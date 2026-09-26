Truecaller में बड़ा बदलाव! कॉल आने पर दिखेगी LinkedIn से वेरिफाइड नौकरी की जानकारी

किसी अनजान नंबर से फोन आने पर यह पता लगाना मुश्किल होता है कि सामने वाला कौन है और वह किस कंपनी या पद से जुड़ा है. अब Truecaller ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए LinkedIn के साथ साझेदारी की है. इसके तहत यूजर्स अपने LinkedIn प्रोफाइल की वेरिफाइड प्रोफेशनल जानकारी को Truecaller Caller ID पर दिखा सकेंगे. यह फीचर खासतौर पर प्रोफेशनल कॉल्स के दौरान फायदेमंद हो सकता है.

इस फीचर की खास बात यह है कि Truecaller पर LinkedIn से जुड़ी वेरिफाइड जानकारी दिखाई जाएगी. अगर किसी यूजर के LinkedIn प्रोफाइल पर कंपनी या अन्य प्रोफेशनल जानकारी वेरिफाइड है तो उससे जुड़े वेरिफिकेशन सिग्नल Truecaller पर भी नजर आएंगे.

Truecaller के मुताबिक, रिसीवर कॉलर की प्रोफाइल देखने के बाद उसके LinkedIn प्रोफाइल पर भी जा सकता है. वहां से वह संबंधित व्यक्ति की प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में और जानकारी हासिल कर सकता है.

नई प्रोफाइल बनाते समय भी मिलेगा फायदा

LinkedIn के साथ इंटीग्रेशन केवल मौजूदा यूजर्स तक सीमित नहीं है. नए Truecaller यूजर्स Login with LinkedIn ऑप्शन का इस्तेमाल करके शुरुआत कर सकते हैं. इस प्रोसेस में LinkedIn से नाम और प्रोफाइल फोटो जैसी जानकारी Truecaller प्रोफाइल में पहले से भरी जा सकती है.

इसके अलावा, मौजूदा यूजर्स भी अपने LinkedIn अकाउंट को Truecaller से जोड़कर अपनी प्रोफेशनल पहचान दिखा सकते हैं.

Caller ID पर दिखेगा नाम

नई सुविधा के जरिए Truecaller यूजर्स अपने LinkedIn अकाउंट को प्रोफाइल से कनेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद यूजर की परमिशन से उसका नाम, प्रोफाइल फोटो, कंपनी और जॉब टाइटल जैसी जानकारी Truecaller पर दिखाई जा सकती है.

जब ऐसा यूजर किसी दूसरे व्यक्ति को कॉल करेगा तो सामने वाले के Caller ID पर केवल नाम और फोन नंबर ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी प्रोफेशनल जानकारी भी दिखाई दे सकती है. इससे रिसीवर को कॉल करने वाले की पहचान और उसके काम के बारे में एक्सट्रा संदर्भ मिल सकेगा.

जानकारी दिखाना पूरी तरह आपकी मर्जी

Truecaller ने साफ किया है कि LinkedIn प्रोफाइल कनेक्ट करना और प्रोफेशनल जानकारी दिखाना जरूरी नहीं है. यूजर खुद तय कर सकता है कि वह अपना वर्कप्लेस और जॉब टाइटल Caller ID पर दिखाना चाहता है या नहीं. LinkedIn अकाउंट को बाद में Truecaller से डिस्कनेक्ट भी किया जा सकता है.

Android यूजर्स को अभी मिलेगा फीचर

Truecaller और LinkedIn का यह इंटीग्रेशन फिलहाल Android यूजर्स के लिए दुनियाभर में उपलब्ध कराया जा रहा है. कंपनी के अनुसार iPhone यूजर्स के लिए यह सुविधा बाद में लाई जाएगी. यानी फिलहाल Android पर Truecaller इस्तेमाल करने वाले लोग LinkedIn की वेरिफाइड प्रोफेशनल पहचान को Caller ID के साथ जोड़ सकते हैं.

इस साझेदारी का उद्देश्य खासतौर पर उन कॉल्स में ज्यादा संदर्भ देना है जहां कॉल करने वाला और रिसीवर पहले से एक-दूसरे को नहीं जानते. भर्ती करने वाले, क्लाइंट, सप्लायर या बिजनेस कॉन्टैक्ट की कॉल आने पर Caller ID पर दिखाई देने वाली प्रोफेशनल जानकारी यूजर को कॉल के संदर्भ को समझने में मदद कर सकती है.

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