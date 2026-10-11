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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सशाई होप तोड़ेंगे क्रिस गेल के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड, आज है भारत-वेस्टइंडीज तीसरा टी20

शाई होप तोड़ेंगे क्रिस गेल के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड, आज है भारत-वेस्टइंडीज तीसरा टी20

भारत और वेस्टइंडीज के तीसरे टी20 मुकाबले में शाई होप के पास क्रिस गेल के तीन बड़े रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. होप ने दूसरे टी20 में शतक लगाया था.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 11 Oct 2026 11:06 AM (IST)
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क्रिस गेल के नाम टी20 क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड हैं, लेकिन अब वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप के पास उन्हें पीछे छोड़ने का मौका है. भारत के खिलाफ दूसरे टी20 में शतक लगाकर होप ने अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई थी. अब तीसरे मुकाबले में भी उनकी नजर बड़े रिकॉर्ड पर होगी. अगर होप का बल्ला एक बार फिर चला, तो वो गेल के तीन खास रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 249 रन बनाए. जवाब में वेस्टइंडीज ने शानदार खेल दिखाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया. कप्तान शाई होप ने 45 गेंदों पर बिना आउट हुए 102 रन बनाए, जबकि शेरफेन रदरफोर्ड ने 37 गेंदों पर 84 रन की पारी खेली. इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली.

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टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक

वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल में क्रिस गेल, एविन लुईस और शाई होप के नाम 2-2 शतक हैं. दूसरे टी20 में शतक लगाने के बाद होप इस सूची में गेल और लुईस के बराबर पहुंच गए हैं. अगर वो तीसरे टी20 में भी शतक लगा देते हैं, तो वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन

क्रिस गेल ने वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल में 1899 रन बनाए हैं. वहीं, शाई होप के खाते में 1897 रन हैं. यानी होप को गेल से आगे निकलने के लिए सिर्फ 3 रन बनाने होंगे. तीसरे टी20 में वो इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके

क्रिस गेल के नाम वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल में 158 चौके दर्ज हैं. वहीं, शाई होप अब तक 148 चौके लगा चुके हैं. गेल को पीछे छोड़ने के लिए होप को तीसरे टी20 में 11 चौके लगाने होंगे. ऐसा करने पर वो इस मामले में भी गेल से आगे निकल जाएंगे.

अब देखना होगा कि भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में शाई होप कितने रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं और क्या वो अपनी टीम को एक और जीत दिलाने में सफल रहते हैं.

यह भी पढ़ें: 'बांग्लादेश ने हमें डरा दिया...', क्रिस गेल ने क्यों कहा ऐसा

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Shai Hope Chris Gayle Records
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