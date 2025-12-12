अब मीटर-टेप की जरूरत खत्म! सिर्फ फोन से मापें घर की कोई भी चीज, जानें क्या है तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Smartphone Tips: आजकल आपका स्मार्टफोन सिर्फ कॉल या चैट के लिए ही नहीं, बल्कि मापने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें मौजूद AR यानी ऑग्मेंटेड रियलिटी फीचर्स की मदद से आप फर्नीचर, दीवारें और रोजमर्रा की कई चीजों का सटीक साइज़ पता कर सकते हैं. यह तरीका बिल्कुल आसान है और कुछ ही सेकंड में आपको सटीक माप मिल जाता है.

फोन का इनबिल्ट मेज़रिंग ऐप खोलें

ज्यादातर नए स्मार्टफोन्स में मापने वाला टूल पहले से मौजूद होता है. iPhone में Measure ऐप होता है जबकि कई Android फोन में Google के AR बेस्ड Measure फीचर मिल जाते हैं. ऐप खोलने के बाद कैमरा एक्सेस देकर उसे उस चीज़ की ओर पॉइंट करें जिसे आप मापना चाहते हैं.

सतह को स्कैन करने दें ताकि माप सही मिले

फोन को हल्के-हल्के इधर-उधर घुमाएं ताकि कैमरा फर्श, दीवार या टेबल जैसी फ्लैट सतह को समझ सके. स्क्रीन पर छोटे-छोटे डॉट्स या लाइनें दिखाई देंगी. इसका मतलब है कि ऐप ने सतह को पहचान लिया है और अब माप और भी ज्यादा सटीक मिलेगा.

शुरुआत का पॉइंट तय करें

जिस चीज को मापना है उसकी किनारी पर कैमरा ले जाकर स्क्रीन पर टैप करें. वहां एक छोटा सा डॉट दिखाई देगा. इसके बाद फोन को धीरे-धीरे उस वस्तु की लंबाई के अनुसार आगे बढ़ाएं. जैसे-जैसे आप बढ़ेंगे, ऐप एक वर्चुअल लाइन बनाता जाएगा जो बिल्कुल डिजिटल टेप की तरह काम करती है.

एंडपॉइंट तय करके माप लॉक करें

जब आप उस वस्तु के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएं तो एक बार फिर टैप करें. इसके बाद स्क्रीन पर तुरंत माप दिख जाएगा. यही प्रक्रिया दोहराकर आप चौड़ाई और ऊंचाई भी आसानी से माप सकते हैं.

जरूरत के लिए माप को सेव भी कर सकते हैं

कई ऐप्स में माप को फोटो के साथ सेव करने का विकल्प मिलता है. यदि ऐसा न हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना भी पर्याप्त है. इससे फर्नीचर खरीदते समय, कमरे की सजावट प्लान करते समय या किसी चीज को फिट करने की जगह नापने में आसानी होती है. स्मार्टफोन के इनबिल्ट मेज़रिंग फीचर की मदद से आप बिना किसी टेप या स्केल के घर की किसी भी चीज़ का सटीक माप निकाल सकते हैं वह भी बेहद आसान तरीके से.

