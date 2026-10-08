ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp की Privacy में छिपे हैं ये 5 ऑप्शन, आज ही कर लें चेक

WhatsApp की Privacy में छिपे हैं ये 5 ऑप्शन, आज ही कर लें चेक

WhatsApp के इन 5 Privacy फीचर्स के बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे. चैट लॉक से लेकर अनजान कॉल साइलेंट करने और बैकअप को सुरक्षित रखने तक, जानें कौन-से फीचर्स आपके काम के हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 08 Oct 2026 10:14 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अनजान कॉल साइलेंट करें, ग्रुप प्राइवेसी सेटिंग्स अपनी बदलें.

WhatsApp में कई Privacy और Security फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो रोजाना इस्तेमाल के दौरान आसानी से नजर नहीं आते हैं. WhatsApp यूजर्स को चैट लॉक करने से लेकर अनजान कॉल को साइलेंट करने और जरूरी बातचीत के लिए Privacy सेटिंग्स इस्तेमाल करने की सुविधा देता है. तो आइए WhatsApp के ऐसे 5 Privacy और Security फीचर्स जानते हैं, जिन्हें आप अपने अकाउंट में चेक कर सकते हैं.

जरूरी चैट के लिए ऑन करें Advanced Chat Privacy

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
इन तरीकों से बढ़ा सकते हैं घर के Wi-Fi की स्पीड, जान लें काम की बात
इन तरीकों से बढ़ा सकते हैं घर के Wi-Fi की स्पीड, जान लें काम की बात
टेक्नोलॉजी
मोबाइल नंबर बदलने के लिए बैंक जाना जरूरी है? जानें ऑनलाइन तरीका
मोबाइल नंबर बदलने के लिए बैंक जाना जरूरी है? जानें ऑनलाइन तरीका
टेक्नोलॉजी
PlayStation Portal में बड़ा अपग्रेड! नए मॉडल में मिल सकती है OLED स्क्रीन
PlayStation Portal में बड़ा अपग्रेड! नए मॉडल में मिल सकती है OLED स्क्रीन
टेक्नोलॉजी
Amazon Sale कल से शुरू, जानें किन प्रीमियम फोन्स पर मिलेगा बड़ा ऑफर?
Amazon Sale कल से शुरू, जानें किन प्रीमियम फोन्स पर मिलेगा बड़ा ऑफर?

अगर WhatsApp पर कोई खास बातचीत है जिसे आप ज्यादा प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो Advanced Chat Privacy का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे ऑन करने के बाद उस चैट से मीडिया डाउनलोड नहीं किया जा सकता और चैट को बाहर Export करना भी संभव नहीं होता है. इसे एक्टिवेट करने के लिए संबंधित चैट खोलें और ऊपर दिए गए नाम पर टैप करें.

View Once से भेजें पर्सनल Media

WhatsApp का View Once फीचर ऐसी फोटो, वीडियो और Voice Message भेजने की सुविधा देता है, जो रिसीवर के देखने या सुनने के बाद चैट से गायब हो जाते हैं. View Once फोटो और वीडियो रिसीवर की Gallery या Photos में सेव नहीं होते. साथ ही इन्हें Screenshot या Screen Record करने की सुविधा भी नहीं होती है. 

Chat Backup को बनाएं ज्यादा सुरक्षित

WhatsApp में Cloud पर सेव चैट बैकअप को भी End-to-End Encryption के जरिए सुरक्षित करने का ऑप्शन मिलता है. इसे चालू करने के बाद WhatsApp के साथ Google या Apple भी आपकी चैट्स को पढ़ नहीं सकते. इसे ऑन करने के लिए Settings में Chats, फिर Chat Backup और End-to-End Encrypted Backup पर जाकर ऑन करें.

Group Privacy सेटिंग करें ऑन 

WhatsApp पर किसी भी ग्रुप में बिना पूछे जुड़ने से बचने के लिए Group Privacy सेटिंग बदली जा सकती है. इसमें आप चुन सकते हैं कि सभी लोग, सिर्फ आपके Contacts या कुछ चुने हुए लोग आपको ग्रुप में जोड़ सकें. इसके लिए Settings में Privacy और फिर Groups पर जाएं.

