और SBI बैंक ऑफर से कीमत और घटी.
  • सभी ऑफर्स से फोन 74,588 रुपये में मिल सकता है.
  • Flipkart Axis कार्ड पर कैशबैक, EMI विकल्प भी उपलब्ध.

Samsung Diwali Offer: दिवाली के मौके पर अगर आप लंबे समय से एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार डील सामने आई है. Samsung के फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra 5G की कीमत में Flipkart पर बड़ी कटौती देखने को मिल रही है. जिस फोन को खरीदने के लिए पहले 1.69 लाख रुपये खर्च करने पड़ते थे, अब वही स्मार्टफोन काफी कम कीमत पर लिस्ट किया गया है.

खास बात यह है कि सिर्फ कीमत में कटौती ही नहीं हुई है, बल्कि एक्सचेंज ऑफर और बैंक डिस्काउंट का फायदा उठाकर इसकी खरीदारी को और किफायती बनाया जा सकता है. कंपनी के इस प्रीमियम फोन के Black कलर वेरिएंट पर यह डील मिल रही है. तो आइए जानते हैं कि फोन की नई कीमत कितनी है और किन ऑफर्स के जरिए आप इसका फायदा उठा सकते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Vivo Y32 5G Launch: पावर बैंक की जरूरत होगी कम? Vivo Y32 5G में मिली 8000mAh बैटरी
पावर बैंक की जरूरत होगी कम? Vivo Y32 5G में मिली 8000mAh बैटरी
टेक्नोलॉजी
Reddit Login Update: गेस्ट बनकर नहीं देख पाएंगे Reddit! कंपनी बदल रही है कंटेंट एक्सेस के नियम
गेस्ट बनकर नहीं देख पाएंगे Reddit! कंपनी बदल रही है कंटेंट एक्सेस के नियम
टेक्नोलॉजी
Karbonn Rebel Series Launch: Karbonn Rebel और Rebel Pro 5G लॉन्च, जानें किसे खरीदना सही?
Karbonn Rebel और Rebel Pro 5G लॉन्च, जानें किसे खरीदना सही?
टेक्नोलॉजी
Free Fire India पुराने गेम से कितना अलग? जानें फीचर्स और डाउनलोड साइज
Free Fire India पुराने गेम से कितना अलग? जानें फीचर्स और डाउनलोड साइज

Samsung Galaxy S26 Ultra की कीमत पर कितनी कटौती

Flipkart पर Samsung Galaxy S26 Ultra 5G का 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 1,29,995 रुपये में उपलब्ध है. इसकी असली कीमत 1,69,999 रुपये है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फोन को करीब 24 फीसदी डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है, जिससे यूजर्स को सीधे 40,004 रुपये की बचत हो रही है. यह डील Black कलर वेरिएंट पर दिखाई जा रही है.

किन ऑफर्स के जरिए इसका फायदा उठा सकते हैं?

फोन की कीमत को और कम करने के लिए Flipkart एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है. इसके तहत पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर अधिकतम 48,900 रुपये तक की छूट मिल सकती है, हालांकि आपको कितनी रेट मिलेगा, यह आपके पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगा. ऐसे में एक्सचेंज की फाइनल वैल्यू अलग-अलग यूजर्स के लिए अलग हो सकती है.

यह भी पढ़ें - Vivo Y32 5G Launch: पावर बैंक की जरूरत होगी कम? Vivo Y32 5G में मिली 8000mAh बैटरी

SBI कार्ड से भी मिलेगा डिस्काउंट

एक्सचेंज के अलावा SBI कार्ड यूजर्स के लिए भी ऑफर दिया जा रहा है. Flipkart पर SBI बैंक ऑफर के तहत 6,500 रुपये की अतिरिक्त छूट दिखाई गई है. वहीं Flipkart Plus मेंबर्स सात SuperCoins का यूज करके 7 रुपये की अतिरिक्त बचत भी कर सकते हैं. प्लेटफॉर्म पर दिखाए गए एक्सचेंज बैंक डिस्काउंट और SuperCoins के सभी फायदे जोड़ने के बाद फोन की प्रभावी कीमत 74,588 रुपये बताई गई है. इससे ऑफर्स का पूरा फायदा मिलने पर यूजर्स को करीब 94 हजार रुपये से ज्यादा की बचत हो सकती है.

Flipkart Axis Bank कार्ड पर भी अतिरिक्त फायदा

इसके अलावा Flipkart Axis Bank Credit Card पर 5 फीसदी कैशबैक और 1,500 रुपये के गिफ्ट वाउचर का फायदा भी दिखाया जा रहा है. फोन खरीदने के लिए तीन महीने की EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है, हालांकि एक्सचेंज की रकम, बैंक ऑफर और दूसरे फायदे आपकी एलिजिबलिटी पर निर्भर करेंगे. ऐसे में ऑर्डर करने से पहले Flipkart के चेकआउट पेज पर सभी ऑफर्स और फाइनल कीमत जरूर चेक कर लें.

यह भी पढ़ें - Reddit Login Update: गेस्ट बनकर नहीं देख पाएंगे Reddit! कंपनी बदल रही है कंटेंट एक्सेस के नियम

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE TECH NEWS Diwali 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Vivo Y32 5G Launch: पावर बैंक की जरूरत होगी कम? Vivo Y32 5G में मिली 8000mAh बैटरी
पावर बैंक की जरूरत होगी कम? Vivo Y32 5G में मिली 8000mAh बैटरी
टेक्नोलॉजी
Reddit Login Update: गेस्ट बनकर नहीं देख पाएंगे Reddit! कंपनी बदल रही है कंटेंट एक्सेस के नियम
गेस्ट बनकर नहीं देख पाएंगे Reddit! कंपनी बदल रही है कंटेंट एक्सेस के नियम
टेक्नोलॉजी
Karbonn Rebel Series Launch: Karbonn Rebel और Rebel Pro 5G लॉन्च, जानें किसे खरीदना सही?
Karbonn Rebel और Rebel Pro 5G लॉन्च, जानें किसे खरीदना सही?
टेक्नोलॉजी
Free Fire India पुराने गेम से कितना अलग? जानें फीचर्स और डाउनलोड साइज
Free Fire India पुराने गेम से कितना अलग? जानें फीचर्स और डाउनलोड साइज
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 🫨Saumya ने खोला बड़ा सच! ताने सुनते ही सबके सामने ला दी Jeet की कुर्बानी! #sbs
Bollywood News: शाहरुख खान ने 61वें जन्मदिन पर फैंस को दिया फिल्म 'किंग' के पहले गाने का सरप्राइज तोहफा (02.11.26)
Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वैश्विक ऊर्जा संकट का भारत पर कैसे नहीं पड़ा ज्यादा असर? PM मोदी ने बताया
वैश्विक ऊर्जा संकट का भारत पर कैसे नहीं पड़ा ज्यादा असर? PM मोदी ने बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग
'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
बॉलीवुड
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
इंडिया
Explained: दिल्ली में प्रदूषण का जानलेवा अटैक शुरू, जानिए क्या है AQI, PM2.5 और PM10 का पूरा गणित
Explained: दिल्ली में प्रदूषण का जानलेवा अटैक शुरू, जानिए क्या है AQI, PM2.5 और PM10 का पूरा गणित
बिहार
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
हेल्थ
Chronic Inflammation: शरीर में लंबे समय तक सूजन रहना खतरनाक, बढ़ता है इन बीमारियों का खतरा
शरीर में लंबे समय तक सूजन रहना खतरनाक, बढ़ता है इन बीमारियों का खतरा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget