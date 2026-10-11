शाई होप तोड़ेंगे क्रिस गेल के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड, आज है भारत-वेस्टइंडीज तीसरा टी20

क्रिस गेल के नाम टी20 क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड हैं, लेकिन अब वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप के पास उन्हें पीछे छोड़ने का मौका है. भारत के खिलाफ दूसरे टी20 में शतक लगाकर होप ने अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई थी. अब तीसरे मुकाबले में भी उनकी नजर बड़े रिकॉर्ड पर होगी. अगर होप का बल्ला एक बार फिर चला, तो वो गेल के तीन खास रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 249 रन बनाए. जवाब में वेस्टइंडीज ने शानदार खेल दिखाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया. कप्तान शाई होप ने 45 गेंदों पर बिना आउट हुए 102 रन बनाए, जबकि शेरफेन रदरफोर्ड ने 37 गेंदों पर 84 रन की पारी खेली. इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक

वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल में क्रिस गेल, एविन लुईस और शाई होप के नाम 2-2 शतक हैं. दूसरे टी20 में शतक लगाने के बाद होप इस सूची में गेल और लुईस के बराबर पहुंच गए हैं. अगर वो तीसरे टी20 में भी शतक लगा देते हैं, तो वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन

क्रिस गेल ने वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल में 1899 रन बनाए हैं. वहीं, शाई होप के खाते में 1897 रन हैं. यानी होप को गेल से आगे निकलने के लिए सिर्फ 3 रन बनाने होंगे. तीसरे टी20 में वो इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके

क्रिस गेल के नाम वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल में 158 चौके दर्ज हैं. वहीं, शाई होप अब तक 148 चौके लगा चुके हैं. गेल को पीछे छोड़ने के लिए होप को तीसरे टी20 में 11 चौके लगाने होंगे. ऐसा करने पर वो इस मामले में भी गेल से आगे निकल जाएंगे.

अब देखना होगा कि भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में शाई होप कितने रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं और क्या वो अपनी टीम को एक और जीत दिलाने में सफल रहते हैं.

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