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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRise and Fall 2: ‘मैं ही यूनिक था’, तेज प्रताप बोले- मेरे बाद शो चले या न चले

Rise and Fall 2: ‘मैं ही यूनिक था’, तेज प्रताप बोले- मेरे बाद शो चले या न चले

‘Rise and Fall 2’ से बाहर होकर पटना पहुंचे तेज प्रताप यादव ने कहा, ‘मैं ही यूनिक था.’ बोले- मेरे जाने के बाद शो चले या न चले, लेकिन हम चाहते हैं कि शो चले.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 08 Oct 2026 11:20 AM (IST)
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मशहूर रियलिटी शो ‘Rise and Fall 2’ से बाहर होने के बाद जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव पटना पहुंचे. यहां उन्होंने शो में अपने अनुभव साझा किए और अपने अंदाज में शो को लेकर कई बातें कहीं. तेज प्रताप ने खुद को शो का ‘यूनिक’ और बेस्ट कंटेस्टेंट बताया. उन्होंने कहा कि उनके जाने के बाद शो चले या न चले, लेकिन वह चाहते हैं कि शो चलता रहे.

तेज प्रताप यादव ने कहा कि शो में उनका अनुभव काफी अच्छा रहा. उन्होंने कहा कि वहां रहकर उन्हें बहुत कुछ सीखने और देखने को मिला. शो में अपनी भूमिका को लेकर तेज प्रताप ने कहा, “मैं तो यही कहूंगा कि शो चले. मेरे जाने के बाद शो चले या न चले, लेकिन शो चलना चाहिए.” उन्होंने अपने अंदाज में खुद को यूनिक बताया और कहा कि वह बेस्ट थे.

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‘आपकी वजह से शो की टीआरपी बढ़ी’ तो बोले- सही बात है

जब तेज प्रताप से कहा गया कि उनके शो में शामिल होने से इसकी टीआरपी बढ़ी है, तो उन्होंने इस बात को भी अपने अंदाज में स्वीकार किया. उन्होंने कहा, “यह तो सही बात है.” उनके इस बयान के बाद शो में उनकी लोकप्रियता को लेकर चर्चा और तेज हो गई है.

राजनीतिक और कानूनी जिम्मेदारियों का दिया हवाला

तेज प्रताप ने बताया कि शो का अनुभव उनके लिए काफी अलग रहा. उन्होंने कहा कि शो में उन्हें कई नई चीजें देखने और सीखने का मौका मिला. हालांकि, राजनीतिक और कानूनी जिम्मेदारियों के कारण उन्हें शो से बाहर आने का फैसला करना पड़ा.

रोहिणी आचार्य के पटना आने पर नहीं बोले ज्यादा

रोहिणी आचार्य के घर आने को लेकर पूछे गए सवाल पर तेज प्रताप ने ज्यादा कुछ नहीं कहा. उन्होंने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा, “अच्छी बात है न, आई हुई हैं तो.” तेज प्रताप के शो से बाहर आने के बाद अब उनका राजनीतिक कामकाज और आगे की गतिविधियां चर्चा में हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 08 Oct 2026 11:20 AM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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