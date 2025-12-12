हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब मीटर-टेप की जरूरत खत्म! सिर्फ फोन से मापें घर की कोई भी चीज, जानें क्या है तरीका

अब मीटर-टेप की जरूरत खत्म! सिर्फ फोन से मापें घर की कोई भी चीज, जानें क्या है तरीका

Smartphone Tips: आजकल आपका स्मार्टफोन सिर्फ कॉल या चैट के लिए ही नहीं, बल्कि मापने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 12 Dec 2025 10:16 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Tips: आजकल आपका स्मार्टफोन सिर्फ कॉल या चैट के लिए ही नहीं, बल्कि मापने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें मौजूद AR यानी ऑग्मेंटेड रियलिटी फीचर्स की मदद से आप फर्नीचर, दीवारें और रोजमर्रा की कई चीजों का सटीक साइज़ पता कर सकते हैं. यह तरीका बिल्कुल आसान है और कुछ ही सेकंड में आपको सटीक माप मिल जाता है.

फोन का इनबिल्ट मेज़रिंग ऐप खोलें

ज्यादातर नए स्मार्टफोन्स में मापने वाला टूल पहले से मौजूद होता है. iPhone में Measure ऐप होता है जबकि कई Android फोन में Google के AR बेस्ड Measure फीचर मिल जाते हैं. ऐप खोलने के बाद कैमरा एक्सेस देकर उसे उस चीज़ की ओर पॉइंट करें जिसे आप मापना चाहते हैं.

सतह को स्कैन करने दें ताकि माप सही मिले

फोन को हल्के-हल्के इधर-उधर घुमाएं ताकि कैमरा फर्श, दीवार या टेबल जैसी फ्लैट सतह को समझ सके. स्क्रीन पर छोटे-छोटे डॉट्स या लाइनें दिखाई देंगी. इसका मतलब है कि ऐप ने सतह को पहचान लिया है और अब माप और भी ज्यादा सटीक मिलेगा.

शुरुआत का पॉइंट तय करें

जिस चीज को मापना है उसकी किनारी पर कैमरा ले जाकर स्क्रीन पर टैप करें. वहां एक छोटा सा डॉट दिखाई देगा. इसके बाद फोन को धीरे-धीरे उस वस्तु की लंबाई के अनुसार आगे बढ़ाएं. जैसे-जैसे आप बढ़ेंगे, ऐप एक वर्चुअल लाइन बनाता जाएगा जो बिल्कुल डिजिटल टेप की तरह काम करती है.

एंडपॉइंट तय करके माप लॉक करें

जब आप उस वस्तु के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएं तो एक बार फिर टैप करें. इसके बाद स्क्रीन पर तुरंत माप दिख जाएगा. यही प्रक्रिया दोहराकर आप चौड़ाई और ऊंचाई भी आसानी से माप सकते हैं.

जरूरत के लिए माप को सेव भी कर सकते हैं

कई ऐप्स में माप को फोटो के साथ सेव करने का विकल्प मिलता है. यदि ऐसा न हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना भी पर्याप्त है. इससे फर्नीचर खरीदते समय, कमरे की सजावट प्लान करते समय या किसी चीज को फिट करने की जगह नापने में आसानी होती है. स्मार्टफोन के इनबिल्ट मेज़रिंग फीचर की मदद से आप बिना किसी टेप या स्केल के घर की किसी भी चीज़ का सटीक माप निकाल सकते हैं वह भी बेहद आसान तरीके से.

यह भी पढ़ें:

स्मार्टफोन को खराब कर देती हैं ये 5 गलतियां, आखिरी वाला तो हर कोई करता है, अभी जान लें सब कुछ

Published at : 12 Dec 2025 10:16 AM (IST)
Tags :
Smartphone Tips TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India Russia Missile: भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
महाराष्ट्र
Shivraj Patil Death: पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
विश्व
हाथी के दांत से बनी बुद्ध की मूर्ति समेत ब्रिटिशकाल के 600 बेशकीमती आइटम्स चोरी, ब्रिटेन के म्यूजियम में 4 गोरों ने हाथ साफ किया
हाथी के दांत से बनी बुद्ध की मूर्ति समेत ब्रिटिशकाल के 600 बेशकीमती आइटम्स चोरी, ब्रिटेन के म्यूजियम में 4 गोरों ने हाथ साफ किया
ओटीटी
Friday OTT Release: ओटीटी पर धमाकेदार रहेगा ये फ्राइडे, रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में-सीरीज, वीकेंड को बना देंगी मजेदार
ओटीटी पर धमाकेदार रहेगा ये फ्राइडे, रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में-सीरीज
Advertisement

वीडियोज

MP News: Bhopal में चलती कार में लगी भीषण आग... हादसे में 5 लोग जलकर राख | Road Accident | abp News
Goa Night Club Fire Update: 2-3 दिन में गोवा पुलिस की हिरासत में होंगे लूथरा बंधू | Breaking News
सीक्रेट लव का शैतान दुश्मन | Sansani
TMC सांसद ने मकर द्वार पर सुलगाई सिगरेट...Giriraj Singh ने सांसद को टोका | ABP News
UP Sir Update: घुसपैठियों के खिलाफ देश में पहली बार इतना बड़ा एक्शन! | SIR Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India Russia Missile: भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
महाराष्ट्र
Shivraj Patil Death: पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
विश्व
हाथी के दांत से बनी बुद्ध की मूर्ति समेत ब्रिटिशकाल के 600 बेशकीमती आइटम्स चोरी, ब्रिटेन के म्यूजियम में 4 गोरों ने हाथ साफ किया
हाथी के दांत से बनी बुद्ध की मूर्ति समेत ब्रिटिशकाल के 600 बेशकीमती आइटम्स चोरी, ब्रिटेन के म्यूजियम में 4 गोरों ने हाथ साफ किया
ओटीटी
Friday OTT Release: ओटीटी पर धमाकेदार रहेगा ये फ्राइडे, रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में-सीरीज, वीकेंड को बना देंगी मजेदार
ओटीटी पर धमाकेदार रहेगा ये फ्राइडे, रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में-सीरीज
क्रिकेट
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
हेल्थ
हाथों-नाखूनों में दिखने वाले ये 5 बदलाव हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी
हाथों-नाखूनों में दिखने वाले ये 5 बदलाव हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी
यूटिलिटी
बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं तो इन जगहों पर करें निवेश
बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं तो इन जगहों पर करें निवेश
हेल्थ
दिनभर लैपटॉप पर झुके रहते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट से जानें ऑफिस में बैठकर काम करने वालों के लिए आसान टिप्स
दिनभर लैपटॉप पर झुके रहते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट से जानें ऑफिस में बैठकर काम करने वालों के लिए आसान टिप्स
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget