Meta का बड़ा दांव! Facebook में आया Reddit जैसा नया फीचर, अब हर टॉपिक पर होगी खुलकर चर्चा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Meta ने अमेरिका में Reddit जैसा 'Forum' ऐप लॉन्च किया है।

यह ऐप Facebook Groups को बातचीत और सलाह के लिए समर्पित करता है।

Forum में Nickname से पोस्ट करने और AI से जवाब पाने की सुविधा है।

Meta AI की मदद से नए ऐप्स और फीचर्स पर प्रयोग कर रहा है।

Meta New Feature: सोशल मीडिया दिग्गज Meta लगातार नए ऐप्स और फीचर्स पर काम कर रहा है. हाल ही में Snapchat जैसे फीचर वाला Instants पेश करने के बाद अब कंपनी ने अमेरिका में एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम Forum रखा गया है. यह ऐप काफी हद तक Reddit की तरह काम करता है और खासतौर पर Facebook Groups और कम्युनिटी डिस्कशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

Forum का मकसद लोगों को केवल फोटो-वीडियो स्क्रॉल कराने के बजाय किसी खास विषय पर बातचीत, सलाह और सवाल-जवाब का प्लेटफॉर्म देना है. इसमें AI आधारित जवाब देने की सुविधा भी शामिल की गई है जिससे यूजर्स को बेहतर अनुभव मिल सके.

Facebook अकाउंट से होगा लॉगिन

Meta के इस नए ऐप में यूजर्स अपने Facebook अकाउंट के जरिए लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद उन्हें Facebook Groups की पोस्ट Reddit जैसी फीड में दिखाई देती हैं. यहां लोग अलग-अलग टॉपिक पर चल रही चर्चाओं को पढ़ सकते हैं, नए ग्रुप्स खोज सकते हैं और सीधे कम्युनिटी में पोस्ट भी कर सकते हैं.

कंपनी का कहना है कि Forum को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि यूजर्स का ध्यान वायरल कंटेंट से हटकर असली बातचीत और उपयोगी जानकारी पर जाए.

Nickname से पोस्ट करने की सुविधा

Forum की एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें यूजर्स Nickname यानी अलग नाम से पोस्ट कर सकते हैं. हालांकि उनकी गतिविधियां Facebook अकाउंट और संबंधित Groups से जुड़ी रहेंगी. ऐप में किया गया कोई भी पोस्ट उसी Facebook Group में भी दिखाई देगा जिससे कम्युनिटी कनेक्शन बना रहेगा. इसके अलावा इसमें एक हल्का प्रोफाइल सेक्शन भी दिया गया है जहां यूजर्स की Group एक्टिविटी और पोस्ट्स दिखाई देंगी.

पहले भी कर चुका है ऐसा प्रयोग

यह पहली बार नहीं है जब Meta ने Groups के लिए अलग ऐप लॉन्च किया हो. साल 2014 में Facebook ने एक स्टैंडअलोन Groups ऐप लॉन्च किया था लेकिन बाद में 2017 में उसे बंद कर दिया गया. अब कंपनी नए अंदाज और AI फीचर्स के साथ फिर से इस कॉन्सेप्ट को वापस ला रही है.

AI देगा सवालों के जवाब

Forum में सबसे बड़ा आकर्षण इसका AI-powered Ask फीचर माना जा रहा है. यूजर कोई भी सवाल टाइप करेगा और ऐप अलग-अलग Facebook Groups में मौजूद चर्चाओं के आधार पर जवाब तैयार करेगा.

AI द्वारा दिए गए जवाबों के साथ उन पोस्ट्स और चर्चाओं के लिंक भी दिखाई देंगे जिनसे जानकारी ली गई होगी. इससे यूजर चाहें तो पूरी बातचीत भी पढ़ सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, Meta Group एडमिन्स की मदद के लिए भी AI का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मॉडरेशन और कम्युनिटी मैनेजमेंट आसान बनाया जा सके.

AI दौर में Meta की नई रणनीति

रिपोर्ट्स के मुताबिक Mark Zuckerberg का मानना है कि AI की मदद से कंपनी पहले की तुलना में तेजी से नए ऐप्स तैयार कर सकती है. यही वजह है कि Meta लगातार नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है. कुछ समय पहले कंपनी ने Threads लॉन्च किया था, जिसे कई लोग X का विकल्प मानते हैं. वहीं ‘Instants’ फीचर में Snapchat और BeReal जैसी झलक देखने को मिली थी. अब Forum के जरिए कंपनी Reddit जैसी कम्युनिटी-आधारित बातचीत की दुनिया में भी कदम रख रही है.

फिलहाल सिर्फ अमेरिका में उपलब्ध

अभी Forum केवल अमेरिका में iPhone यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है. Meta ने फिलहाल इसके ग्लोबल लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. हालांकि कंपनी की रणनीति को देखकर साफ है कि आने वाले समय में AI और अलग-अलग स्टैंडअलोन ऐप्स पर उसका फोकस और बढ़ सकता है.

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