Snapchat पर फोटो-वीडियो स्टोर करने का लगेगा पैसा, कंपनी ले आई नया प्लान

अगर आप Snapchat यूज करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. कंपनी अपने Memories फीचर को लेकर बड़ा बदलाव कर रही है. 2016 में ऐप के लॉन्च होने के समय से ही फ्री मिल रहे Memories फीचर के लिए अब यूजर्स को पैसे देने पड़ेंगे. कंपनी ने इसके लिए नए प्लान का ऐलान कर दिया है. जिन यूजर्स के पास Memories में 5GB से ज्यादा का कंटेट है, उन्हें पेड प्लान लेना होगा. बिना सब्सक्रिप्शन लिए वो पुराने कंटेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और न ही नया कंटेट सेव कर पाएंगे.

कंपनी ने लॉन्च किए ये प्लान

अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कंपनी ने कहा कि जब Memories फीचर शुरू हुआ था, तब हमने नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा बन जाएगा. मेमोरीज को लंबे समय तक स्टोर रखने के लिए नए Memories Storage Plans लॉन्च किए जा रहे हैं. कंपनी ने 100GB वाले प्लान की कीमत 1.99 अमेरिकी डॉलर (लगभग 177 रुपये) प्रति महीने रखी है. वहीं 250GB वाला प्लान 3.99 डॉलर (लगभग 355 रुपये) की कीमत वाले Snapchat+ सब्सक्रिप्शन का हिस्सा होगा. इसके अलावा 5TB तक की स्टोरेज वाला प्लेटिनम प्लान भी लाया गया है, जिसकी कीमत क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि भारत में इन प्लान्स की कीमत कितनी होगी, लेकिन कंपनी ने यह साफ कर दिया है कि धीरे-धीरे सारी मार्केट्स के लिए प्लान लॉन्च हो जाएंगे.

क्या प्लान नहीं लेने पर डिलीट हो जाएंगे पुराने-फोटो वीडियो?

जिन यूजर्स की मेमोरीज की स्टोरेज 5GB से ज्यादा है, उन्हें एक साल तक टेंपरेरी स्टोरेज मिलेगी और उनके पास अपने सेव्ड कंटेट को डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा. एक साल के बाद उन्हें स्टोरेज प्लान खरीदना ही पड़ेगा. अगर आप अपनी मेमोरीज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका तरीका बहुत आसान है. इसके लिए मेमोरीज में जाकर अपनी पसंद की स्नैप पर लॉन्ग प्रेस करें. इसके बाद आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा. इस पर टैप करने के बाद आप इसे डिवाइस पर स्टोर कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

पेंसिल से भी पतला होगा Motorola Edge 70, फीचर्स भी आए सामने, जानें कब होगा लॉन्च