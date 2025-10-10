कमाल हो गया! अब ChatGPT से हो जाएगी UPI पेमेंट, शॉपिंग होगी एकदम आसान

डेली लाइफ में ChatGPT का यूज लगातार बढ़ता जा रहा है. अब इस एआई चैटबॉट से UPI पेमेंट भी हो सकेगी. इसके लिए ChatGPT बनाने वाली कंपनी ओपनएआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और फिनटेक कंपनी रेजरपे के साथ पार्टनरशिप की है. भारत में रियल टाइम पेमेंट नेटवर्क को किसी एआई चैटबॉट से इंटीग्रेट करने का यह पहला प्रयास है. इसकी मदद से यूजर चैट इंटरफेस से ही अपनी पूरी शॉपिंग कर पाएंगे. आइए जानते हैं कि यह पूरी प्रोसेस कैसे काम करेगी.

अभी पायलट के तौर पर शुरू हुई है सुविधा

इस पार्टनरशिप का ऐलान 9 अक्टूबर को किया गया और अभी इस पायलट के तौर पर शुरू किया गया है. इस दौरान ओपनएआई यह टेस्ट करेगी कि कैसे AI एजेंट्स सुरक्षित, तेज और यूजर कंट्रोल्ड तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. अभी यह टेस्टिंग फेज में है और अगर ट्रायल सफल रहता है तो इसे बड़े स्तर पर लागू किया जा सकता है. अभी केवल सेलेक्टेड यूजर्स कुछ ही प्लेटफॉर्म पर इसे यूज कर पा रहे हैं.

बिगबास्केट पर कर सकते हैं ChatGPT से पेमेंट

टाटा ग्रुप का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिगबास्केट उन पहली सर्विसेस में से एक है, जो यूजर्स को ChatGPT से पेमेंट करने की सुविधा दे रहा है. एक्सिस बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक इस पायलट में बैंकिंग पार्टनर के तौर पर जुड़े हैं.

UPI पेमेंट का सबसे पॉपुलर तरीका

भारत में UPI डिजिटल पेमेंट का सबसे पॉपुलर तरीका है और इस पर हर महीने 20 बिलियन से अधिक ट्रांजेक्शन होती है. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में से करीब 80 प्रतिशत UPI के जरिए की जाती है. बता दें कि हाल ही में NPCI ने एक नया सिस्टम शुरू किया है, जिसके बाद अब UPI पेमेंट के लिए पिन की जरूरत नहीं रहेगी. यूजर्स फिंगरप्रिंट या फेस आईडी के जरिए भी पेमेंट कर सकेंगे.

