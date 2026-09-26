गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTruecaller में बड़ा बदलाव! कॉल आने पर दिखेगी LinkedIn से वेरिफाइड नौकरी की जानकारी

Truecaller में बड़ा बदलाव! कॉल आने पर दिखेगी LinkedIn से वेरिफाइड नौकरी की जानकारी

Truecaller के नए फीचर से कॉल आने पर यूजर्स को LinkedIn से वेरिफाइड नौकरी और प्रोफेशन से जुड़ी जानकारी दिखेगी. जानें यह फीचर कैसे काम करेगा और किसे मिलेगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Sep 2026 11:00 AM (IST)
Preferred Sources

किसी अनजान नंबर से फोन आने पर यह पता लगाना मुश्किल होता है कि सामने वाला कौन है और वह किस कंपनी या पद से जुड़ा है. अब Truecaller ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए LinkedIn के साथ साझेदारी की है. इसके तहत यूजर्स अपने LinkedIn प्रोफाइल की वेरिफाइड प्रोफेशनल जानकारी को Truecaller Caller ID पर दिखा सकेंगे. यह फीचर खासतौर पर प्रोफेशनल कॉल्स के दौरान फायदेमंद हो सकता है.

इस फीचर की खास बात यह है कि Truecaller पर LinkedIn से जुड़ी वेरिफाइड जानकारी दिखाई जाएगी. अगर किसी यूजर के LinkedIn प्रोफाइल पर कंपनी या अन्य प्रोफेशनल जानकारी वेरिफाइड है तो उससे जुड़े वेरिफिकेशन सिग्नल Truecaller पर भी नजर आएंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
गेमिंग से टाइपिंग तक, आपके लिए कौन सा Keyboard Size सही?
गेमिंग से टाइपिंग तक, आपके लिए कौन सा Keyboard Size सही?
टेक्नोलॉजी
Google Maps और Earth में क्या है फर्क? जानें क्या है दोनों की टेक्नोलॉजी
Google Maps और Earth में क्या है फर्क? जानें क्या है दोनों की टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
iPhone Duo को टक्कर देते हैं ये 4 Foldable Phones! जानें कौन-सा है पैसा वसूल
iPhone Duo को टक्कर देते हैं ये 4 Foldable Phones! जानें कौन-सा है पैसा वसूल
टेक्नोलॉजी
YouTube में बड़ा बदलाव! अब खुद बनाएं Custom Feed, कमेंट्स में GIFs
YouTube में बड़ा बदलाव! अब खुद बनाएं Custom Feed, कमेंट्स में GIFs

Truecaller के मुताबिक, रिसीवर कॉलर की प्रोफाइल देखने के बाद उसके LinkedIn प्रोफाइल पर भी जा सकता है. वहां से वह संबंधित व्यक्ति की प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में और जानकारी हासिल कर सकता है.

नई प्रोफाइल बनाते समय भी मिलेगा फायदा

LinkedIn के साथ इंटीग्रेशन केवल मौजूदा यूजर्स तक सीमित नहीं है. नए Truecaller यूजर्स Login with LinkedIn ऑप्शन का इस्तेमाल करके शुरुआत कर सकते हैं. इस प्रोसेस में LinkedIn से नाम और प्रोफाइल फोटो जैसी जानकारी Truecaller प्रोफाइल में पहले से भरी जा सकती है.

इसके अलावा, मौजूदा यूजर्स भी अपने LinkedIn अकाउंट को Truecaller से जोड़कर अपनी प्रोफेशनल पहचान दिखा सकते हैं.

Caller ID पर दिखेगा नाम

नई सुविधा के जरिए Truecaller यूजर्स अपने LinkedIn अकाउंट को प्रोफाइल से कनेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद यूजर की परमिशन से उसका नाम, प्रोफाइल फोटो, कंपनी और जॉब टाइटल जैसी जानकारी Truecaller पर दिखाई जा सकती है.

जब ऐसा यूजर किसी दूसरे व्यक्ति को कॉल करेगा तो सामने वाले के Caller ID पर केवल नाम और फोन नंबर ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी प्रोफेशनल जानकारी भी दिखाई दे सकती है. इससे रिसीवर को कॉल करने वाले की पहचान और उसके काम के बारे में एक्सट्रा संदर्भ मिल सकेगा.

