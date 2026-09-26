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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब ChatGPT रहेगा 24x7 आपके साथ! OpenAI ने दिया नया Voice फीचर

अब ChatGPT रहेगा 24x7 आपके साथ! OpenAI ने दिया नया Voice फीचर

OpenAI ने ChatGPT के लिए नया Voice फीचर पेश किया है जो AI से बातचीत को और आसान बनाएगा.जानें कैसे यह फीचर आपके साथ 24x7 AI असिस्टेंट की तरह काम करेगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Sep 2026 05:56 PM (IST)
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OpenAI ने ChatGPT के Voice फीचर को पहले से ज्यादा उपयोगी बना दिया है. अब यूजर्स सिर्फ AI से बातचीत या सवाल-जवाब ही नहीं कर सकेंगे बल्कि बोलकर उसे कई तरह के काम करने के लिए भी कह सकेंगे. कंपनी ने ChatGPT Voice में agentic capabilities जोड़ी हैं जिससे AI यूजर की तरफ से काम शुरू कर सकता है. यह सुविधा वेब और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराई जा रही है.

इस अपडेट की सबसे खास बात यह है कि यूजर को हर काम के लिए टाइप करने की जरूरत नहीं होगी. उदाहरण के लिए आप चलते-फिरते ChatGPT से किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करने, जानकारी जुटाने या किसी दूसरे काम को शुरू करने के लिए कह सकते हैं. Voice बातचीत खत्म होने के बाद भी काम को टेक्स्ट मोड में आगे बढ़ाया जा सकता है. यानी मोबाइल पर शुरू किया गया काम बाद में दूसरे डिवाइस पर भी जारी किया जा सकता है. OpenAI के मुताबिक Voice अब केवल सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं है. उपलब्ध टूल्स और कनेक्टेड ऐप्स के आधार पर ChatGPT डॉक्यूमेंट बनाने, वेब ब्राउज करने, ऐप्स के साथ काम करने और दूसरे एजेंटिक टास्क को पूरा करने में मदद कर सकता है.

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Voice से डॉक्यूमेंट और दूसरे काम भी

ChatGPT Work के साथ Voice को इस्तेमाल करने पर यूजर बोलकर डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट जैसे काम शुरू कर सकता है. कनेक्टेड ऐप्स और ब्राउजर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. अगर Voice कॉल खत्म होने के समय कोई काम अधूरा है तो वह टेक्स्ट में जारी रह सकता है.

इसका मतलब यह है कि ChatGPT को अब केवल एक conversational chatbot की तरह इस्तेमाल करने के बजाय एक ऐसे AI assistant के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे काम सौंपा जा सके.

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Free यूजर्स को भी मिलेगा फायदा

OpenAI ने Voice में plugins और connected apps का सपोर्ट भी जोड़ा है. कंपनी के अनुसार Free और Go यूजर्स अपने प्लान में उपलब्ध plugins के साथ Voice का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि अलग-अलग प्लान में उपलब्ध सुविधाएं और usage limits अलग हो सकती हैं.

Voice में किसी ऐसे काम के लिए यूजर की अनुमति जरूरी होने पर स्क्रीन पर approval मांगा जाता है. OpenAI के मुताबिक ऐसे मामलों में सिर्फ बोलकर approval देना काफी नहीं है यूजर को स्क्रीन पर दिए गए ऑप्शन से कार्रवाई को approve या decline करना होता है.

ChatGPT Voice का बदलता रूप

OpenAI पिछले कुछ समय से ChatGPT Voice को बातचीत से आगे ले जाने पर काम कर रहा है. अब Voice में वेब सर्च, connected apps और plugins जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. कंपनी के नए अपडेट से साफ है कि भविष्य में AI assistant सिर्फ सवालों का जवाब देने के बजाय यूजर के लिए वास्तविक डिजिटल काम करने पर ज्यादा केंद्रित होगा.

हालांकि, AI को कोई काम सौंपते समय यूजर्स को permissions, connected apps और privacy settings पर ध्यान देना जरूरी होगा. खासकर ऐसे कार्यों में जिनमें व्यक्तिगत जानकारी या किसी बाहरी सेवा पर कार्रवाई शामिल हो.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Sep 2026 05:56 PM (IST)
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