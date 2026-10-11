फर्जी लिंक से नकली ऐप तक, ऑनलाइन धोखाधड़ी पहचानने के आसान तरीके

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अनजान ऐप और ऑफर पर तुरंत भरोसा न करें.

ऑनलाइन शॉपिंग करते समय शानदार ऑफर दिखे या कोई नया ऐप काम का लगे, तो कई बार लोग बिना जांच किए लिंक खोल लेते हैं या ऐप डाउनलोड कर लेते हैं. साइबर ठग इसी जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं. वे असली कंपनियों जैसी दिखने वाली वेबसाइट और ऐप बनाते हैं, जिससे लोगों से बैंकिंग डिटेल्स, पासवर्ड और निजी जानकारी हासिल कर सकें. एक छोटी-सी गलती भी नुकसान या पहचान से जुड़ी समस्याओं की वजह बन सकती है, हालांकि कुछ जरूरी संकेतों पर ध्यान देकर ऐसे धोखों से बचने में मदद मिल सकती है. तो आइए जानते हैं कि किसी वेबसाइट या ऐप की ऑनलाइन धोखाधड़ी पहचानने के आसान तरीके क्या हैं.

फर्जी वेबसाइट को कैसे पहचानें?

1. वेबसाइट के लिंक को ध्यान से देखें - कई नकली वेबसाइट के नाम असली ब्रांड से मिलते-जुलते होते हैं. जैसे असली वेबसाइट के नाम में एक अक्षर बदल कर या अतिरिक्त शब्द जोड़कर फर्जी लिंक बनाया जा सकता है. इसलिए किसी भी वेबसाइट पर अपनी जानकारी भरने से पहले उसका URL ध्यान से जांचें.

2. भाषा और डिजाइन पर दें ध्यान - वेबसाइट पर बार-बार डिजाइन की गलतियां, खराब भाषा या कम क्वालिटी वाली तस्वीरें दिखें, तो सावधान रहें. ये संकेत बताते हैं कि वेबसाइट को सही तरीके से तैयार या चेक नहीं किया गया हो सकता है.

3. बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें - अगर किसी महंगे फोन या दूसरे प्रोडक्ट की कीमत अचानक बहुत कम दिखाई दे, तो तुरंत पेमेंट न करें. इसी तरह, बार-बार दिखने वाले काउंटडाउन और अभी खरीदें, वरना मौका निकल जाएगा जैसे संदेशों के दबाव में भी फैसला न लें.

4. संपर्क की जानकारी जांचें - वेबसाइट पर कंपनी का पता, कस्टमर केयर नंबर या कारोबार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध न हो, तो यह फ्रॉड का संकेत है. ईमेल के आधार पर वेबसाइट को भरोसेमंद न मानें.

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नकली ऐप डाउनलोड करने से पहले क्या चेक करें?

ऐप की परमिशन और रिव्यू देखें

ऐप इंस्टॉल करने से पहले जांचें कि वह कौन-कौन सी परमिशन मांग रहा है. अगर शॉपिंग ऐप कॉन्टैक्ट्स या कॉल लॉग जैसी ऐसी जानकारी मांगता है, जिसकी उसे जरूरत नहीं दिखती, तो सावधान रहें. यूजर रिव्यू भी पढ़ें, लेकिन हर अच्छी रेटिंग को सही न मानें. डाउनलोड की संख्या, रिव्यू और ऐप कितने समय से उपलब्ध है, इन बातों पर भी ध्यान दें.

Google Play Protect चालू रखें

Android फोन में Google Play Protect ऐप की जांच करने और संभावित नुकसानदेह ऐप की पहचान करने में मदद करता है. इसे चालू रखें और किसी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी जानकारी अच्छी तरह चेक करें. ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है कि किसी भी ऑफर या अनजान ऐप पर तुरंत भरोसा न करें. वेबसाइट का लिंक, ऐप की परमिशन और यूजर रिव्यू जांचने की आदत आपको डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने में मदद कर सकती है.

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