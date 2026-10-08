अखिलेश के अयोध्या दौरे के बीच INDIA अलायंस के लंच में आज सपा शामिल होगी या नहीं?

भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया अलायंस के प्रदर्शन के बीच समाजवादी पार्टी आज दोपहर कांग्रेस के साथ लंच डिप्लोमेसी का हिस्सा होगी. उत्तर प्रदेश स्थित घोसी से लोकसभा सांसद राजीव राय, सपा की ओर से शामिल होंगे.

इंडिया अलायंस का यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब सपा चीफ अखिलेश यादव, अयोध्या में होंगे.

आज कितने बजे है इंडिया अलायंस का लंच?

बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लगातार दूसरे दिन बृहस्पतिवार को यहां एक रेस्तरां में ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं को दोपहर का भोज दे रहे हैं. सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दोपहर के भोजन के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जाने की संभावना है.सूत्रों के अनुसार विपक्षी सांसद और नेता दोपहर करीब एक बजकर 45 मिनट पर कनॉट प्लेस स्थित मोएट्स रेस्तरां में भोज करेंगे और इस दौरान विपक्षी दलों के सांसदों के बीच निर्वाचन आयोग मामले में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होने की संभावना है.

इससे पहले विपक्षी दलों के सांसदों ने बुधवार को सागर रत्ना रेस्तरां में दोपहर का भोज किया था और इसके बाद उन्होंने तीन बसों में सवार होकर जंतर मंतर की तरफ कूच किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था. बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया.