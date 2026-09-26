अब ChatGPT रहेगा 24x7 आपके साथ! OpenAI ने दिया नया Voice फीचर

OpenAI ने ChatGPT के Voice फीचर को पहले से ज्यादा उपयोगी बना दिया है. अब यूजर्स सिर्फ AI से बातचीत या सवाल-जवाब ही नहीं कर सकेंगे बल्कि बोलकर उसे कई तरह के काम करने के लिए भी कह सकेंगे. कंपनी ने ChatGPT Voice में agentic capabilities जोड़ी हैं जिससे AI यूजर की तरफ से काम शुरू कर सकता है. यह सुविधा वेब और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराई जा रही है.

इस अपडेट की सबसे खास बात यह है कि यूजर को हर काम के लिए टाइप करने की जरूरत नहीं होगी. उदाहरण के लिए आप चलते-फिरते ChatGPT से किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करने, जानकारी जुटाने या किसी दूसरे काम को शुरू करने के लिए कह सकते हैं. Voice बातचीत खत्म होने के बाद भी काम को टेक्स्ट मोड में आगे बढ़ाया जा सकता है. यानी मोबाइल पर शुरू किया गया काम बाद में दूसरे डिवाइस पर भी जारी किया जा सकता है. OpenAI के मुताबिक Voice अब केवल सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं है. उपलब्ध टूल्स और कनेक्टेड ऐप्स के आधार पर ChatGPT डॉक्यूमेंट बनाने, वेब ब्राउज करने, ऐप्स के साथ काम करने और दूसरे एजेंटिक टास्क को पूरा करने में मदद कर सकता है.

Voice से डॉक्यूमेंट और दूसरे काम भी

ChatGPT Work के साथ Voice को इस्तेमाल करने पर यूजर बोलकर डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट जैसे काम शुरू कर सकता है. कनेक्टेड ऐप्स और ब्राउजर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. अगर Voice कॉल खत्म होने के समय कोई काम अधूरा है तो वह टेक्स्ट में जारी रह सकता है.

इसका मतलब यह है कि ChatGPT को अब केवल एक conversational chatbot की तरह इस्तेमाल करने के बजाय एक ऐसे AI assistant के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे काम सौंपा जा सके.

Free यूजर्स को भी मिलेगा फायदा

OpenAI ने Voice में plugins और connected apps का सपोर्ट भी जोड़ा है. कंपनी के अनुसार Free और Go यूजर्स अपने प्लान में उपलब्ध plugins के साथ Voice का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि अलग-अलग प्लान में उपलब्ध सुविधाएं और usage limits अलग हो सकती हैं.

Voice में किसी ऐसे काम के लिए यूजर की अनुमति जरूरी होने पर स्क्रीन पर approval मांगा जाता है. OpenAI के मुताबिक ऐसे मामलों में सिर्फ बोलकर approval देना काफी नहीं है यूजर को स्क्रीन पर दिए गए ऑप्शन से कार्रवाई को approve या decline करना होता है.

ChatGPT Voice का बदलता रूप

OpenAI पिछले कुछ समय से ChatGPT Voice को बातचीत से आगे ले जाने पर काम कर रहा है. अब Voice में वेब सर्च, connected apps और plugins जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. कंपनी के नए अपडेट से साफ है कि भविष्य में AI assistant सिर्फ सवालों का जवाब देने के बजाय यूजर के लिए वास्तविक डिजिटल काम करने पर ज्यादा केंद्रित होगा.

हालांकि, AI को कोई काम सौंपते समय यूजर्स को permissions, connected apps और privacy settings पर ध्यान देना जरूरी होगा. खासकर ऐसे कार्यों में जिनमें व्यक्तिगत जानकारी या किसी बाहरी सेवा पर कार्रवाई शामिल हो.

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