यह भी पढ़ें - Facebook खोलते ही दिखेंगे फुल-स्क्रीन वीडियो, Meta बदल रहा App का अंदाज

अनजान Calls को करें Silent

अगर अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स परेशान करती हैं, तो Silence Unknown Callers फीचर काम आ सकता है. इसे ऑन करने के बाद ऐसे नंबरों की कॉल फोन पर Ring या Vibrate नहीं करेगी, हालांकि ये कॉल्स Call Log में दिखाई देती रहेंगी.इसे ऑन करने के लिए WhatsApp की Settings में जाएं. इसके बाद Privacy और फिर Calls पर टैप करें. यहां Silence Unknown Callers का ऑप्शन मिलेगा, जिसे ऑन करने पर अनजान नंबरों से आने वाली कॉल की घंटी नहीं बजेगी.

WhatsApp के दूसरे Privacy फीचर्स भी आएंगे काम

WhatsApp में Disappearing Messages, Two-Step Verification, App Lock और Chat Lock जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं. Disappearing Messages में मैसेज के लिए 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन की अवधि चुनी जा सकती है. Two-Step Verification से अकाउंट के लिए PIN सेट किया जा सकता है. वहीं App Lock पूरे WhatsApp को और Chat Lock किसी खास चैट को लॉक करने का ऑप्शन देता है. 

यह भी पढ़ें - Airtel ने लॉन्च किया IQ Gateway, SMS से WhatsApp तक सब एक Platform पर

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Whatsapp Security Whatsapp Privacy TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
इन तरीकों से बढ़ा सकते हैं घर के Wi-Fi की स्पीड, जान लें काम की बात
इन तरीकों से बढ़ा सकते हैं घर के Wi-Fi की स्पीड, जान लें काम की बात
टेक्नोलॉजी
मोबाइल नंबर बदलने के लिए बैंक जाना जरूरी है? जानें ऑनलाइन तरीका
मोबाइल नंबर बदलने के लिए बैंक जाना जरूरी है? जानें ऑनलाइन तरीका
टेक्नोलॉजी
PlayStation Portal में बड़ा अपग्रेड! नए मॉडल में मिल सकती है OLED स्क्रीन
PlayStation Portal में बड़ा अपग्रेड! नए मॉडल में मिल सकती है OLED स्क्रीन
टेक्नोलॉजी
Amazon Sale कल से शुरू, जानें किन प्रीमियम फोन्स पर मिलेगा बड़ा ऑफर?
Amazon Sale कल से शुरू, जानें किन प्रीमियम फोन्स पर मिलेगा बड़ा ऑफर?
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं...', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर बोले चिराग पासवान
'वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं...', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर बोले चिराग पासवान
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
बॉलीवुड
'भारतीय सिनेमा ने खोया बेमिसाल एक्टर', नाना पाटेकर के निधन पर मुख्यमंत्रियों-दिग्गज नेताओं ने जताया शोक
'भारतीय सिनेमा ने खोया बेमिसाल एक्टर', नाना पाटेकर के निधन पर मुख्यमंत्रियों-दिग्गज नेताओं ने जताया शोक
क्रिकेट
SA20 ऑक्शन में सबसे महंगा बिका स्कूल में पढ़ने वाला 18 साल का बच्चा, लगी रिकॉर्ड बोली
SA20 ऑक्शन में सबसे महंगा बिका स्कूल में पढ़ने वाला 18 साल का बच्चा
इंडिया
किसने दिया नाना पाटेकर को राजनीति में आने का ऑफर, कौन नेता था पसंद?
किसने दिया नाना पाटेकर को राजनीति में आने का ऑफर, कौन नेता था पसंद?
बॉलीवुड
'कलेजे पर जैसे बिजली गिर पड़ी है', नाना पाटेकर के निधन से टूटे रितेश देशमुख
'कलेजे पर जैसे बिजली गिर पड़ी है', नाना पाटेकर के निधन से टूटे रितेश देशमुख
राजस्थान
जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget