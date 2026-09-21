Samsung का One UI 9 अपडेट, अब galaxy phones में मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

Samsung smartphone का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. Samsung ने आधिकारिक तौर पर अपने सबसे नए और एडवांस सॉफ्टवेयर अपडेट One UI 9 का ग्लोबल रोलआउट शुरू कर दिया है. यह नया सॉफ्टवेयर गूगल के सबसे नए ऑपरेटिंग सिस्टम Android 17 पर आधारित है. कंपनी ने इस अपडेट में सुरक्षा, कैमरा और AI को लेकर कई बड़े और क्रांतिकारी बदलाव किए हैं.

सबसे पहले इन स्मार्टफोन यूजर्स को मिलेगा फायदा

Samsung ने अपने इस बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट की शुरुआत अपनी प्रीमियम फ्लैगशिप सीरीज Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 plus और Galaxy S26 Ultra से की है. इन स्मार्टफोन के यूजर्स अब अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर इस नए अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं.

इससे पहले कंपनी ने इसे अपने नए फोल्डेबल डिवाइसेज जैसे Galaxy Z Fold 8 और Z Flip 8 सीरीज के लिए भी पेश किया था. टेक रिपोर्ट्स के अनुसार, आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों में इसे पुराने फ्लैगशिप फोन जैसे Galaxy S25 और S24 सीरीज के साथ-साथ बजट और मिड-रेंज Galaxy A, Galaxy M और Galaxy F सीरीज के स्मार्टफोन के लिए भी धीरे-धीरे रोलआउट किया जाएगा.

One UI 9 के सबसे धांसू और नए फीचर्स

My FanCam फिचर

इस अपडेट का सबसे मजेदार और चर्चा में रहने वाला फीचर My FanCam है. अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और फ्रेम में बहुत सारे लोग हैं, तो यह एआई फीचर आपके द्वारा चुने गए किसी एक खास व्यक्ति को खुद-ब-खुद ट्रैक करता रहेगा. चाहे कोई बच्चा डांस कर रहा हो या कोई खेल का मैच हो, कैमरा फोकस सिर्फ उसी व्यक्ति पर रहेगा.

पहले से ज्यादा एडवांस हुआ Galaxy AI

Samsung ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस अपडेट में और भी ज्यादा पर्सनल और मददगार बना दिया है. इसमें Now Brief नाम का एक नया टूल जोड़ा गया है, जो आपको आपके स्वास्थ्य, मौसम और जरूरी खबरों की डेली समरी एआई कार्ड्स के रूप में देगा. आप इन कार्ड्स को अपनी पसंद के हिसाब से एडिट और कस्टमाइज भी कर सकते हैं.

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प्राइवेसी और सुरक्षा का रखा खास ध्यान

डेटा चोरी को ध्यान में रखते हुए सैमसंग ने One UI 9 में Scam Detection और Privacy Alerts जैसे सुरक्षा फीचर्स शामिल किए हैं. यह फीचर्स किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या ऐप के बैकग्राउंड में डेटा एक्सेस करने पर यूजर को तुरंत सावधान कर देंगे. इसके अलावा फोन चोरी होने की स्थिति में आपके पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए Theft Protection टूल को भी अपग्रेड किया गया है.

नया लुक और स्मूद एनिमेशन

दिखने के मामले में भी यह सॉफ्टवेयर काफी बदल गया है. सैमसंग ने अपने क्विक पैनल को पूरी तरह से नया डिजाइन दिया है. अब यूजर्स अपनी सुविधा के अनुसार इसके बटन्स और टाइल्स का साइज छोटा-बड़ा कर सकते हैं और उन्हें कहीं भी सेट कर सकते हैं. इसके साथ ही, फोन चलाने का अनुभव पहले से कहीं ज्यादा स्मूद हो गया है क्योंकि इसके सिस्टम एनिमेशन को एंड्रॉइड 17 के साथ बेहद फास्ट बनाया गया है.

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