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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबड़ी खबर: Nothing का मास्टरस्ट्रोक, CMF अब बनेगी अपनी भारतीय कंपनी

बड़ी खबर: Nothing का मास्टरस्ट्रोक, CMF अब बनेगी अपनी भारतीय कंपनी

इस नई व्यवस्था के तहत CMF का मुख्यालय (Headquarters) भारत में ही होगा और इसकी बहुसंख्यक हिस्सेदारी (Majority Ownership) भारतीयों के पास रहेगी.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 21 Sep 2026 09:38 PM (IST)
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लंदन स्थित प्रसिद्ध कंज्यूमर टेक ब्रांड 'नथिंग' (Nothing) के संस्थापक कार्ल पेई ने भारत के टेक मार्केट को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक एलान किया है. नथिंग का लोकप्रिय सब-ब्रांड 'CMF' (CMF by Nothing) अब नथिंग से अलग होकर एक स्वतंत्र और पूरी तरह से भारतीय कंपनी बनने जा रहा है.

चीन और कोरिया की तर्ज पर अब भारत की बारी

कार्ल पेई ने सोशल मीडिया पर इस बदलाव की जानकारी देते हुए लिखा कि चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों ने जब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू किया, तो उन्होंने दुनिया को दिग्गज ग्लोबल ब्रांड दिए. भारत इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता बन चुका है और उसके पास दुनिया की सबसे युवा आबादी और बेहतरीन सॉफ्टवेयर टैलेंट है. हालांकि, भारत के पास अभी तक अपना खुद का कोई बड़ा ग्लोबल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड नहीं है, लेकिन अब यह तस्वीर बदलने वाली है.

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भारत में ही होगी रिसर्च और डिजाइनिंग

पेई का कहना है कि किसी भी कंपनी को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए मजबूत रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) की जरूरत होती है. CMF अब भारत में केवल असेंबलिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और रिसर्च सब कुछ भारत में मौजूद टीम ही करेगी. कंपनी का लक्ष्य भारत से इन प्रोडक्ट्स को वैश्विक स्तर पर 100 गुना बड़ा बनाना है.

भारतीयों के पास होगी बहुसंख्यक हिस्सेदारी

इस नई व्यवस्था के तहत CMF का मुख्यालय (Headquarters) भारत में ही होगा और इसकी बहुसंख्यक हिस्सेदारी (Majority Ownership) भारतीयों के पास रहेगी. नथिंग इस नई भारतीय कंपनी में केवल एक शेयरहोल्डर और पार्टनर की भूमिका में रहेगा. कंपनी का मानना है कि यह कदम भारत को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में दुनिया का अगला लीडर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.

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पॉइंट्स से समझें पूरी बात

CMF अब नथिंग से अलग होगी: यह सिर्फ एक विदेशी ब्रांड का सब-ब्रांड नहीं रहेगा, बल्कि इसकी बहुसंख्यक हिस्सेदारी भारतीयों के पास होगी और इसका मुख्यालय भी भारत में ही होगा.

भारत में बनेगी और रिसर्च (R&D) होगी: अब CMF के प्रोडक्ट्स सिर्फ भारत में असेंबल नहीं होंगे, बल्कि उनकी डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग (R&D) भी भारत में ही भारतीय टीम द्वारा की जाएगी.

नथिंग केवल पार्टनर रहेगा: 'Nothing' कंपनी इसमें सिर्फ एक शेयरहोल्डर और पार्टनर के रूप में जुड़ी रहेगी.

कारण: कार्ल पेई का मानना है कि चीन, जापान और कोरिया की तरह भारत अगला ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने जा रहा है, लेकिन भारत के पास अभी अपना कोई ग्लोबल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड नहीं है. CMF उसी कमी को पूरा करने का काम करेगा.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 21 Sep 2026 09:38 PM (IST)
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