Snapchat पर फोटो-वीडियो स्टोर करने का लगेगा पैसा, कंपनी ले आई नया प्लान

Snapchat पर फोटो-वीडियो स्टोर करने का लगेगा पैसा, कंपनी ले आई नया प्लान

Snapchat यूजर्स के लिए एक अहम जानकारी है. अब कंपनी मेमोरी में 5GB से ज्यादा कंटेट होने पर पैसे लेगी. इसके लिए नए प्लान घोषित कर दिए गए हैं. हालांकि, यूजर्स के पास कंटेट डाउनलोड करने का ऑप्शन है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Oct 2025 10:15 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप Snapchat यूज करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. कंपनी अपने Memories फीचर को लेकर बड़ा बदलाव कर रही है. 2016 में ऐप के लॉन्च होने के समय से ही फ्री मिल रहे Memories फीचर के लिए अब यूजर्स को पैसे देने पड़ेंगे. कंपनी ने इसके लिए नए प्लान का ऐलान कर दिया है. जिन यूजर्स के पास Memories में 5GB से ज्यादा का कंटेट है, उन्हें पेड प्लान लेना होगा. बिना सब्सक्रिप्शन लिए वो पुराने कंटेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और न ही नया कंटेट सेव कर पाएंगे.

कंपनी ने लॉन्च किए ये प्लान

अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कंपनी ने कहा कि जब Memories फीचर शुरू हुआ था, तब हमने नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा बन जाएगा. मेमोरीज को लंबे समय तक स्टोर रखने के लिए नए Memories Storage Plans लॉन्च किए जा रहे हैं. कंपनी ने 100GB वाले प्लान की कीमत 1.99 अमेरिकी डॉलर (लगभग 177 रुपये) प्रति महीने रखी है. वहीं 250GB वाला प्लान 3.99 डॉलर (लगभग 355 रुपये) की कीमत वाले Snapchat+ सब्सक्रिप्शन का हिस्सा होगा. इसके अलावा 5TB तक की स्टोरेज वाला प्लेटिनम प्लान भी लाया गया है, जिसकी कीमत क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि भारत में इन प्लान्स की कीमत कितनी होगी, लेकिन कंपनी ने यह साफ कर दिया है कि धीरे-धीरे सारी मार्केट्स के लिए प्लान लॉन्च हो जाएंगे.

क्या प्लान नहीं लेने पर डिलीट हो जाएंगे पुराने-फोटो वीडियो?

जिन यूजर्स की मेमोरीज की स्टोरेज 5GB से ज्यादा है, उन्हें एक साल तक टेंपरेरी स्टोरेज मिलेगी और उनके पास अपने सेव्ड कंटेट को डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा. एक साल के बाद उन्हें स्टोरेज प्लान खरीदना ही पड़ेगा. अगर आप अपनी मेमोरीज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका तरीका बहुत आसान है. इसके लिए मेमोरीज में जाकर अपनी पसंद की स्नैप पर लॉन्ग प्रेस करें. इसके बाद आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा. इस पर टैप करने के बाद आप इसे डिवाइस पर स्टोर कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

पेंसिल से भी पतला होगा Motorola Edge 70, फीचर्स भी आए सामने, जानें कब होगा लॉन्च

Published at : 10 Oct 2025 10:15 AM (IST)
Tags :
SnapChat TECH NEWS Snap
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत में तालिबान के मंत्री को देख पाकिस्तान की नींद गायब, ख्वाजा आसिफ ने कहा- 'वो उनके वफादार, हमारे खिलाफ'
भारत में तालिबान के मंत्री को देख पाकिस्तान की नींद गायब, ख्वाजा आसिफ ने कहा- 'वो उनके वफादार, हमारे खिलाफ'
बिहार
Bihar Election 2025: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप
बिहार चुनाव: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप
इंडिया
Weather Updates Today: करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
स्पोर्ट्स
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
वीडियोज

Gurugram में फिर लगा लंबा जाम, कई घंटों तक रेंगती रही गाड़ियां | Breaking
Bihar Election: NDA को बड़ा झटका, Santosh Kushwaha RJD में शामिल होंगे!
IPS Officer Case: Y Puran Kumar की पत्नी की शिकायत पर FIR, 15 अफसरों पर गाज!
Model Code Violation: MP Pappu Yadav पर FIR, Vaishali में नोट बांटने का आरोप
Baghpat Breaking: बागपत में फटी गैस पाइपलाइन, JCB मशीन से हुई क्षतिग्रस्त | ABP News
फोटो गैलरी

