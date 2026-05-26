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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगर्मी से बचाव में काम आएंगे ये सस्ते गैजेट, धूप में जाने पर भी ले जा सकते हैं साथ

गर्मी से बचाव में काम आएंगे ये सस्ते गैजेट, धूप में जाने पर भी ले जा सकते हैं साथ

Portable Cooling Gadgets: गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान ने सबको परेशान कर दिया है. घर से बाहर निकलना अब मुश्किल हो गया है. इस स्थिति में पोर्टेबल कूलिंग गैजेट आपके काम आ सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 26 May 2026 01:54 PM (IST)
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  • गर्मी में बाहर निकलने वालों के लिए किफायती गैजेट्स उपलब्ध हैं।
  • नेक फैन, मिनी USB टेबल फैन ठंडी हवा देते हैं।
  • कूलिंग वाटर बॉटल और पोर्टेबल एयर कूलर भी उपयोगी हैं।

Portable Cooling Gadgets: गर्मी के मौसम ने सबसे पसीने निकाल दिए हैं. पिछले कुछ दिनों से पारा लगातार बढ़ते हुए 50 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहा है. ऐसे में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. धूप में जाना बड़ी चुनौती है, लेकिन लोगों को काम और दूसरे कारणों से बाहर जाना पड़ता है. अगर आप भी इस आग जैसी गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो खुद को ठंडा रखने के लिए कुछ किफातयी गैजेट की मदद ले सकते हैं. ये पोर्टेबल हैं, यानी आप इन्हें अपने साथ घर से बाहर ले जाकर भी अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं.

Portable Neck Fan- गर्मी के मौसम में नेक फैन अब एक जरूरत बन गई है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आसानी से अवेलेबल यह गैजेट बड़े काम का है. आपको इसे हेडफोन की तरह गले में डालना है और यह आपके फेस और नेक पर ठंडी हवा देगा. टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट के साथ आने वाले ये फैन आराम से 6-8 घंटे तक चल जाते हैं. वॉक करते और ऑफिस जाते समय आप इसे पहन सकते हैं. 1,000-3,000 के बीच आपको इसके अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे.

Mini USB Rechargeable Table Fans- आराम से कैरी किए जा सकने वाले ये फैन आपके खूब आएंगे. रिचार्जेबल बैटरी के साथ आने वाले इन फैन को आप बैग में रख सकते हैं. वर्क फ्रॉम होम, स्टडी और सफर के दौरान ये फैन खूब काम आएंगे. कई मॉडल में मिस्ट स्प्रे करने का भी फीचर होता है, जो हवा के साथ मिस्ट भी स्प्रे करते हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से इन्हें 1,000-1,500 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है.

Cooling Water Bottles- अगर आप ठंडा पानी पीने के लिए हर बार बाहर से पानी की बॉटल नहीं खरीदना चाहते तो कूलिंग वाटर बॉटल आपके खूब काम आएगी. प्लास्टिक बॉटल में पानी आजकल तुरंत गर्म हो जाता है. इससे बचने के लिए आप इंसुलेशन वाली बॉटल खरीद सकते हैं. फ्लिपकार्ट और अमेजन समेत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिनमें LED डिस्प्ले के जरिए पानी का टेंपरेचर भी चेक किया जा सकता है. इनकी कीमत 500-1,500 रुपये के बीच रहती है. 

Portable Air Coolers- अगर आपको तेज हवा की जरूरत है, लेकिन आप बड़ा कूलर नहीं खरीदना चाहते तो ये पोर्टेबल कूलर आपकी पहली पसंद बन सकते हैं. इन्हें किचन समेत कई जगहों पर यूज किया जा सकता है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर आपको इसके कई तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे. इसकी कीमत लगभग 1,000 रुपये से शुरू हो जाती है.

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Published at : 26 May 2026 01:54 PM (IST)
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