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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश के अयोध्या दौरे के बीच INDIA अलायंस के लंच में आज सपा शामिल होगी या नहीं?

अखिलेश के अयोध्या दौरे के बीच INDIA अलायंस के लंच में आज सपा शामिल होगी या नहीं?

इंडिया अलायंस के सांसदों का आज एक और लंच है. इससे पहले 7 अक्टूबर को आहूत भोज में सपा के नेता शामिल नहीं हुए थे. अब आज सपा शामिल होगी या नहीं?

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 08 Oct 2026 11:47 AM (IST)
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भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया अलायंस के प्रदर्शन के बीच समाजवादी पार्टी आज दोपहर कांग्रेस के साथ लंच डिप्लोमेसी का हिस्सा होगी. उत्तर प्रदेश स्थित घोसी से लोकसभा सांसद राजीव राय, सपा की ओर से शामिल होंगे.

इंडिया अलायंस का यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब सपा चीफ अखिलेश यादव, अयोध्या में होंगे. 

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आज कितने बजे है इंडिया अलायंस का लंच?

बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लगातार दूसरे दिन बृहस्पतिवार को यहां एक रेस्तरां में ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं को दोपहर का भोज दे रहे हैं. सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दोपहर के भोजन के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जाने की संभावना है.सूत्रों के अनुसार विपक्षी सांसद और नेता दोपहर करीब एक बजकर 45 मिनट पर कनॉट प्लेस स्थित मोएट्स रेस्तरां में भोज करेंगे और इस दौरान विपक्षी दलों के सांसदों के बीच निर्वाचन आयोग मामले में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होने की संभावना है.

इससे पहले विपक्षी दलों के सांसदों ने बुधवार को सागर रत्ना रेस्तरां में दोपहर का भोज किया था और इसके बाद उन्होंने तीन बसों में सवार होकर जंतर मंतर की तरफ कूच किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था. बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 08 Oct 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
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