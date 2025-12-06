ऐसे यूज करें एआई चैटबॉट, पर्सनल जानकारी भी नहीं देनी पड़ेगी, काम भी बन जाएगा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि एआई चैटबॉट ग्रोक आम लोगों के घरों के एड्रेस और कॉन्टैक्ट् इंफोर्मेशन दे रहा है. ऐसे में प्राइवेसी से जुड़ी कई चिंताएं पैदा हो गई हैं. दरअसल, एआई कंपनियां अपने चैटबॉट को ट्रेनिंग देने के लिए यूजर्स की कन्वर्सेशन आदि का भी इस्तेमाल करती हैं. ऐसे में कन्वर्सेशन के दौरान आपको पर्सनल जानकारी देने से बचना चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए न हो सके. आज हम आपको बिना पर्सनल जानकारी दिए बिना चैटबॉट यूज करने की टिप्स बताने जा रहे हैं.

पर्सनल जानकारी देने से बचें

अगर आप कोई बात किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकते तो इसे एआई चैटबॉट को भी बताने से बचना चाहिए, भले ही वह आपको कितना भी फ्रेंडली लग रहा हो. अपने फोन नंबर, एड्रेस, बैंक डिटेल, पासवर्ड और अन्य पर्सनल जानकारी चैटबॉट के साथ शेयर करने से बचें. अगर आप इन्हें शेयर करते हैं तो यह चैटबॉट के डेटासेट में जा सकती है, जहां से इसे दूसरे लोग भी देख सकते हैं. अगर आपको उदाहरण के तौर पर कोई जानकारी शेयर करनी पड़े तो गलत जानकारी दे दें. बाद में इसे अपने स्तर पर ठीक किया जा सकता है.

पर्सनल डिसीजन के लिए न रहें चैटबॉट पर निर्भर

एआई चैटबॉट आइडिया, टिप्स और तरीके बताने के लिए ठीक हैं, लेकिन इनसे मिली सलाह के आधार पर पर्सनल लाइफ के डिसीजन न लें. ये भले ही एक्सपर्ट सलाह देने का दावा करते हैं, लेकिन इनकी जानकारी मिसलिडिंग और गलत भी हो सकती है. इसलिए एआई चैटबॉट को पर्सनल एडवाइजर की तरह यूज न करें.

प्राइवेसी सेटिंग को गौर से देखें

चैटबॉट को यूज करने से पहले प्राइवेसी सेटिंग को गौर से देखें. चैटबॉट को केवल उसी डेटा को यूज करने की परमिशन दें, जितनी आपकी कन्वर्सेशन के लिए जरूरी है. चैट हिस्ट्री जैसे फीचर को ऑफ रखें. चैटजीपीटी में टेंपरेरी चैट का ऑप्शन मिलता है, उसे यूज किया जा सकता है.

