हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीElon Musk का चौंकाने वाला दावा! ये रोबोट बदल देगा इंसानों की दुनिया, जानिए क्यों इसके लॉन्च से पहले मच गई हलचल

Elon Musk का चौंकाने वाला दावा! ये रोबोट बदल देगा इंसानों की दुनिया, जानिए क्यों इसके लॉन्च से पहले मच गई हलचल

Elon Musk Optimus Robot: एलन मस्क हमेशा से भविष्य की तकनीकों के बड़े सपने दिखाते आए हैं लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा, वह किसी साइ-फाई फिल्म की कहानी जैसा लगता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 17 Nov 2025 03:48 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Elon Musk Optimus Robot: एलन मस्क हमेशा से भविष्य की तकनीकों के बड़े सपने दिखाते आए हैं लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा, वह किसी साइ-फाई फिल्म की कहानी जैसा लगता है. हाल ही में Tesla की शेयरहोल्डर मीटिंग में मस्क ने दावा किया कि आने वाले समय में इंसान अपनी सोच, यादें और व्यक्तित्व को Tesla के ह्यूमनॉइड रोबोट Optimus में अपलोड कर सकेंगे. मस्क के मुताबिक मानव चेतना का डिजिटल वर्ज़न तैयार करके उसे रोबोटिक शरीर में ट्रांसफर करने की तकनीक अगले 20 साल में संभव हो सकती है.

जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी Optimus में इंसानी दिमाग अपलोड किया जा सकेगा तो उन्होंने साफ कहा यह तुरंत नहीं होगा लेकिन भविष्य में Neuralink जैसी तकनीकों के ज़रिए यह संभव बन सकती है. मस्क का मानना है कि किसी व्यक्ति के दिमाग का एक डिजिटल माइंड स्नैपशॉट लेकर उसे Optimus में डालना विज्ञान की पहुंच से बहुत दूर नहीं है.

Optimus क्या है?

Tesla का Optimus ह्यूमनॉइड 2021 में दुनिया के सामने आया था. इसे इंसानों के दोहराए जाने वाले, थकाऊ या खतरनाक कामों को करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट 8 इंच, वजन करीब 56 किलो है और यह आसानी से चलने, सामान उठाने और साधारण रोज़मर्रा के काम करने में सक्षम है.

Optimus का दिमाग Tesla की AI सिस्टम से चलता है वही सिस्टम जो कंपनी की सेल्फ-ड्राइविंग कार्स को शक्ति देता है. Tesla धीरे-धीरे इसे इंडस्ट्रियल वर्कर से लेकर घर में मदद करने वाले असिस्टेंट के तौर पर विकसित करना चाहता है.

लेकिन मस्क का हालिया बयान इसके दायरे को और आगे ले जाता है. उनका कहना है कि Neuralink की मदद से इंसान का मानसिक डेटा रोबोट में डालना एक दिन संभव हो जाएगा. हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह सटीक कॉपी नहीं होगी, बल्कि इंसान के दिमाग का एक नज़दीकी डिजिटल संस्करण होगा. मस्क ने एक दिलचस्प बात भी जोड़ी पांच साल पहले आप जैसे थे आज वैसे नहीं हैं. सोच और व्यक्तित्व लगातार बदलते रहते हैं. उनके इस बयान ने बहुतों के मन में डिजिटल अमरता (Digital Immortality) का विचार जगा दिया.

गरीबी खत्म करने का दावा

मस्क ने सिर्फ दिमाग अपलोडिंग की बात नहीं की, बल्कि यह भी कहा कि Optimus वैश्विक गरीबी खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है. उनके मुताबिक जब रोबोट दुनिया के ज्यादातर शारीरिक और दोहराए जाने वाले काम कर सकेंगे तो इंसान रचनात्मकता, शिक्षा, शोध और नवाचार पर ध्यान दे पाएंगे.

Tesla की योजना है कि लंबे समय में Optimus को इतना किफायती बनाया जाए कि हर घर में एक रोबोट हो सके. मस्क का दावा है कि यह प्रोजेक्ट Tesla की कारों से भी बड़ा और प्रभावशाली साबित हो सकता है.

Published at : 17 Nov 2025 03:46 PM (IST)