यह भी पढ़ें: एक ही सवाल पर ChatGPT, Gemini और Claude के जवाब अलग क्यों आते हैं?

जानकारी दिखाना पूरी तरह आपकी मर्जी

Truecaller ने साफ किया है कि LinkedIn प्रोफाइल कनेक्ट करना और प्रोफेशनल जानकारी दिखाना जरूरी नहीं है. यूजर खुद तय कर सकता है कि वह अपना वर्कप्लेस और जॉब टाइटल Caller ID पर दिखाना चाहता है या नहीं. LinkedIn अकाउंट को बाद में Truecaller से डिस्कनेक्ट भी किया जा सकता है.

Android यूजर्स को अभी मिलेगा फीचर

Truecaller और LinkedIn का यह इंटीग्रेशन फिलहाल Android यूजर्स के लिए दुनियाभर में उपलब्ध कराया जा रहा है. कंपनी के अनुसार iPhone यूजर्स के लिए यह सुविधा बाद में लाई जाएगी. यानी फिलहाल Android पर Truecaller इस्तेमाल करने वाले लोग LinkedIn की वेरिफाइड प्रोफेशनल पहचान को Caller ID के साथ जोड़ सकते हैं.

इस साझेदारी का उद्देश्य खासतौर पर उन कॉल्स में ज्यादा संदर्भ देना है जहां कॉल करने वाला और रिसीवर पहले से एक-दूसरे को नहीं जानते. भर्ती करने वाले, क्लाइंट, सप्लायर या बिजनेस कॉन्टैक्ट की कॉल आने पर Caller ID पर दिखाई देने वाली प्रोफेशनल जानकारी यूजर को कॉल के संदर्भ को समझने में मदद कर सकती है.

यह भी पढ़ें:

iPad से भी क्यों महंगा होता है iPhone? ये है हैरान करने वाला कारण

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Truecaller TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
गेमिंग से टाइपिंग तक, आपके लिए कौन सा Keyboard Size सही?
गेमिंग से टाइपिंग तक, आपके लिए कौन सा Keyboard Size सही?
टेक्नोलॉजी
Google Maps और Earth में क्या है फर्क? जानें क्या है दोनों की टेक्नोलॉजी
Google Maps और Earth में क्या है फर्क? जानें क्या है दोनों की टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
iPhone Duo को टक्कर देते हैं ये 4 Foldable Phones! जानें कौन-सा है पैसा वसूल
iPhone Duo को टक्कर देते हैं ये 4 Foldable Phones! जानें कौन-सा है पैसा वसूल
टेक्नोलॉजी
YouTube में बड़ा बदलाव! अब खुद बनाएं Custom Feed, कमेंट्स में GIFs
YouTube में बड़ा बदलाव! अब खुद बनाएं Custom Feed, कमेंट्स में GIFs
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
बॉलीवुड
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
क्रिकेट
Asian Games 2026: अफगानिस्तान के लिए बारिश बनी 'वरदान', क्वार्टर फाइनल में भारत से मैच; जानें शेड्यूल
अफगानिस्तान के लिए बारिश बनी 'वरदान', क्वार्टर फाइनल में भारत से मैच
विश्व
कांगो में बड़ा विमान हादसा, 2 सैन्य अधिकारी समेत 14 की मौत
कांगो में बड़ा विमान हादसा, 2 सैन्य अधिकारी समेत 14 की मौत
दिल्ली NCR
दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, हल्की ठंड का एहसास
दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, हल्की ठंड का एहसास
ट्रेंडिंग
टैक्सी में सिगरेट पीने पर भिड़े ड्राइवर और यात्री, वीडियो वायरल
टैक्सी में सिगरेट पीने पर भिड़े ड्राइवर और यात्री, वीडियो वायरल
शिक्षा
DU की गोल्ड मेडलिस्ट से IPS तक, जानें लेडी सिंघम मंजिल सैनी की कहानी
DU की गोल्ड मेडलिस्ट से IPS तक, जानें लेडी सिंघम मंजिल सैनी की कहानी
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget