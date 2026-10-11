फिल्म हनुमान अंश ने सबका दिल जीत लिया है. फिल्म को दर्शकों से खूब अच्छा रिस्पॉन्स मिला. एक्टर संजय दत्त ने फिल्म 'हनुमान अंश' की सफलता के लिए प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर की तारीफ की है. महज 21 साल की उम्र में अनुप्रिया की इस उपलब्धि को देखकर संजय दत्त ने उनके काम और मेहनत की सराहना की.

एक्टर ने सोशल मीडिया पर उनके लिए एक खास मैसेज शेयर किया और भरोसा दिलाया कि वो उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी उनका साथ देंगे.

संजय दत्त ने की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर की तारीफ

संजय दत्त ने अपने इंस्टाग्राम पर 'हनुमान अंश' की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर के साथ एक फोटो शेयर की है और उनकी तारीफ की. संजय दत्त ने लिखा, “मैंने कई फिल्मों को आते-जाते देखा है, वहीं कुछ इतिहास रच देती हैं. महज 21 साल की उम्र में तुमने 'हनुमान अंश' के लिए जो हासिल किया है, वो वाकई शानदार है!'

एक्टर ने ये भी कहा कि किसी छोटी फिल्म को बड़े मुकाम तक पहुंचाने के लिए जुनून और मेहनत की जरूरत होती है. उन्होंने लिखा, 'एक छोटी-सी फिल्म को इतना बड़ा बनाने के लिए जुनून चाहिए. तुमने जिस तरह सभी के आशीर्वाद से लोगों को एक साथ जोड़ा है, वो काबिल-ए-तारीफ है! भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें, बच्चा. मुझे तुम पर बहुत गर्व है और मैं तुम्हारे हर प्रोजेक्ट में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा. तुम्हारी कहानी तो अभी शुरू ही हुई है!'

View this post on Instagram A post shared by Sanjay Dutt (@duttsanjay)

'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म 'हनुमान अंश' ने 65वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई जारी रखी. फिल्म ने 2.45 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसमें हिंदी वर्जन ने 1.20 करोड़ रुपये कमाए, जबकि तेलुगु वर्जन ने 1.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

इसके साथ ही फिल्म की भारत में ग्रॉस कमाई 391.60 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 331.63 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, विदेशों में फिल्म ने 65वें दिन 20 लाख रुपये कमाए, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 40.25 करोड़ रुपये पहुंच गया. 'हनुमान अंश' की दुनियाभर में ग्रॉस कमाई 431.85 करोड़ रुपये हो गई है.

7 अगस्त को हिंदी में रिलीज हुई ये फिल्म नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित है.