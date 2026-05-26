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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple Watch में जल्द मिलेगा और स्मार्ट हार्ट-रेट ट्रैकिंग फीचर! watchOS 27 ला सकता है बड़ा हेल्थ अपग्रेड

Apple Watch में जल्द मिलेगा और स्मार्ट हार्ट-रेट ट्रैकिंग फीचर! watchOS 27 ला सकता है बड़ा हेल्थ अपग्रेड

WatchOS Update: ब्लूमबर्ग के जाने-माने टेक पत्रकार Mark Gurman ने अपनी Power On न्यूजलेटर में बताया कि इस साल Apple का फोकस बड़े डिजाइन बदलावों पर नहीं रहेगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 26 May 2026 01:53 PM (IST)
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  • Health ऐप का नया डिजाइन और फीचर्स पेश होने की संभावना है।

WatchOS Update: हर साल की तरह इस बार भी WWDC 2026 को लेकर टेक दुनिया में काफी उत्साह है. अभी तक ज्यादातर चर्चाएं iOS 27 और AI फीचर्स को लेकर हो रही थीं लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि Apple Watch यूजर्स के लिए भी एक खास हेल्थ अपग्रेड आने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, watchOS 27 में हार्ट-रेट ट्रैकिंग को पहले से ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है.

watchOS 27 में नहीं होगा बड़ा बदलाव, लेकिन मिलेंगे जरूरी सुधार

ब्लूमबर्ग के जाने-माने टेक पत्रकार Mark Gurman ने अपनी Power On न्यूजलेटर में बताया कि इस साल Apple का फोकस बड़े डिजाइन बदलावों पर नहीं रहेगा. कंपनी watchOS 27 में स्थिरता, बेहतर परफॉर्मेंस और छोटे लेकिन उपयोगी सुधारों पर ज्यादा ध्यान दे रही है.

यानी इस बार यूजर्स को कोई बड़ा विजुअल बदलाव या चमकदार नया फीचर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल को बेहतर बनाने वाले कई सुधार जरूर आ सकते हैं.

हार्ट-रेट ट्रैकिंग हो सकती है ज्यादा सटीक

रिपोर्ट के अनुसार, Apple अपनी स्मार्टवॉच की हार्ट-रेट मॉनिटरिंग तकनीक को और ज्यादा एडवांस बनाने पर काम कर रही है. हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि नए बदलावों में क्या-क्या शामिल होगा लेकिन माना जा रहा है कि हार्ट-रेट डेटा पहले से ज्यादा सटीक और भरोसेमंद हो सकता है.

फिलहाल Apple Watch में ECG मॉनिटरिंग, अनियमित हार्टबीट अलर्ट, स्लीप ट्रैकिंग और फिटनेस मैट्रिक्स जैसे कई हेल्थ फीचर्स पहले से मौजूद हैं. ऐसे में हार्ट-रेट ट्रैकिंग में सुधार उन लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है जो फिटनेस और स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखते हैं.

Apple के बड़े AI हेल्थ प्लान में हो सकती है देरी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple अंदर ही अंदर Project Mulberry नाम के एक बड़े AI हेल्थ प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है. इस प्रोजेक्ट का मकसद ऐसा AI सिस्टम तैयार करना है जो Apple Health में मौजूद डेटा के आधार पर यूजर को हेल्थ सलाह और इनसाइट्स दे सके.

हालांकि बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की रफ्तार फिलहाल धीमी कर दी गई है. ऐसे में AI आधारित हेल्थ कोचिंग फीचर्स iOS 27 के शुरुआती वर्जन में नहीं आ सकते. माना जा रहा है कि इन्हें बाद के अपडेट्स में रोलआउट किया जाएगा.

नया Health ऐप भी हो सकता है लॉन्च

संभावना जताई जा रही है कि Apple अपने Health ऐप को नए डिजाइन और फीचर्स के साथ पेश कर सकती है. यह अपडेट iOS 27.1 या अगले साल आने वाले iOS 27.4 अपडेट के साथ देखने को मिल सकता है. अगर ऐसा होता है तो यूजर्स को हेल्थ डेटा समझने और ट्रैक करने का अनुभव पहले से ज्यादा स्मार्ट और AI आधारित मिल सकता है.

Apple की हेल्थ टीम में हुए बड़े बदलाव

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि Apple की हेल्थ और Apple Watch टीम में हाल ही में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं. Apple Watch और हेल्थ प्रोडक्ट मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट रहे Stan Ng अप्रैल में रिटायर हो गए.

अब उनकी जिम्मेदारी Kaiann Drance को दी गई है जो पहले iPhone प्रोडक्ट मार्केटिंग टीम का हिस्सा थीं. कंपनी के अंदर कई लोग मानते हैं कि भविष्य में वह Apple की बड़ी मार्केटिंग जिम्मेदारियां भी संभाल सकती है.

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Published at : 26 May 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Apple Watch TECH NEWS HINDI WatchOS
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